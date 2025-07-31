Індія та Росія можуть разом зруйнувати свої мертві економіки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав економіки Індії та Росії "мертвими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у Truth Social.

"Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені байдуже. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не мають спільного бізнесу.

"Давайте залишимо це так і далі, і скажемо Медведєву, колишньому президенту Росії, який зазнав невдачі та вважає себе досі президентом, стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію", – йдеться в дописі.

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