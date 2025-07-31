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Індія та Росія можуть разом зруйнувати свої мертві економіки, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвав економіки Індії та Росії "мертвими".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у Truth Social.
"Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені байдуже. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не мають спільного бізнесу.
"Давайте залишимо це так і далі, і скажемо Медведєву, колишньому президенту Росії, який зазнав невдачі та вважає себе досі президентом, стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію", – йдеться в дописі.
Топ коментарі
+9 Randall Flag #387882
показати весь коментар31.07.2025 08:05 Відповісти Посилання
+6 Igor #591922
показати весь коментар31.07.2025 08:13 Відповісти Посилання
+5 Вячеслав Crane
показати весь коментар31.07.2025 09:42 Відповісти Посилання
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Это особенно ярко было 7 лет назад в США.
Трамп нагадує гоголівського Манілова, з "Мертвих душ", який жив одними "прожектами", та мріяв, щоб усе робилося без людей - "одним паром...".
гуд джоб.наш слоняра)
Пане Трамп не треба подяки за лайф хак, дайте краще ТОМАГАВКИ!