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Новини Тарифи Трампа
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Індія та Росія можуть разом зруйнувати свої мертві економіки, - Трамп

Президент  США Дональд Трамп назвав економіки Індії та Росії "мертвими". 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у Truth Social.

Допис Трампа

"Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені байдуже. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не мають спільного бізнесу.

"Давайте залишимо це так і далі, і скажемо Медведєву, колишньому президенту Росії, який зазнав невдачі та вважає себе досі президентом, стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію", – йдеться в дописі.

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Автор: 

Індія (706) росія (66987) тарифи (2094) Трамп Дональд (6589)


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Топ коментарі
+9
Його війна. Запускає потужні міжконтинентальні дописи та вистрілює заяви.
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31.07.2025 08:05 Відповісти
+6
Трамп, тобі треба зрозуміти що кожним своїм потужним виступом, ти не знищуєш зло, в принижуєш свою країну. Треба вже діяти в не розмовляти. Дай хоча би нам вдосталь зброї, а ми вже виконаємо твої погрози
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31.07.2025 08:13 Відповісти
+5
Х-уйло не зупиниться, воно починало війну, щоб знищити Україну, але вбивши багато невинних людей, так і не здійснило своєї мрії, і від того ще більше лютує. Трамп протягом 2023-2025 рр. переважно шкодив Україні, а зараз чомусь побачив очевидне, хто на кого напав і навіщо, і заявив що чекає від Х-уйла припинення вогню 8 серпня. Але Х-уйло не припинить, і що далі? Із двох варіантів, або Трамп зробить Х-уйлу боляче, або не зробить нічого і осоромиться своїми пустими погрозами, на сьогодні, враховуючи кредитну історію Трампа набагато вірогіднішим є другий варіант.
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31.07.2025 09:42 Відповісти
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Його війна. Запускає потужні міжконтинентальні дописи та вистрілює заяви.
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31.07.2025 08:05 Відповісти
Уууууу! Я грііііізний! Це вже який раз? Я з рахунку збився вже.
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31.07.2025 08:06 Відповісти
а ти записуй
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31.07.2025 08:07 Відповісти
Найуха?
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31.07.2025 10:22 Відповісти
Грицю, слідкуй за обіцянками свого Потужно-Брехливого Боневтіка, якого ти вибрав. Він вже сьомий рік знищує Україну, а Трапмп за пів року вже розібрався, хто є хто.
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31.07.2025 12:46 Відповісти
Так це не ***** знищує, а Боневтік? І з чого ти взяв шо він мій?
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31.07.2025 15:25 Відповісти
Индию до сих пор нельзя было трогать. Оружие против Китая. Как и все закомплексованные народы они очень обидчивы.
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31.07.2025 08:11 Відповісти
Хором шось робити веселіше - Трамп рішиться валити їх?
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31.07.2025 08:12 Відповісти
Трамп, тобі треба зрозуміти що кожним своїм потужним виступом, ти не знищуєш зло, в принижуєш свою країну. Треба вже діяти в не розмовляти. Дай хоча би нам вдосталь зброї, а ми вже виконаємо твої погрози
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31.07.2025 08:13 Відповісти
Трамп единственная надежда Украины. Такой бред.
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31.07.2025 08:15 Відповісти
Це ж барига. Він "воює" тарифами. Для бариг війни це повне безглуздя з точки зору марнування ресурсів. Купа грошей на вітер і жодних прибутків.
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31.07.2025 08:16 Відповісти
Я б не сказав, що для бариг сша - це безглуздя. Для них це перезапуск економіки та багатомільярдні замовлення на дорогі погремушки. Там пахне сотнями мільярдів.
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31.07.2025 12:50 Відповісти
Ну так а гроші хто на це буде давати? Держава ж, так? А держава як на цьому зароблятиме? Треба щоб був якийсь зовнішній заробіток. Як от у Іраку чи Кувейті. Щоб покрити всі витрати на ведення війни: логістику, паливо, харчування і т.д.
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31.07.2025 15:19 Відповісти
ну так , шо вони можуть випускати ,тікі Шахеди та то з комплектуючих с Ірану і Китаю
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31.07.2025 08:13 Відповісти
Серьезно ? Ты до уровня алкаша медведя опускаться будешь ? Блин ну скажи там условному Линдси грему пусть он парирует пассажи алкаша этож явно не твой уровень.
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31.07.2025 08:17 Відповісти
Можливо аступний удар буде по іншій країні брікс-Бразилії щоб Китай перед зустрічю покумекав
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31.07.2025 08:26 Відповісти
Запад боится признать что этот конфликт перерос в противостояние белых людей с остальным миром.
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31.07.2025 08:31 Відповісти
Для начала Запад должен у себя определиться с местом белых людей у себя.
Это особенно ярко было 7 лет назад в США.
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31.07.2025 09:36 Відповісти
Ого, сделки не будет по ходу, а он так надеялся, но индусы хуже китайцев оказались, а вот то шо алкодимона пнул это я прямо одобряю, шариковы должны знать шо они хоть и люди, но все равно собаки сутулые!
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31.07.2025 08:26 Відповісти
Круглосуточно проспиртованный обрубок-получеловек преуспел задеть личные чувства Дональда, который в силу своего нарциссизма не прощает обид в свой адрес.
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31.07.2025 08:40 Відповісти
Що померло, то не убити.🙂
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31.07.2025 08:32 Відповісти
Хай Трамп, краще, про свою економіку подумає... Бо своїми "кордебалєтами", він за півроку розхилитав її так, що сам отримає "мертву економіку США"... Для того, щоб розвивать економіку, треба мать не тільки гроші, а й матеріальні та людські ресурси... У США, на сьогодні, (як не дивно) - перших двох речей - "в обріз" , а людського ресурсу взагалі немає... Під час та після І та ІІ Світових воєн США вигравали саме за рахунок напливу висококваліфікованих емігрантів з Європи... А зараз такого напливу немає... А своїх "люмпенів", що звикли жить на "велфер" (соціальну допомогу), він на заводи не заманить, і навіть не зажене... То хто ж ту економіку "розвивать" буде? Він навіть малокваліфіковану робочу силу порозганяв! А це - удар по сільському господарству та по розвитку інфраструктури (будівництву"...
Трамп нагадує гоголівського Манілова, з "Мертвих душ", який жив одними "прожектами", та мріяв, щоб усе робилося без людей - "одним паром...".
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31.07.2025 08:45 Відповісти
Слідкувати за язиком завжди дуже корисно. І дописувачам на цензор нет також.
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31.07.2025 08:46 Відповісти
алкогном делает больше для Украины в плане сотрудничества с Трампом чем все ермаки зеленские вместе взятые
гуд джоб.наш слоняра)
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31.07.2025 09:21 Відповісти
оо, медвєд точно не промовчить на таке. ) зараз унічтожить "Фінляндію" і вийде в ефір. слідкуйте. )
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31.07.2025 09:22 Відповісти
Х-уйло не зупиниться, воно починало війну, щоб знищити Україну, але вбивши багато невинних людей, так і не здійснило своєї мрії, і від того ще більше лютує. Трамп протягом 2023-2025 рр. переважно шкодив Україні, а зараз чомусь побачив очевидне, хто на кого напав і навіщо, і заявив що чекає від Х-уйла припинення вогню 8 серпня. Але Х-уйло не припинить, і що далі? Із двох варіантів, або Трамп зробить Х-уйлу боляче, або не зробить нічого і осоромиться своїми пустими погрозами, на сьогодні, враховуючи кредитну історію Трампа набагато вірогіднішим є другий варіант.
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31.07.2025 09:42 Відповісти
Порада пану Трамну, з цим маленьким підаром треба розмовляти так: Короче тупоголовий , фільтруй базар!
Пане Трамп не треба подяки за лайф хак, дайте краще ТОМАГАВКИ!
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31.07.2025 10:37 Відповісти
Гадаю,що своїми вис....ми,що до Трампа Медведєв робить гарну справу ....бо рудому нарцису по цимбалам геноцид України...А ось те,що Медведєв назвав його дідуганом та поливає брудом - це для Трампа,як атомна бомба....
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31.07.2025 10:39 Відповісти
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31.07.2025 12:40 Відповісти
Злой Медвед насрал на Трамба, а большинство из 4 миллиардов индуских сатанистов не слыхали о Трамбе!
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31.07.2025 13:37 Відповісти
1ий президент, що відреагував на дописи медведа. Отже, все вони читали і знали. І вдавали що не знають.
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31.07.2025 13:47 Відповісти
Багато тексту, давай вже щось роби, досить "потужних" заяв.
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31.07.2025 14:28 Відповісти
 
 