Трамп значно підвищить мита для Індії за перепродаж нафти РФ: "Їй байдуже, скільки людей гине в Україні"

Президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки. Їй байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США", - зазначив Трамп, не уточнивши деталей.

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Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.