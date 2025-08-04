Трамп значно підвищить мита для Індії за перепродаж нафти РФ: "Їй байдуже, скільки людей гине в Україні"
Президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки. Їй байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США", - зазначив Трамп, не уточнивши деталей.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Топ коментарі
+12 Andrew Moon
показати весь коментар04.08.2025 18:08 Відповісти Посилання
+5 Михайло Иляш
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+3 Andrew Moon
показати весь коментар04.08.2025 18:07 Відповісти Посилання
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Індія не має жодних міжнародних зобовязань стосовно України і не виступала гарантом нашої територіальної цілісності. А хто має? Може покажешь? Поки що єдиний гарант це Трамп, який нікому нічого не винен , а ти його тут ганьбиш. Справжній тупий хохол.