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Трамп значно підвищить мита для Індії за перепродаж нафти РФ: "Їй байдуже, скільки людей гине в Україні"

Трамп анонсував підвищення мит для Індії через Росію

Президент США Дональд Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи великі прибутки. Їй байдуже, скільки людей в Україні гине від російської військової машини. З огляду на це, я суттєво підвищу мита, які Індія сплачує США", - зазначив Трамп, не уточнивши деталей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія та Росія можуть разом зруйнувати свої мертві економіки, - Трамп

Трамп анонсував підвищення мит для Індії через Росію

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Автор: 

Індія (707) нафта (5708) мито (1149) росія (67030) Трамп Дональд (6607)


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Топ коментарі
+12
Поки що Доні не зробив нічого проти друга Владіміра. Окрім барвистих дописів в твіттері...
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04.08.2025 18:08 Відповісти
+5
Індії чхати і на своїх - тому на інших їй класти 3 рази. + Індусів уже безкінечно в Канаді, США і по всьому світу - всі вмруть а вони лишаться
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04.08.2025 18:05 Відповісти
+3
Але якщо індуси укладуть "прекрасну угоду" по тарифам то не введе...
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04.08.2025 18:07 Відповісти
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Індії чхати і на своїх - тому на інших їй класти 3 рази. + Індусів уже безкінечно в Канаді, США і по всьому світу - всі вмруть а вони лишаться
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04.08.2025 18:05 Відповісти
Офіційно озвучити те що індійці-підораси теж велике діло
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04.08.2025 19:04 Відповісти
Доні стає звіром у своїй люті. Як кацапам так вдається - зробити з власного агента вибухівку під свій зад ???
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04.08.2025 18:06 Відповісти
Поки що Доні не зробив нічого проти друга Владіміра. Окрім барвистих дописів в твіттері...
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04.08.2025 18:08 Відповісти
Але якщо індуси укладуть "прекрасну угоду" по тарифам то не введе...
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04.08.2025 18:07 Відповісти
Саметак. Хоча буддізм навчає іншому. Но серіл отой Нарендра шо у Морі на будізм з Будою як серят аятоли на іслам з Алахом.
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04.08.2025 18:08 Відповісти
Кацапські будисти гірше муслімів..дикі звірі...не кажу вже про орду в період її найвищого розвитку..основна маса ордиців були саме будисти до примусової ісламізації
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04.08.2025 18:25 Відповісти
індуси не будисти.
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04.08.2025 18:42 Відповісти
По-ходу, Доннi зажене таки Iндiю в табiр кацапiв. Нове бойове завдання вiд кремлiнiв?
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04.08.2025 18:13 Відповісти
Індія не має жодних міжнародних зобовязань стосовно України і не виступала гарантом нашої територіальної цілісності. Байдуже насправді Трампу і вистачає нахабства звинувачувати індійців в "байдужості".
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04.08.2025 18:13 Відповісти
не має значення, є в неї забов'язання чи не має. Гроші, які індійці дають росії фінансують війну.
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04.08.2025 18:42 Відповісти
Поведінка Трампа відверто хамська і викликає спротив навіть якщо він правий.
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04.08.2025 18:53 Відповісти
Це ж треба так зі спонсорами аргесора так невічливо поводитися.
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04.08.2025 19:06 Відповісти
В Азії дуже важливо надавати можливість "зберегти лице", Трамп поводиться брутально як негр в гетто Нью-Йорка...
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04.08.2025 19:12 Відповісти
у людоїдів лиця нема
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04.08.2025 19:23 Відповісти
Звичаї та традиції народів суттєво впливають на поведінку їх лідерів які хочуть мати схвалення свого народу насамперед. Саме цьому довго і нудно вчать в дипломатичних академіях. Іншими словами, для того щоб досягати домовленостей в Азії не варто "ламати через коліно", а потрібно враховувати систему вірувань - "карма **** зла".
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04.08.2025 19:28 Відповісти
Який захисник індусів. А Гроші від закупки нефти куди йдуть??? В тебе хватаэ нахабства писати пости проти Трампа і України.
Індія не має жодних міжнародних зобовязань стосовно України і не виступала гарантом нашої територіальної цілісності. А хто має? Може покажешь? Поки що єдиний гарант це Трамп, який нікому нічого не винен , а ти його тут ганьбиш. Справжній тупий хохол.
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04.08.2025 19:01 Відповісти
Ага, ще один патріот-космополіт а-ля Гіркін...
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04.08.2025 19:06 Відповісти
Нарешті хоч якісь адекватні слова чутно від нього останнім часом... Подивимось які будуть дії.
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04.08.2025 18:16 Відповісти
Як завжди, - змiна термiнiв, новi погрози, новi пряничкi.
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04.08.2025 18:21 Відповісти
Хай краще так, чім якесь говн..ло з ранку до вечоча...
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04.08.2025 18:26 Відповісти
Один iндус казав , що в них е бог, котрий дозволяе красти. -Головне, щоб це йшло на користь сiм`i, - так каже бог Сканда (Карттикея, Муруган) - бог вiйни, покровитель воiнiв та крадiiв.
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04.08.2025 18:17 Відповісти
Тому в нашому парламентi однi iндуси!
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04.08.2025 18:19 Відповісти
Чи не простіше, замість того, щоб нагинати півтора мільярда індусів, і півтора мільярда китайців, грохнути бункерну скажену істоту?
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04.08.2025 18:24 Відповісти
... "от якби зібрати всі сокири з усього села і кинуть в ставок, от булькнуло !" із української літератури...
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04.08.2025 18:29 Відповісти
Не простiше, а ось почати вирiзати його сiм'ю та близьких - реально!
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04.08.2025 18:31 Відповісти
Чи просто мовчки та без всяких пояснень розбомбити москву. Хто обуриться - Венесуела?...а лукашенка скаже - а я іх предупреждал! і почне просити в Америки грошей.
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04.08.2025 19:09 Відповісти
Доня Македонський поспішає все як що не передумає.
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04.08.2025 18:27 Відповісти
давай Доня , всім по 500
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04.08.2025 18:31 Відповісти
мл 😁
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04.08.2025 18:44 Відповісти
Всі навколо винні, окрім дружбана Донні- дідуся Пу.
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04.08.2025 18:32 Відповісти
Мої підозри, що оті вегетаріанці це галімі позери та лицеміри, з деяких пір повністю підтвердилися.
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04.08.2025 18:46 Відповісти
що ще чекати, від людей що іпуть все що рухається, і вважають що поділ на касти та життя 1,5 млрд. бідняків & купка багатіїв - то нормально?
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04.08.2025 19:08 Відповісти
і живуть в такій антисанитарії, що я не сів би срати, там де вони їдять.
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04.08.2025 19:18 Відповісти
що є то є.
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04.08.2025 19:32 Відповісти
Індусів більше ніж китайців, так що тим Сі з Модями на своїх та сусідів чхати не перечхати .
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04.08.2025 18:51 Відповісти
Спочатку вони почхають один на одного. А потім... їм вже буде не до чхання.
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04.08.2025 19:12 Відповісти
Найбільше мене тривожить те що Європа та США не синхронізована по цих санкціях. Якшо США веде 100% китайцям, а Європа ні? В чому сенс. Схоже на якусь торгівельну війну більше ніж на допомогу Україні.
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04.08.2025 19:09 Відповісти
Вони дивляться на зеленського, на його ******* кодло мародерів і зрадників і думають, а нам що, більше всіх треба?
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04.08.2025 19:22 Відповісти
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04.08.2025 19:24 Відповісти
спам.
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04.08.2025 19:33 Відповісти
Потужний спічрайтер у трампа, нічого не скажеш. Потужний пост, потужні слова, 0 результату.
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04.08.2025 19:34 Відповісти
Жми Дони
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04.08.2025 19:36 Відповісти
 
 