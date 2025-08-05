Попри погрози Трампа, індійські чиновники цього тижня відвідають Росію, - Bloomberg

Радник з нацбезпеки Індії Аджит Довал та міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар відвідають Росію вже цього тижня, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про можливе підвищення мит на індійський імпорт.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

В уряді Індії підкреслили, що ці поїздки є частиною щорічних консультацій і були заплановані заздалегідь. Візити відбудуться на тлі погроз з боку Трампа посилити митну політику щодо Індії через закупівлі російської нафти.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Після Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

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