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Новини Тарифи Трампа
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Попри погрози Трампа, індійські чиновники цього тижня відвідають Росію, - Bloomberg

На Глобальному саміті миру Індію не представлятимуть високопосадовці

Радник з нацбезпеки Індії Аджит Довал та міністр закордонних справ Субраманьям Джайшанкар відвідають Росію вже цього тижня, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про можливе підвищення мит на індійський імпорт.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

В уряді Індії підкреслили, що ці поїздки є частиною щорічних консультацій і були заплановані заздалегідь. Візити відбудуться на тлі погроз з боку Трампа посилити митну політику щодо Індії через закупівлі російської нафти.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Після Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з Трампом: обговорили припинення вогню, санкції проти Росії, оборонну співпрацю

Автор: 

Індія (712) Трамп Дональд (6619)


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Топ коментарі
+7
трампона крутять на бую аж вітер свистить

ще обісцяти треба - він це любить
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05.08.2025 17:56 Відповісти
+5
Моді розповідає, що зараз не час для війни, потрібен мир, але при цьому не відмовляється заробляти на війні і спонсорувати війну....беспринципна тварина.
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05.08.2025 18:04 Відповісти
+3
Обісраний ганг буде обісцяним...
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05.08.2025 18:00 Відповісти
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трампона крутять на бую аж вітер свистить

ще обісцяти треба - він це любить
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05.08.2025 17:56 Відповісти
Бо Америки вже ніхто не боїться, всі навчилися робити джинси, кока колу і хот доги з гамбургерами
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05.08.2025 18:21 Відповісти
Скоро Трамп вдасть, що нічого не сталося, і йому це взагалі не потрібно було. Як з захопленням Канади, Гренландії, і Панамського каналу.
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05.08.2025 17:58 Відповісти
надеюсь поездки выйдут боком
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05.08.2025 17:58 Відповісти
Трамп вирішує свої шкурні питання по тарифам з Індією. Війна в Україні просто зручний засіб тиску, який буде моментально похєрєно коли індуси ту прекрасну угоду укладуть...
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05.08.2025 17:59 Відповісти
Шкурні Трампа інтереси збігаються з нашими . Він хоче щоб цигани купували американську нафту замість кацапської . Тому маю надію що він їх дотисне .
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05.08.2025 18:21 Відповісти
Поки що.
І у нього нема цілі припинити торгівлю індусів з рашою. Його ціль угода про тарифи. Тому ніяких санкцій не буде якщо індуси її підпишуть, неважливо припинять вони купувати нафту чи ні...
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05.08.2025 18:32 Відповісти
Че ты вечно ноешь. Смирись и расслабся, фанатик бидона
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05.08.2025 18:35 Відповісти
А ти з тих хто ще чекає на шашликі від Трампа? Надіявся що подібних ідіотів в Україні вже нема...
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05.08.2025 18:39 Відповісти
Судя по твоему вечному нытью и отсутствию критического мышления, то единственный фанат шашлыков тут это ты. Еще будешь трампу пятки целовать
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05.08.2025 19:11 Відповісти
Можливо . Але ж вся справа якраз в нафті !! 25% мита Індії , Трамп запровадив саме через небажання циганів змінити продавця нафти , а ще зброї .
Їм із США натякали і раніше , купуйте мовляв - нашу нафту , і тарифи не збільшаться , але індуси чомусь думали що з ними просто бавляться , як з дітворою . Тепер Трамп запровадив нові мита , і вони зразу ж забігали .
Подивимось чим це закінчиться , але я думаю що цигани все ж - дадуть заднюю .
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05.08.2025 18:57 Відповісти
Моді до цивілізаціі чи до орків?
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05.08.2025 18:00 Відповісти
Моді розповідає, що зараз не час для війни, потрібен мир, але при цьому не відмовляється заробляти на війні і спонсорувати війну....беспринципна тварина.
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05.08.2025 18:04 Відповісти
Гроші не пахнуть. У індусів на дешевій російській нафті наварчик виходить офігєнний. От вони і варяться. Треба санкції накладати на тих хто купуватиме бензин, або дизель у індусів.
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05.08.2025 18:16 Відповісти
ЕС тільки з нового року припинить купувати нафтопродукти перероблені з кацонафти...
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05.08.2025 18:34 Відповісти
Там смердять. Але всі радіють.🤣
Презентація, сама перша, куйоглазих в індіі.
Треба гімно міняти на широка моя..
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05.08.2025 18:50 Відповісти
Так-то европка спонсирует рашку похлеще индусов. Покупают энергоносители, обмен товаров идет полным ходом через третьи страны. Но хоть чувство самосохранения присутствует немного чтобы подкидывать денег на оружие нам для войны
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05.08.2025 18:37 Відповісти
Обісраний ганг буде обісцяним...
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05.08.2025 18:00 Відповісти
трамп даиграица. баивые слоны эта ни шутка. тем более шта слоны это не коты. это жывотные палезные.
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05.08.2025 18:10 Відповісти
У них же е БРIКС, до чого тут американськи тарифи? 😀
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05.08.2025 18:15 Відповісти
Чому не ймуть віри, що Китай, Індія - давно відділилися і сформували ворожу вісь разом з мордором? Це ж ясно давно. Всі потуги перетягти їхна сторону Америки виглядають ницо і безглуздо.
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05.08.2025 18:20 Відповісти
Треба ліквідувати Болівуд Томагавками. Пханупротапи не переживуть це горе
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05.08.2025 18:31 Відповісти
Как они смогут давить на индусов и китайцев если все технологии сразу уходят туда, придумали что то и сразу завод в китае или индии строят, или с китая в индию переносят!
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05.08.2025 18:42 Відповісти
Трамп! Вдар по-справжньому по Індії! Викини індусів з провідних американських high-tech фірм!
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05.08.2025 18:55 Відповісти
 
 