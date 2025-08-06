Трамп увів додаткові мита у 25% для Індії за купівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Про це йдеться на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Як вказано, таку ставку мит будуть застосовувати до товарів, які потраплять на ринок США, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

В указі зазначається, що якщо Індія застосує "заходи помсти" проти Сполучених Штатів у відповідь на ці дії, то Трамп може змінити цей указ.

Адміністрація Трампа також попередила, що аналогічне мито президент США може ввести й проти інших країн, які прямо чи опосередковано купують нафту в Росії.

У документі вказано, що американський уряд буде стежити за тим, чи купує будь-яка інша країна нафту в РФ.

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Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Після Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.