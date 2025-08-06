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Новини Тарифи Трампа Відповідь Індії на тарифи Трампа
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Трамп увів додаткові мита у 25% для Індії за купівлю російської нафти

Трамп запровадив 25-відсоткове мито проти Індії

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Про це йдеться на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Як вказано, таку ставку мит будуть застосовувати до товарів, які потраплять на ринок США, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

В указі зазначається, що якщо Індія застосує "заходи помсти" проти Сполучених Штатів у відповідь на ці дії, то Трамп може змінити цей указ.

Адміністрація Трампа також попередила, що аналогічне мито президент США може ввести й проти інших країн, які прямо чи опосередковано купують нафту в Росії.

У документі вказано, що американський уряд буде стежити за тим, чи купує будь-яка інша країна нафту в РФ.

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Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Після Трамп заявив, що значно підвищить мита проти Індії за перепродаж російської нафти.

Автор: 

Індія (716) мито (1151) США (23983) Трамп Дональд (6635)


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Топ коментарі
+9
Підкажіть йому хто-небудь, що там ще Китай та Турція купують, а то він вже забув... Тут пам'ятаю, а тут вже не пам'ятаю...
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06.08.2025 17:26 Відповісти
+5
Табір уходить в небо.
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06.08.2025 17:20 Відповісти
+3
це теперь ні один американець не зможе подивитись індійське кіно не сплативши 25 % ?
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06.08.2025 17:22 Відповісти
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Табір уходить в небо.
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06.08.2025 17:20 Відповісти
Індуси порахували,що це мито зменшить ВВП Індії на 0,3%.
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06.08.2025 17:34 Відповісти
чумазі відправлять своїх товарів до США на 71 млрд долларів, це звучить безглуздо але це факт.
Ні в яку іншу країну вони не відправляють так багато своїх товарів.
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06.08.2025 17:36 Відповісти
Ну звісно. Зараз багато компаній релокують свій бізнес з Китаю до Індії.
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06.08.2025 17:41 Відповісти
це теперь ні один американець не зможе подивитись індійське кіно не сплативши 25 % ?
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06.08.2025 17:22 Відповісти
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06.08.2025 17:32 Відповісти
а коли вже будуть санкції на сша за імпорт з рососії?...
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06.08.2025 17:23 Відповісти
А вони в росії, ніби як купляють тільки те, без чого їм самим буде дуже погано, уран і т.п. І товарообіг там малий дуже. Якісь мільярди.
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06.08.2025 17:37 Відповісти
Підкажіть йому хто-небудь, що там ще Китай та Турція купують, а то він вже забув... Тут пам'ятаю, а тут вже не пам'ятаю...
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06.08.2025 17:26 Відповісти
він робить те що йому хочеться прикриваючись це мотивами "допомозі України" от і все
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06.08.2025 17:31 Відповісти
Угорщина, Словаччина...
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06.08.2025 17:43 Відповісти
Україна качає кацапську нафту в Угорщину та Словаччину -

Україна - посібник та спонсор рашиського тероризму

ЗЄльона енергетична політика

.
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06.08.2025 18:15 Відповісти
для виховання всієї групи неслуняних хлопчиків достатньо обрати одного і прказово відшмагати його різками

більшість з решти зрозуміють

крім того, Індія купує майже 60% експорту кацапської нафти

.
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06.08.2025 18:12 Відповісти
Це і є жорсткі і страшні санкціє якими Тампон лякав Сосію? Обіцяв же що мінімум 100% введе мита
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06.08.2025 17:30 Відповісти
Если это действительно дополнительные 25%, то это где-то 55-60 миллионов в день потери. Не думаю что индусам понравится.
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06.08.2025 17:48 Відповісти
І це ще 10 днів не пройшло! Далі буде
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06.08.2025 17:32 Відповісти
Ще не ввів, ще 21 день чекати
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06.08.2025 17:39 Відповісти
І це добра новина! Презеденте дякуємо
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06.08.2025 17:45 Відповісти
Ну це вже хоч щось після всіх Байденівських соплів і казок про ми будемо з вами скільки скільки буде потрібно...поки ху@ло до Ужгорода не дійде
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06.08.2025 17:47 Відповісти
Царський поцілунок дупи Трампа
Ан Мур, цей персонаж є в переліку? Треба додати.

Хто передавав нам HIMARS, Bradley, хто схвалив передачу Patriot, F-16? Байден.
Хто передав ATACMS і дозволив застосовувати ракети НАТО по території росії? Байден.

Хто нив, що військові поставки Україні наближають світ до ядерної війни? Трамп.
Хто при Байдені затримав новий бюджет і з ним - військові поставки руками спікера Джонсона? Трамп.
Хто зупиняв військові поставки й обмін розвідданими, через що ми втратили Курську область? Трамп.
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06.08.2025 18:25 Відповісти
Гарна новина.
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06.08.2025 18:22 Відповісти
 
 