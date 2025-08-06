Зеленський про розмову з Трампом: Спільна позиція абсолютно чітка – війна має завершитись

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має спільну позицію з Дональдом Трампом: війна має завершитися, і її повинна закінчити Росія, яку вона й розпочала.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час розмови вони обговорили "те, що було озвучено в Москві". У ній також брали участь і деякі європейські лідери.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві.

Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.

Згодом Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього президент США назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії.

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