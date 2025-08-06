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Новини Заяви про мир Розмова Зеленського і Трампа
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Зеленський про розмову з Трампом: Спільна позиція абсолютно чітка – війна має завершитись

Зеленський прокоментував розмову з Трампом 6 серпня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має спільну позицію з Дональдом Трампом: війна має завершитися, і її повинна закінчити Росія, яку вона й розпочала.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час розмови вони обговорили "те, що було озвучено в Москві". У ній також брали участь і деякі європейські лідери.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві.

Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Путіним. Війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.

Згодом Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього президент США назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії.

Також читайте: Трамп увів додаткові мита у 25% для Індії за купівлю російської нафти

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) Трамп Дональд (6635) війна в Україні (5579)


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Топ коментарі
+16
За все хороше проти всього поганого.

Треба ще якусь платформу створити чи шо...
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06.08.2025 20:38 Відповісти
+15
Що з цього приводу скажуть експерДи?
Епоха брехні:
Навіщо Єрмак демобілізує суспільство такими заявами?
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06.08.2025 20:41 Відповісти
+11
Вова, чому війна ще незакінсилась?
ОСЬ ТАКИЙ ТИ ГОЛОВНОЕОМАНДУАЮВАЧЬ, **** ТИ БРЕХЛИВА, ВОРОВИТА ТА НЕГОЛЕНА.
Кращн б тебе мама рима на картонку б висала коли папа саша на кондомв заощадив
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06.08.2025 20:44 Відповісти
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06.08.2025 20:37 Відповісти
ну так всі війни колись закінчуються - навіть столітні…
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06.08.2025 21:04 Відповісти
За все хороше проти всього поганого.

Треба ще якусь платформу створити чи шо...
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06.08.2025 20:38 Відповісти
Це ще покійний Сивохо "створював", поїхав на ній до Кобзона на концерт.
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06.08.2025 20:51 Відповісти
кожну війну легко розпочати - від Троянської (не тій гьорлі Аполон подарував яблуко), до Другої світової (поверніть мені ісконні Судєти).
Включно з нашою війною - "порєшаю хахлов за три дня".
Але надзвичайно важно закінчити - тільки через величезну кров, смерті, горе і катастрофу.

війна триватиме.
до катастрофи.
питання чиєї - їхньої чи нашої?
все залежить від нас

.
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06.08.2025 20:58 Відповісти
Війну набагато легше розпочати та вести, коли країною на яку збираються напасти, керує самовпевнений дебіл, який розвалив оборону, армію, економіку, державний апарат, а згодом навіть мотивацію населення.
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06.08.2025 21:04 Відповісти
він 🤢не дєбіл , а ворог ! Навіщо , ви , даєте ,
зейлу , індульгенцію , мов, дурко , і поярков кажє" дурашлеп" з дурачків і взятки гладкі ! Як безуглу белку , використовують, щоб пробивати шкідливі злочинні наміри кротів зе&рмаків і ко , що з неї візьмеш , в неї ж , жовта картка ??? Як схеми на сотні мільярдів розробляти і срати в очі світовим лідєрам зейло не дурак
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06.08.2025 21:16 Відповісти
все вірно.

га чолі воюючих держав стоять, як правило, дебіли.
питання лише в стані дебілізму - від повного ідіота до сірої посередньості.
у нас - "тяжьолий случай".

.
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06.08.2025 21:18 Відповісти
підарас жидівський, вийди у вікно на знак протесту
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06.08.2025 21:19 Відповісти
!війна має завершитись!,і тут потрібно добавити "завершитись где то па сєрєдінє"
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06.08.2025 20:38 Відповісти
там де є - "право солдатського чобота"

нажаль для нас

.
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06.08.2025 20:59 Відповісти
Ну так це не завершення війни це просто перемир'я,через деякий час вона розпочнеться з новою силою.Зеленському пора перестати красти та брехати.потрібно чесно сказати що це не мир а перемир'я.Мінск-3 це те що так боявся наш президент.кордони будуть закриті,війсковий стан не буде скасований,ТЦК на вулицях будуть продовжувати террор а ЗЕленський буде вічно красти в президентскому кріслі
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06.08.2025 21:17 Відповісти
"її повинна закінчити Росія, яку вона й розпочала" - там конкретно дупа речення будує
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06.08.2025 20:40 Відповісти
а що було "озвучено в Москві" ? огласіте весь спісок пожалуста
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06.08.2025 20:41 Відповісти
"в мацкві буде озвучено, після того, як в Вашингтоні буде озвучено..."
ушаков - радник буйла з зовнішньої політики.
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06.08.2025 21:02 Відповісти
Що з цього приводу скажуть експерДи?
Епоха брехні:
Навіщо Єрмак демобілізує суспільство такими заявами?
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06.08.2025 20:41 Відповісти
Значить ішака прижучили і нема що сказати. Ішак має вступитись н...й, але чмо впирається.
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06.08.2025 20:42 Відповісти
Вова, чому війна ще незакінсилась?
ОСЬ ТАКИЙ ТИ ГОЛОВНОЕОМАНДУАЮВАЧЬ, **** ТИ БРЕХЛИВА, ВОРОВИТА ТА НЕГОЛЕНА.
Кращн б тебе мама рима на картонку б висала коли папа саша на кондомв заощадив
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06.08.2025 20:44 Відповісти
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06.08.2025 20:56 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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06.08.2025 21:12 Відповісти
Позиції зрозумілі від вступу трампа на посаду президента. А результат перемовин який??? Тож якщо сьогодні вночі вдарять по Києву, то перемовини вчергове відбулися продуктивно ???
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06.08.2025 20:44 Відповісти
слідкуйте за Енгельсом, Карла Маркса його ма.... дівізію !

.
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06.08.2025 21:05 Відповісти
А Зеленський вже визначився як саме війна повинна закінчитись? Чи як завжди все абстрактно про "справедливий мир" і "повага до незалежності"?
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06.08.2025 20:45 Відповісти
Йому про це ще ніхто нічого не сказав, а саме воно "не має часу думати стратегічно"... Хоча, з огляду на його дії, я б скоротив цю його фразу просто до "не має часу думати".
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06.08.2025 20:53 Відповісти
Бо ти просрав потужно на всіх фронтах, і ракет та ідей в тебе немає. Банкрот, як каже Трамп. Питання до оманського віслюка просте, що ти раді свого миру прокакаєшь з наших територій.
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06.08.2025 20:46 Відповісти
А чи не під цими гаслами ЗЄ йшов на вибори?

Ну і як воно, виборці ЗЄ, 2018 та 2025 у порівнянні?
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06.08.2025 20:49 Відповісти
довіра до ЗЄ - біля 60%.

такі діла...

єдине тішить, що в США він популярніший за трампа.
може його всиновлять якісь реднеки і американці заберуть його собі, на президента.

.
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06.08.2025 21:09 Відповісти
Справедливість має перемогти! Зло має бути покаране! Так, мало не забув. У всьому винен Зеленський та 95 квартал! 73%!
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06.08.2025 20:49 Відповісти
так, винні вони.

але чи повернуть вони борги - сто тисяч життів Українських Воїнів, десятки тисяч покалічених і міліони біженців ?

.
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06.08.2025 21:12 Відповісти
Ось ти й спалилася, московська гнилизна.
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06.08.2025 21:26 Відповісти
А ***** повинен здохнути як скажена собака!
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06.08.2025 20:50 Відповісти
Він, напевно, знову без перекладача гундосив.
Не зрозумів нічого, що йому Трамп казав.
І нас тепер про це проінформував.
Незламно і потужно, як завжди...
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06.08.2025 20:50 Відповісти
"...спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись." Джерело: https://censor.net/ua/n3567374

Навіть в твоїй голові?
Ой! Я ж забув, що в тому нарості на твоїх плечах, в який ти нюхаєш та їси, ти війну закінчив ще у 2019-му... Які ж таргани знову розпочали в ній війну? Що з цього приводу кажуть "5-6 менеджерів"? А психіатри?

Покладу цю заяву на одну полицю з мільярдом дерев, 4 000 баксів зарплати вчителям, 3 000 ракет, гігаватом електрики, 8 мільйонами дронів і, звісно, травневими шашликами...
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06.08.2025 20:50 Відповісти
Знову набивші оскомину фрази: дуже продуктивна розмова, ми отримали позитивні сигнали, світова спільнота з нами, маємо обгрунтовані очікування, зло буде покарано.
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06.08.2025 20:51 Відповісти
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06.08.2025 20:53 Відповісти
ну ось - "зійшлися десь посередині". Як і обіцяв колись наш Черчіль..
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06.08.2025 20:52 Відповісти
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06.08.2025 20:54 Відповісти
З цього слідує - готуємось до нових масованих обстрілів Києва та інших міст.
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06.08.2025 20:53 Відповісти
Потужний і чіткий реZедент
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06.08.2025 20:53 Відповісти
Володимир Олександрович, а як же "кордони 91го року і кава в Криму"?
"Нає...алі їх разом"?
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06.08.2025 20:53 Відповісти
Це ж було обіцяно при Бідоні, це йому були обіцянки а не пересічним лохам
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06.08.2025 21:11 Відповісти
Війна має завершитись як? Разом з Україною? Бо сумніваюсь що сатана ***** раптом стане людиною.
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06.08.2025 20:53 Відповісти
Блть, чергова казочка на ніч зелено-синьому електорату... Коли ракети власні почнеш виробляти, буратінка?!
Оце я так дурню спитав у головного чотириразового ухилянта Держави!..
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06.08.2025 20:58 Відповісти
Знов пропоную починати будь-які переговори з приємного для всіх сюрприза - голови Зеленського на блюді. 😀

Це може бути початком будь-якої розмови хоч з США, хоч з ЄС, хоч з Китаєм, хоч з ******.

Зеленський тупо палка у колесі у будь-якій справі.
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06.08.2025 21:00 Відповісти
позиція українців дуже чітка-жодного жида не має бути на державних посадах в Україні ☝️
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06.08.2025 21:01 Відповісти
Проходь у бан тихо, довбойобе.
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06.08.2025 21:09 Відповісти
піди пожуй тухес жидок
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06.08.2025 21:13 Відповісти
Ше кацапів забув
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06.08.2025 21:13 Відповісти
кацапи мають бути "хороші",усі без винятку
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06.08.2025 21:15 Відповісти
Якщо дійсно буде довге повітряне перемир'я, а бої на ЛБЗ продовжаться, то взагалі в ***** таку війну. Тут ми навіть теоретично, по приколу, ніколи не переможемо. Бо штурмувати посадки в них м'яса тупо більше в рази.
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06.08.2025 21:04 Відповісти
Так то все таки ***** має зупинити війну?А як же-"Зеленський вважає, що Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни"
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06.08.2025 21:05 Відповісти
Для мене не зрозуміло, як росія має закінчити війну - вивести свої війська з окупованих територій до визнаних кордонів 1991 року(як оціцяв Боневтік Великий) чи до кордонів перед повномасшабним нападом 2022 року??? Наскільки я розумію з логіки Боневтіка Потужно-Брехливого, то кацапи мають вийти за кордони 1991 року, як обіцяв Боневтік наріду на виборах 2019 року. Своє слово він тримає, не те, що той Порошенко, який заключив якісь "мінські" і не закінчував війну, бо він на ній наживався... Он простой мальчік від наріду, сказав - зробив... Чи все-таки кацапи залишуться там, де вони є сьогодня??? Що на це скажуть 73%, які у 2019 році стомилися від війни і щіколатного "баріги"? "Мінські" були погані???? Ці, що пропонує Боневтік хороші???
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06.08.2025 21:05 Відповісти
трамп говорил- оно поддакивало и виляло обрезанным
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06.08.2025 21:08 Відповісти
"У Зеленского абсолютно четкая позиция", сообщают секретные источники из соцсетей. Тут войне и конец(в далекой от реальности галактике).
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06.08.2025 21:08 Відповісти
Рік тому під розмови про мир полізли в Курськ. Що буде зараз, тому що віри цьому поцу нема.
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06.08.2025 21:10 Відповісти
Мысль не доведена до конца, война должна закончится в моЦвке под виселицей с повешенным вниз головой ******.
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06.08.2025 21:11 Відповісти
Пуп не лусне?

Може для початку хоча б Часів Яр та Покровськ втримати?
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06.08.2025 21:18 Відповісти
ЧИМ "має завершитись" війна?
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06.08.2025 21:33 Відповісти
миром, как и любая война
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06.08.2025 21:35 Відповісти
Яким "миром"?

Хтось з цих двох (трамп, Зеленський) може дати чітке означення?

P.S. Коли кацапйо на окупованому Запоріжжі і Херсонщині продовжуватиме робити з українських дітей зомбі -- це "мир"?
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06.08.2025 21:39 Відповісти
а ты что предлагаешь? воевать за кордоны 91года ? детей можно легко вывести после мира
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06.08.2025 22:10 Відповісти
© а єслі б на єго мєстє бил какой то дурачьок ...
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06.08.2025 21:41 Відповісти
Ні про що.
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06.08.2025 21:41 Відповісти
Як там наша ракетна программа?
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06.08.2025 22:08 Відповісти
 
 