Зеленський про розмову з Трампом: Спільна позиція абсолютно чітка – війна має завершитись
Президент України Володимир Зеленський заявив, що має спільну позицію з Дональдом Трампом: війна має завершитися, і її повинна закінчити Росія, яку вона й розпочала.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час розмови вони обговорили "те, що було озвучено в Москві". У ній також брали участь і деякі європейські лідери.
"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві.
Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.
Кремль заявив, що Віткофф провів "корисні та конструктивні" переговори з Путіним, за два дні до закінчення терміну, встановленого Дональдом Трампом для Росії, щоб погодитися на мир в Україні або зіткнутися з новими санкціями.
Згодом Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Після цього президент США назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії.
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Треба ще якусь платформу створити чи шо...
Включно з нашою війною - "порєшаю хахлов за три дня".
Але надзвичайно важно закінчити - тільки через величезну кров, смерті, горе і катастрофу.
війна триватиме.
до катастрофи.
питання чиєї - їхньої чи нашої?
все залежить від нас
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зейлу , індульгенцію , мов, дурко , і поярков кажє" дурашлеп" з дурачків і взятки гладкі ! Як безуглу белку , використовують, щоб пробивати шкідливі злочинні наміри кротів зе&рмаків і ко , що з неї візьмеш , в неї ж , жовта картка ??? Як схеми на сотні мільярдів розробляти і срати в очі світовим лідєрам зейло не дурак
га чолі воюючих держав стоять, як правило, дебіли.
питання лише в стані дебілізму - від повного ідіота до сірої посередньості.
у нас - "тяжьолий случай".
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нажаль для нас
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ушаков - радник буйла з зовнішньої політики.
Епоха брехні:
Навіщо Єрмак демобілізує суспільство такими заявами?
ОСЬ ТАКИЙ ТИ ГОЛОВНОЕОМАНДУАЮВАЧЬ, **** ТИ БРЕХЛИВА, ВОРОВИТА ТА НЕГОЛЕНА.
Кращн б тебе мама рима на картонку б висала коли папа саша на кондомв заощадив
ма.... дівізію !
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Ну і як воно, виборці ЗЄ, 2018 та 2025 у порівнянні?
такі діла...
єдине тішить, що в США він популярніший за трампа.
може його всиновлять якісь реднеки і американці заберуть його собі, на президента.
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але чи повернуть вони борги - сто тисяч життів Українських Воїнів, десятки тисяч покалічених і міліони біженців ?
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Не зрозумів нічого, що йому Трамп казав.
І нас тепер про це проінформував.
Незламно і потужно, як завжди...
Навіть в твоїй голові?
Ой! Я ж забув, що в тому нарості на твоїх плечах, в який ти нюхаєш та їси, ти війну закінчив ще у 2019-му... Які ж таргани знову розпочали в ній війну? Що з цього приводу кажуть "5-6 менеджерів"? А психіатри?
Покладу цю заяву на одну полицю з мільярдом дерев, 4 000 баксів зарплати вчителям, 3 000 ракет, гігаватом електрики, 8 мільйонами дронів і, звісно, травневими шашликами...
"Нає...алі їх разом"?
Оце я так дурню спитав у головного чотириразового ухилянта Держави!..
Це може бути початком будь-якої розмови хоч з США, хоч з ЄС, хоч з Китаєм, хоч з ******.
Зеленський тупо палка у колесі у будь-якій справі.
Може для початку хоча б Часів Яр та Покровськ втримати?
Хтось з цих двох (трамп, Зеленський) може дати чітке означення?
P.S. Коли кацапйо на окупованому Запоріжжі і Херсонщині продовжуватиме робити з українських дітей зомбі -- це "мир"?