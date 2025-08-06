РФ передала США "деякі сигнали щодо українського питання", - Кремль про зустріч Путіна й Віткоффа

Російський диктатор Володимир Путін та спецпосланець президента США Стів Віткофф під час тригодинної розмови у Москві обговорювали війну проти України. Росія передала "деякі сигнали" Дональду Трампу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву помічника Путіна Юрія Ушакова цитують росЗМІ.

"Росія передала американській стороні деякі сигнали щодо українського питання, отримала сигнали й від Трампа. Розмова Путіна і Віткоффа була корисною і конструктивною", - каже він.

За його словами, насамперед обговорювалася "українська криза".

"Друга тема — це перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США і Росією", - додав Ушаков.

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що падіння цін на нафту "ще на $10 за барель" може "змусити" Росію припинити війну проти України.