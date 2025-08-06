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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Візит Віткоффа до РФ
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РФ передала США "деякі сигнали щодо українського питання", - Кремль про зустріч Путіна й Віткоффа

Зустріч Путіна і Віткоффа 6 серпня

Російський диктатор Володимир Путін та спецпосланець президента США Стів Віткофф під час тригодинної розмови у Москві обговорювали війну проти України. Росія передала "деякі сигнали" Дональду Трампу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву помічника Путіна Юрія Ушакова цитують росЗМІ.

"Росія передала американській стороні деякі сигнали щодо українського питання, отримала сигнали й від Трампа. Розмова Путіна і Віткоффа була корисною і конструктивною", - каже він.

За його словами, насамперед обговорювалася "українська криза".

"Друга тема — це перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США і Росією", - додав Ушаков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Путіна з Віткоффом завершилася у Кремлі: розмова тривала 3 години

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що падіння цін на нафту "ще на $10 за барель" може "змусити" Росію припинити війну проти України.

Автор: 

путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635) війна в Україні (5579) Віткофф Стів (118)


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Топ коментарі
+13
Америка з'їхала зі здорового глузду 😢
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06.08.2025 15:39 Відповісти
+10
"деякі сигнали" це валізи з кешем?
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06.08.2025 15:39 Відповісти
+10
А ще казали, що Америка переговорів з терористами не веде...
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06.08.2025 15:47 Відповісти
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"деякі сигнали" це валізи з кешем?
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06.08.2025 15:39 Відповісти
Валіза з путлера лайном.
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06.08.2025 16:00 Відповісти
Деякі сигнали-це щоденні обстріли України ракетами і шахедами.
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06.08.2025 16:04 Відповісти
Америка з'їхала зі здорового глузду 😢
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06.08.2025 15:39 Відповісти
За трампа вона його і немала,глузду.
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06.08.2025 16:26 Відповісти
Вони що, поооворити не могли? Сигналами обмінювались? Сподіваюся, ці сигнали - це дулі і "факи".
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06.08.2025 15:42 Відповісти
Торгується стара , руда наволоч за скільки нас здати і за скільки викупити папочку з педофільським компроматом на себе. Здохби вже, сволото…
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06.08.2025 15:44 Відповісти
тепер є привід рудому трампону вчергове заявити, що ***** його поважає і санкції потрібно знімати. Розводять дебіла, як дитину.
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06.08.2025 15:44 Відповісти
А ще казали, що Америка переговорів з терористами не веде...
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06.08.2025 15:47 Відповісти
"Сигнали" - це тихенький пук під столом, або "шептунчик".
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06.08.2025 15:47 Відповісти
БИБА И + БИБА ДВА ДОЛБ+*** РЕШИЛИ ЧЕГОТО ОБГОВОРИТЬ МС ДЛЛБОЁИОМОМ ТРАМПОНОМ И ОБКАКАЛИСЬ
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06.08.2025 15:48 Відповісти
А то сто люди все ЯОДИАКОВЫ ТО ПОХ
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06.08.2025 15:49 Відповісти
Не згадаю, хто з високопосадовців США літав у 1945 до адольфа у Берлін на перемовини ???
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06.08.2025 15:49 Відповісти
Вот в этом та и вся правда!для меня любой презерватив он презерватив!(ПРЕЗИДЕНТ)это твари номер 1имея власть над людьми строят себя бессмертными УБЛЮДКАМИ!!!ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ!!!!
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06.08.2025 15:54 Відповісти
Даллес, Аллен
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06.08.2025 15:55 Відповісти
Літав відкрито у Берлін? Ручкався і фоткався з адольфом?
Це подивитися у «Сімнадцять миттєвостей весни» чи десь прочитати можна?
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06.08.2025 16:02 Відповісти
А путін зараз у такому ж безвихідному і програшному становищі, як гітлер у 1945-му?
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06.08.2025 16:53 Відповісти
рашистам- НЕ ВІРЯТЬ в усьому світі; невже США так себе "опускає" перед кремлівським карликом??? А ще Америка- називає себе "величними"
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06.08.2025 15:50 Відповісти
Ще нічого невідомо, а ви тут Трампа вже фалосами обклали. Дочекаємося офіційної інфи і крайнього терміну 08.08.2025. З результатами або уславимо Доні, або закидаємо екскрементами.
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06.08.2025 15:50 Відповісти
Славити Доні мабуть доцільно не за його слова чи паперові домовленості, а лише і виключно за дії його адміністрації, які допомагають Україні зупинити збройний напад рашистів, убезпечити людей, населені пункти, підприємства та інфраструктуру від повітряних атак та диверсантів, підвищити рівень обороноздатності України до достатнього рівня для стримування РФ від подальших нападів. Довіра до слів, які не підтверджені діями,- самообман.
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06.08.2025 16:57 Відповісти
Хтось загудів як паровоз?
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06.08.2025 15:51 Відповісти
потрібно запускати зараз в болотний інфопростір меседжі про те, що Китай і США домовились про стратегічний поділ сфер впливу на раші. нехай люмпен "дякує" ху йлу за вялічіє. )
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06.08.2025 15:51 Відповісти
Сигнали стосовно печенегів чи пол-овців?
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06.08.2025 15:55 Відповісти
Коротше,чергова херня.
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06.08.2025 15:59 Відповісти
"Друга тема - це перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США і Росією", - додав Ушаков.

Поподробнiше, плиз!
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06.08.2025 16:00 Відповісти
Українська криза........... Уявляю як нацисти назвали війну в 1941 радянською кризою
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06.08.2025 16:01 Відповісти
Нацисти 22.06 оголосили війну СРСР ...
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06.08.2025 17:02 Відповісти
якщо на першому місці стоїть "жидівський гешефт роду христопродавців",тоді людське життя немає ніякого значення,
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06.08.2025 16:03 Відповісти
Ізолюйте 50 найбагатших єврейських сімей і війни припиняться.

Генрі Форд
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06.08.2025 16:16 Відповісти
Нічого - є гарні новини для України - США нас не покине, буде з нами до останнього в тій чи іншій формі)
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06.08.2025 16:05 Відповісти
Я не знаю, может быть путин, как его предки монголы, должны этого посланца США посадить на кол, чтобы Трамп в конце-концов раздуплился?
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06.08.2025 16:05 Відповісти
Один плешивий ****** заявляє про "українську кризу', а інший *******, замість того, що б сказати 150 сантиметровому кремлівському уйобку, що той навіть не уявляє, що у того, внаслідок справжніх санкцій, на болотах навіть жаби повиздихують, тисне недобитому орку його криваві обрубки.
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06.08.2025 16:05 Відповісти
Саме так.
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06.08.2025 16:29 Відповісти
Шо, опять про печенегов, половцев и Рюриковичей???
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06.08.2025 16:14 Відповісти
'Українське питання', бл#дь! Імперські кацапські замашки Московію не залишать ніколи! Мічена, проклята країна!
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06.08.2025 16:16 Відповісти
А чого ви дивуєтесь, якщо ***** ледь не дослівно цитує Гітлера? А саме той і брався остаточно вирішувати єврейське питання, циганське...
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06.08.2025 16:31 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=EaRKUfrH9QA Віталій Портников: Віткофф зустрівся із Путіним (8:36)
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06.08.2025 16:28 Відповісти
Як же з трампа глузують🤦‍♂️
просто подарунок кацапам
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06.08.2025 16:34 Відповісти
"...щодо українського питання.."(с)...десь я таке чув,но тодi було "єврєйське питання"..
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06.08.2025 16:34 Відповісти
Спробую вгадати, що буде далі. Трамп сьогодня виступить із заявою, що відбулись "дуже серйозні та гарні" переговори Вітькіна з )(уйлом моржовим - домовились домовлятись і надалі, тому будь які санкції поки що не актуальні. Після цього його чекає важлива партія в гольф.
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06.08.2025 16:42 Відповісти
Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам...
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06.08.2025 16:54 Відповісти
Цензор!
Яка украінська криза?
А какого траслюєте висловлюння жополизів молі з рашки - ушакова, димитрієва?
Може дочекаємося висловлюнь штатів?
Чи зелені потрібно щось висловлювати після обісраціі з НАБУ та САП?
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06.08.2025 17:01 Відповісти
 
 