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Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
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РФ передала США "некоторые сигналы по украинскому вопросу", - Кремль о встрече Путина и Уиткоффа

Встреча Путина и Виткоффа 6 августа

Российский диктатор Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трехчасового разговора в Москве обсуждали войну против Украины. Россия передала "некоторые сигналы" Дональду Трампу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление помощника Путина Юрия Ушакова цитируют росСМИ.

"Россия передала американской стороне некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила сигналы и от Трампа. Разговор Путина и Уиткоффа был полезным и конструктивным", - говорит он.

По его словам, прежде всего обсуждался "украинский кризис".

"Вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - добавил Ушаков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Путина с Уиткоффом завершилась в Кремле: разговор длился 3 часа

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть "еще на $10 за баррель" может "заставить" Россию прекратить войну против Украины.

Автор: 

путин владимир (31797) Трамп Дональд (6120) война в Украине (5542) Стив Уиткофф (113)


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Топ комментарии
+19
Америка з'їхала зі здорового глузду 😢
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06.08.2025 15:39 Ответить
+18
"деякі сигнали" це валізи з кешем?
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06.08.2025 15:39 Ответить
+18
А ще казали, що Америка переговорів з терористами не веде...
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06.08.2025 15:47 Ответить
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"деякі сигнали" це валізи з кешем?
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06.08.2025 15:39 Ответить
Валіза з путлера лайном.
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06.08.2025 16:00 Ответить
Деякі сигнали-це щоденні обстріли України ракетами і шахедами.
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06.08.2025 16:04 Ответить
Америка з'їхала зі здорового глузду 😢
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06.08.2025 15:39 Ответить
За трампа вона його і немала,глузду.
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06.08.2025 16:26 Ответить
Вони що, поооворити не могли? Сигналами обмінювались? Сподіваюся, ці сигнали - це дулі і "факи".
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06.08.2025 15:42 Ответить
Торгується стара , руда наволоч за скільки нас здати і за скільки викупити папочку з педофільським компроматом на себе. Здохби вже, сволото…
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06.08.2025 15:44 Ответить
тепер є привід рудому трампону вчергове заявити, що ***** його поважає і санкції потрібно знімати. Розводять дебіла, як дитину.
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06.08.2025 15:44 Ответить
А ще казали, що Америка переговорів з терористами не веде...
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06.08.2025 15:47 Ответить
"Сигнали" - це тихенький пук під столом, або "шептунчик".
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06.08.2025 15:47 Ответить
БИБА И + БИБА ДВА ДОЛБ+*** РЕШИЛИ ЧЕГОТО ОБГОВОРИТЬ МС ДЛЛБОЁИОМОМ ТРАМПОНОМ И ОБКАКАЛИСЬ
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06.08.2025 15:48 Ответить
А то сто люди все ЯОДИАКОВЫ ТО ПОХ
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06.08.2025 15:49 Ответить
Не згадаю, хто з високопосадовців США літав у 1945 до адольфа у Берлін на перемовини ???
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06.08.2025 15:49 Ответить
Вот в этом та и вся правда!для меня любой презерватив он презерватив!(ПРЕЗИДЕНТ)это твари номер 1имея власть над людьми строят себя бессмертными УБЛЮДКАМИ!!!ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ!!!!
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06.08.2025 15:54 Ответить
Даллес, Аллен
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06.08.2025 15:55 Ответить
Літав відкрито у Берлін? Ручкався і фоткався з адольфом?
Це подивитися у «Сімнадцять миттєвостей весни» чи десь прочитати можна?
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06.08.2025 16:02 Ответить
А путін зараз у такому ж безвихідному і програшному становищі, як гітлер у 1945-му?
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06.08.2025 16:53 Ответить
рашистам- НЕ ВІРЯТЬ в усьому світі; невже США так себе "опускає" перед кремлівським карликом??? А ще Америка- називає себе "величними"
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06.08.2025 15:50 Ответить
Ще нічого невідомо, а ви тут Трампа вже фалосами обклали. Дочекаємося офіційної інфи і крайнього терміну 08.08.2025. З результатами або уславимо Доні, або закидаємо екскрементами.
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06.08.2025 15:50 Ответить
Славити Доні мабуть доцільно не за його слова чи паперові домовленості, а лише і виключно за дії його адміністрації, які допомагають Україні зупинити збройний напад рашистів, убезпечити людей, населені пункти, підприємства та інфраструктуру від повітряних атак та диверсантів, підвищити рівень обороноздатності України до достатнього рівня для стримування РФ від подальших нападів. Довіра до слів, які не підтверджені діями,- самообман.
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06.08.2025 16:57 Ответить
Хтось загудів як паровоз?
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06.08.2025 15:51 Ответить
потрібно запускати зараз в болотний інфопростір меседжі про те, що Китай і США домовились про стратегічний поділ сфер впливу на раші. нехай люмпен "дякує" ху йлу за вялічіє. )
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06.08.2025 15:51 Ответить
Сигнали стосовно печенегів чи пол-овців?
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06.08.2025 15:55 Ответить
Коротше,чергова херня.
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06.08.2025 15:59 Ответить
"Друга тема - це перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США і Росією", - додав Ушаков.

Поподробнiше, плиз!
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06.08.2025 16:00 Ответить
Українська криза........... Уявляю як нацисти назвали війну в 1941 радянською кризою
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06.08.2025 16:01 Ответить
Нацисти 22.06 оголосили війну СРСР ...
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06.08.2025 17:02 Ответить
якщо на першому місці стоїть "жидівський гешефт роду христопродавців",тоді людське життя немає ніякого значення,
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06.08.2025 16:03 Ответить
Ізолюйте 50 найбагатших єврейських сімей і війни припиняться.

Генрі Форд
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06.08.2025 16:16 Ответить
Нічого - є гарні новини для України - США нас не покине, буде з нами до останнього в тій чи іншій формі)
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06.08.2025 16:05 Ответить
Я не знаю, может быть путин, как его предки монголы, должны этого посланца США посадить на кол, чтобы Трамп в конце-концов раздуплился?
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06.08.2025 16:05 Ответить
Один плешивий ****** заявляє про "українську кризу', а інший *******, замість того, що б сказати 150 сантиметровому кремлівському уйобку, що той навіть не уявляє, що у того, внаслідок справжніх санкцій, на болотах навіть жаби повиздихують, тисне недобитому орку його криваві обрубки.
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06.08.2025 16:05 Ответить
Саме так.
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06.08.2025 16:29 Ответить
Шо, опять про печенегов, половцев и Рюриковичей???
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06.08.2025 16:14 Ответить
'Українське питання', бл#дь! Імперські кацапські замашки Московію не залишать ніколи! Мічена, проклята країна!
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06.08.2025 16:16 Ответить
А чого ви дивуєтесь, якщо ***** ледь не дослівно цитує Гітлера? А саме той і брався остаточно вирішувати єврейське питання, циганське...
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06.08.2025 16:31 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=EaRKUfrH9QA Віталій Портников: Віткофф зустрівся із Путіним (8:36)
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06.08.2025 16:28 Ответить
Як же з трампа глузують🤦‍♂️
просто подарунок кацапам
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06.08.2025 16:34 Ответить
"...щодо українського питання.."(с)...десь я таке чув,но тодi було "єврєйське питання"..
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06.08.2025 16:34 Ответить
Спробую вгадати, що буде далі. Трамп сьогодня виступить із заявою, що відбулись "дуже серйозні та гарні" переговори Вітькіна з )(уйлом моржовим - домовились домовлятись і надалі, тому будь які санкції поки що не актуальні. Після цього його чекає важлива партія в гольф.
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06.08.2025 16:42 Ответить
Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам...
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06.08.2025 16:54 Ответить
Цензор!
Яка украінська криза?
А какого траслюєте висловлюння жополизів молі з рашки - ушакова, димитрієва?
Може дочекаємося висловлюнь штатів?
Чи зелені потрібно щось висловлювати після обісраціі з НАБУ та САП?
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06.08.2025 17:01 Ответить
Мабуть доцільніше дочекатися реальних дій на користь України, а не "сигналів" та висловлювань про добрі наміри. І вже потім обговорювати фізичну реальність, а не струси повітря.
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06.08.2025 17:14 Ответить
Досі все по методичці краснова сходиться
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06.08.2025 17:14 Ответить
Пук.
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06.08.2025 17:24 Ответить
Nasrali v tapki ?
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06.08.2025 17:31 Ответить
Після слів про "українську кризу" далі можна не читати тих шизоїдів щоб не псувати собі нерви. Краще задонатити на дрони і русоріз і насолоджуватись що з твоєю допомогою здохне ще один рашист
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06.08.2025 17:32 Ответить
 
 