РФ передала США "некоторые сигналы по украинскому вопросу", - Кремль о встрече Путина и Уиткоффа

Российский диктатор Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время трехчасового разговора в Москве обсуждали войну против Украины. Россия передала "некоторые сигналы" Дональду Трампу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление помощника Путина Юрия Ушакова цитируют росСМИ.

"Россия передала американской стороне некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила сигналы и от Трампа. Разговор Путина и Уиткоффа был полезным и конструктивным", - говорит он.

По его словам, прежде всего обсуждался "украинский кризис".

"Вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - добавил Ушаков.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть "еще на $10 за баррель" может "заставить" Россию прекратить войну против Украины.