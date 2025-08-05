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Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа трамп о путине
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Если цены на энергоносители снизятся, Путин перестанет убивать людей в Украине, - Трамп

Трамп верит, что Путин остановит войну против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть "еще на $10 за баррель" может "заставить" Россию прекратить войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью CNBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия прекратит войну против Украины, когда упадет цена на нефть, поскольку у нее "ужасная экономика".

"Если цена на энергоносители упадет достаточно низко, Путин прекратит убивать людей. Это будет хорошо, даже если гибнут его собственные люди в Украине. Но Путин прекратит убивать людей. Если цена на нефть снизится еще на 10 долларов за баррель, у него не будет выбора, потому что его экономика ужасна", - сказал Трамп.

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Трамп также заявил, что Индия может столкнуться с повышением таможенных тарифов.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США наложат 25% пошлину на товары из Индии, а также дополнительный импортный налог из-за того, что Индия закупает российскую нефть.

"Я думаю, что в течение следующих 24 часов я значительно повышу эту пошлину, потому что они покупают российскую нефть, они подпитывают военную машину. И если они будут это делать, то я не буду доволен", - добавил лидер США.

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Автор: 

нефть (1958) путин владимир (31787) россия (96788) Трамп Дональд (6107)


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Топ комментарии
+3
***** припине вбивати українців коли здохне. Раніше - це неможливо.
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05.08.2025 15:43 Ответить
+2
везе Україні і її народу із "квартальним наіпаловим".Спочатку в 2019 році куйло проплатив "зелено- рашистський квартал" .а тепер ще й американське "трамбонове реаліті-шоу"
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05.08.2025 15:50 Ответить
+1
Та ну нах!
Хто це йому сказав?
Бідний Йорик?
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05.08.2025 15:40 Ответить
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Та ну нах!
Хто це йому сказав?
Бідний Йорик?
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05.08.2025 15:40 Ответить
Головне, щоб рижий розпочав робити, а не звіздіти.
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05.08.2025 16:04 Ответить
Цікаво, на скільки доллярів полізуть вгору ціни на нафту після заяви Донні?
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05.08.2025 15:40 Ответить
В среднесрочной и долгосрочной (именно такой срок следует оценивать на нефтяном рынке) перспективах цены на нефть и нефтепродукты будут только снижаться. Во всем Мире наблюдается нисходящая динамика производства и торговые войны лишь усилят торможение мирового производства. Одновременно с этим, страны ОПЕК отменяют квоты на добычу, своей низкосебестоимостной нефти, в том числе в надежде не просто сохранить прибыль, но и увеличить долю рынка.
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05.08.2025 16:04 Ответить
А в короткосрочной?
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05.08.2025 16:05 Ответить
Сьогодні день дебіла по новинам..
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05.08.2025 15:41 Ответить
Зазвичай бійка завершується, якщо нападнику надавали пілюлєй. Економіст ти наш.
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05.08.2025 15:41 Ответить
***** припине вбивати українців коли здохне. Раніше - це неможливо.
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05.08.2025 15:43 Ответить
Не припинить, але зі скукоженням мордорського бюджету це робити буде важче.
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05.08.2025 15:44 Ответить
Ну, так у чому справа, хто там вигукував "дрілл, бейбі, дрілл!"?
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05.08.2025 15:44 Ответить
Лучше не НА 10, а ДО 10 баксов за бочку
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05.08.2025 15:45 Ответить
интересно, что вы запоёте если трамп действительно введёт санкции?! кстати, нефтепровод дружба до сих пор качает московитскую нефть? или его волевым решением остановил спаситель нации!?
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05.08.2025 15:45 Ответить
бідний Донік
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05.08.2025 15:46 Ответить
Це станеться лише у випадку, коли ціни на нафту СУТТЄВО ТА ДОВГОСТРОКОВО знизяться, десь на рівень 40 баксів за кацапську жижу. Не більше. Тоді це буде скорше і, може за місяців 7-8, ця всесвітня клоака почне глючити з середини. Все решта буде самообман.
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05.08.2025 15:48 Ответить
***** ніколи за жодних умов не зупиниться вбивати Українців
хіба тіки опиниться у першому ряді на бенефісі свого улюбленця кабздона поруч із жиріком
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05.08.2025 15:50 Ответить
везе Україні і її народу із "квартальним наіпаловим".Спочатку в 2019 році куйло проплатив "зелено- рашистський квартал" .а тепер ще й американське "трамбонове реаліті-шоу"
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05.08.2025 15:50 Ответить
*****-гебист, а не торгаш.... понимает только ледоруб в спину....
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05.08.2025 15:54 Ответить
Вбивати людей не припине - але знижувати потрібно
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05.08.2025 16:01 Ответить
Навіщо переказувати те що давно сказано???? Сьогодні Трмапон тягне час для хкуйла, для окупації як не всього Донбасу то Покровська..Мабуть це буде приз хкуйлу від Київа для припинення вогню чи перемиря
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05.08.2025 16:02 Ответить
Трамп робить все що може , щоб настав мир, але такий який потрібен пуйлу))) ідіот вірить, що ціна нафти в 50$ барель змусить пуйла відступити ... пуйло погодиться на мир лише тоді, коли його війська не зможуть просуватись..., а ракети й шахеди не досягатимуть цілей...
кацапи житимуть впроголодь, закриють економіку країни, клепатимуть зброю і вбиватимуть українців, доти доки зможуть...
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05.08.2025 16:04 Ответить
У кремлівського фашиста психічна хвороба, ніяка ціна не допоможе, тільки евтаназія!
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05.08.2025 16:07 Ответить
 
 