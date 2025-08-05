Если цены на энергоносители снизятся, Путин перестанет убивать людей в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение цен на нефть "еще на $10 за баррель" может "заставить" Россию прекратить войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью CNBC, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия прекратит войну против Украины, когда упадет цена на нефть, поскольку у нее "ужасная экономика".

"Если цена на энергоносители упадет достаточно низко, Путин прекратит убивать людей. Это будет хорошо, даже если гибнут его собственные люди в Украине. Но Путин прекратит убивать людей. Если цена на нефть снизится еще на 10 долларов за баррель, у него не будет выбора, потому что его экономика ужасна", - сказал Трамп.

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Трамп также заявил, что Индия может столкнуться с повышением таможенных тарифов.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США наложат 25% пошлину на товары из Индии, а также дополнительный импортный налог из-за того, что Индия закупает российскую нефть.

"Я думаю, что в течение следующих 24 часов я значительно повышу эту пошлину, потому что они покупают российскую нефть, они подпитывают военную машину. И если они будут это делать, то я не буду доволен", - добавил лидер США.

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