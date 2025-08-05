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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Путин вряд ли подчинится ультиматуму Трампа, он уверен в победе, - Reuters

Ультиматум Трампа Путину Что говорят в Кремле

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму Дональда Трампа, срок действия которого истекает 8 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters рассказали приближенные к Кремлю собеседники.

Цель Путина - полностью захватить украинские области Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, которые Россия считает своими, а затем вести переговоры о мирном соглашении, сообщил один из источников.

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По данным собеседников, Путин якобы уверен в победе и считает, что санкции США не будут иметь значительного влияния после нескольких волн экономических ограничений за 3,5 года войны.

Другие источники добавили, что Путин не хочет портить отношения с Трампом, однако считает приоритетом свои военные цели.

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Российский диктатор не считает, что сейчас время прекращать войну, поскольку ни российский народ, ни армия его не поймут, сказал другой собеседник.

Путин ценит отношения с Трампом и не хочет его гневить, однако "у него есть приоритет - он не может позволить себе прекратить войну только потому, что этого хочет Трамп", - цитирует издание источник.

Российский Генштаб, говорит собеседник, сообщил Путину, что украинский фронт якобы падет через два-три месяца.

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Автор: 

путин владимир (31787) россия (96788) США (27634) Трамп Дональд (6107) война в Украине (5523)


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Топ комментарии
+10
чому б не бути впевненим в перемозі, коли Україною керують 5-6 дефективних менеджери? До того ж переймаються не долею країни, а як накрасти побільше на відкатах, та здриснути подалі, щоб ні яке ДБР не прийшло з обшуком.
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05.08.2025 15:04 Ответить
+8
Ну...Гитлер в апреле 1945 года тоже не хотел войну прекращать. В октябре 1918 Вильгельм II тоже не собирался...Но что то пошло не так.
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05.08.2025 15:04 Ответить
+6
Ситуація в Мордорі абсолютно не хвилює ***** ! Тим більше , що в Москві чи Пітері (на відміну від решти) ситуація взагалі нормальна ! Отже - хвилюватися нічого , вони вважають що час грає на них .
Тим більше , що вони чудово розумібть що ультиматуми Тромба це взагалі ні про що ..
***** сказав чітко - буде наступати 60 дів ... а потім ще 60 якщо буде треба
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05.08.2025 15:11 Ответить
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Ну то пусте, Додік надаст ***** ще 50 діб. А потім ще 50 діб, а потім ще ......
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05.08.2025 15:01 Ответить
Додику это, по большому счету фиолетово. Он не президент Украины. Он с легкостью нас разменяет если ему лично или Америке это будет выгодно.
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05.08.2025 15:21 Ответить
Та маячня якась, навіть якби він схотів "підкоритися ультиматумові Трампа" - яким чином він може це зробити? Вивести війська (в тому числі з Луганська та Севастополя), сплатити компенсацію 1 трлн долларів та повіситися? Було б добре, але ж Трамп навіть не запропонував жодного конструктиву. Дав якісь 50 діб, потім 10, і шо?
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05.08.2025 15:04 Ответить
Ну я думаю что сейчас на столе переговоров лежит остановка боевых действий по текущей линии фронта. Боюсь что нам пока что не до выхода на границы 1991 года. Ну по объективным причинам. ***** - если бы он был относительно адекватным хотя бы в своих интересах - тоже было бы выгодно остановиться, то что он может потенциально еще захватить судя по текущей ситуации - ничего ему не даст, но продолжающаяся война ведет к ухудшению ситуации в Мордоре. Просто этот старый маразматик живет в какой то совсем другой реальности, которую он строит у себя в голове читая то что ему кладут в папочках.
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05.08.2025 15:07 Ответить
Ситуація в Мордорі абсолютно не хвилює ***** ! Тим більше , що в Москві чи Пітері (на відміну від решти) ситуація взагалі нормальна ! Отже - хвилюватися нічого , вони вважають що час грає на них .
Тим більше , що вони чудово розумібть що ультиматуми Тромба це взагалі ні про що ..
***** сказав чітко - буде наступати 60 дів ... а потім ще 60 якщо буде треба
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05.08.2025 15:11 Ответить
Лежал "мирный план Трампа"(граница по лбс, остановка боевых действий). москву категорически не устроил, поэтому сейчас на столе нечто другое(не раз озвучиваемое).
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05.08.2025 15:23 Ответить
Вибачте, Ви читали Павла Штепу? Він в книжках 1960-х років точнісінько передбачив саме ту поведінку США та ************, яку ми зараз спостерігаємо. Й пояснив, чому Ху?ла не хвилює внутрішня ситуація. Втім, Вам це вже відповів NNN.
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05.08.2025 15:38 Ответить
Ну...Гитлер в апреле 1945 года тоже не хотел войну прекращать. В октябре 1918 Вильгельм II тоже не собирался...Но что то пошло не так.
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05.08.2025 15:04 Ответить
А що, вже Абрамси в Хімках?
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05.08.2025 15:39 Ответить
чому б не бути впевненим в перемозі, коли Україною керують 5-6 дефективних менеджери? До того ж переймаються не долею країни, а як накрасти побільше на відкатах, та здриснути подалі, щоб ні яке ДБР не прийшло з обшуком.
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05.08.2025 15:04 Ответить
Російський Генштаб... повідомив Путіну, що український фронт нібито впаде через два-три місяці...
- звісно , що вони , в цьому , впевнені - і кожне відео з бійками з ТЦКшниками лише посилює їхню впевненість .
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05.08.2025 15:07 Ответить
У нас есть человек, который по закону отвечает за весть треш с мобилизацией. И ему это абсолютно фиолетово. Что тоже усиливает их уверенность.
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05.08.2025 15:24 Ответить
Да неужели ? Не может быть- для понимания этого не обязательно заканчивать Гарвард или еще что там есть.
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05.08.2025 15:07 Ответить
Пиня протверезіє, після того як ракети а не дрони полетять на НПЗ, нафтобази, аеродроми та інші військові об'єкти.
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05.08.2025 15:09 Ответить
Для цього потрібно прибрати ішака і єлдака
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05.08.2025 15:13 Ответить
треба НУ ДУЖЕ багато ракет, але їх немає
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05.08.2025 15:26 Ответить
Кремлівського виродка ніхто в світі не зрозуміє ,
так як він йо@нутий на весь свій пустий черепок 😡
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05.08.2025 15:10 Ответить
Навіщо слухати якісь "ультиматуми" Трампа якщо ОПа виконує вказівки кремля бездоганно?
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05.08.2025 15:12 Ответить
все по-плану...по оманському плану.....
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05.08.2025 15:46 Ответить
Який там, у сраку, "ультиматум"? Ультиматум - це не обіцянка ввести якісь санкції до країни, яка майже не торгує з США! А на вторинні санкції щодо КНР, Індії та Бразілії, які залюбки купують дешеву російську нафту і переробляючи її та продаючи пальне, мають багатомільярдні прибутки,- ці країни вже поклали великий "болт" і обіцяють продовжувати купувати ту кляту рашистську нафту! А от справжній ультиматум - це коли на відмову путіна від 30-денного припинення вогню,- Трамп миттєво передав би Україні далекобійні ракети "томагавк", залп яких зніс би нахрін усю їхню грьобану мацкву разом з кремлем!!!
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05.08.2025 15:12 Ответить
А ппо? Навколо мацкви воно, м'яко кажучи, немаленьке...

Втім, частина "Томагавків" таки долетіла б.
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05.08.2025 15:26 Ответить
Впевнений , що Украіна вистоїть і переможе ,
так як іншого виходу у нас немає !!
Якщо припхаються кацапи в наш дім , то знищать
все і наше життя теж , тому краще цих виродків знищити
під корінь , поки вони ще живі 😡
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05.08.2025 15:16 Ответить
Нікуди він не дінеться . Якщо Трамп буде діяти , а не базікати , то - підкориться .
***** зараз далеко не в тому положенні щоб ігнорувати Трампа .
Якщо Трамп в союзі з ЄС - почне санкційну війну , ***** прийдеться або підкоритись , або ж на економіку паРаші чекатиме повний крах , і ніякий китай її вже не врятує . Ну і дуже можливо що він стане кінцем самої паРаші .
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05.08.2025 15:20 Ответить
Макрон з Мерцом вже висували йому https://tsn.ua/politika/frantsiia-vslid-za-nimechchynoiu-postavyla-putinovi-ultymatum-shchodo-peremyria-2826866.html ультиматуми. І що? Чим американський гірший за європейський?
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05.08.2025 15:33 Ответить
Томагавками
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05.08.2025 16:04 Ответить
Все тут від Меланії залежить)Зможе підняти старому,той і буде козаком,а ні..(((
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05.08.2025 15:35 Ответить
Чекістів можна називати як завгодно але вони не дурні точно!
дивлячись на опу , міндічєй, чернишових, весь риго анальний алігархат теж на місті ***** був би впевнений на всі сто в своїй перемозі
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05.08.2025 15:40 Ответить
100%!

5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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05.08.2025 15:50 Ответить
Про те, що "український фронт нібито впаде через два-три місяці", йому агент "козир" доповів?
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05.08.2025 16:00 Ответить
 
 