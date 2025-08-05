Путин вряд ли подчинится ультиматуму Трампа, он уверен в победе, - Reuters

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму Дональда Трампа, срок действия которого истекает 8 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters рассказали приближенные к Кремлю собеседники.

Цель Путина - полностью захватить украинские области Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, которые Россия считает своими, а затем вести переговоры о мирном соглашении, сообщил один из источников.

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По данным собеседников, Путин якобы уверен в победе и считает, что санкции США не будут иметь значительного влияния после нескольких волн экономических ограничений за 3,5 года войны.

Другие источники добавили, что Путин не хочет портить отношения с Трампом, однако считает приоритетом свои военные цели.

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Российский диктатор не считает, что сейчас время прекращать войну, поскольку ни российский народ, ни армия его не поймут, сказал другой собеседник.

Путин ценит отношения с Трампом и не хочет его гневить, однако "у него есть приоритет - он не может позволить себе прекратить войну только потому, что этого хочет Трамп", - цитирует издание источник.

Российский Генштаб, говорит собеседник, сообщил Путину, что украинский фронт якобы падет через два-три месяца.

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