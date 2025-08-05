Путин вряд ли подчинится ультиматуму Трампа, он уверен в победе, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму Дональда Трампа, срок действия которого истекает 8 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Reuters рассказали приближенные к Кремлю собеседники.
Цель Путина - полностью захватить украинские области Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, которые Россия считает своими, а затем вести переговоры о мирном соглашении, сообщил один из источников.
По данным собеседников, Путин якобы уверен в победе и считает, что санкции США не будут иметь значительного влияния после нескольких волн экономических ограничений за 3,5 года войны.
Другие источники добавили, что Путин не хочет портить отношения с Трампом, однако считает приоритетом свои военные цели.
Российский диктатор не считает, что сейчас время прекращать войну, поскольку ни российский народ, ни армия его не поймут, сказал другой собеседник.
Путин ценит отношения с Трампом и не хочет его гневить, однако "у него есть приоритет - он не может позволить себе прекратить войну только потому, что этого хочет Трамп", - цитирует издание источник.
Российский Генштаб, говорит собеседник, сообщил Путину, что украинский фронт якобы падет через два-три месяца.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тим більше , що вони чудово розумібть що ультиматуми Тромба це взагалі ні про що ..
***** сказав чітко - буде наступати 60 дів ... а потім ще 60 якщо буде треба
- звісно , що вони , в цьому , впевнені - і кожне відео з бійками з ТЦКшниками лише посилює їхню впевненість .
так як він йо@нутий на весь свій пустий черепок 😡
Втім, частина "Томагавків" таки долетіла б.
так як іншого виходу у нас немає !!
Якщо припхаються кацапи в наш дім , то знищать
все і наше життя теж , тому краще цих виродків знищити
під корінь , поки вони ще живі 😡
***** зараз далеко не в тому положенні щоб ігнорувати Трампа .
Якщо Трамп в союзі з ЄС - почне санкційну війну , ***** прийдеться або підкоритись , або ж на економіку паРаші чекатиме повний крах , і ніякий китай її вже не врятує . Ну і дуже можливо що він стане кінцем самої паРаші .
дивлячись на опу , міндічєй, чернишових, весь риго анальний алігархат теж на місті ***** був би впевнений на всі сто в своїй перемозі
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....
дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......