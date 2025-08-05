Кремль продолжает затягивать потенциальные переговоры с Киевом, - Politico

Российский диктатор Владимир Путин медлит с ответом на ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Украине и тянет время со встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова в понедельник, 4 августа, является последней попыткой Москвы избежать серьезных переговоров после того, как Трамп дал России время до 8 августа для достижения мирного соглашения с Украиной. В противном случае США введут санкции против РФ и ее торговых партнеров.

"Путин не исключает проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы", - подчеркнул Песков.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал к встрече с Путиным после того, как российский диктатор затронул тему дальнейших мирных переговоров, напомнили в Politico. Он подчеркнул, что и Украина, и мир понимают кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Зеленский предложил перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров

"Со своей стороны Кремль неоднократно намекал на перспективу переговоров с Киевом о прекращении войны, но выдвигал одновременно невыполнимые условия, используя задержки для продолжения обстрела Украины и захвата большей территории", - констатировали в Politico.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что невозможно понять, что происходит в голове у российского диктатора Путина, поскольку это "больное и искривленное мышление".

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