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Новости Требования Путина относительно войны в Украине Заявления Трампа
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Кремль продолжает затягивать потенциальные переговоры с Киевом, - Politico

Владимир Путин затягивает переговоры с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин медлит с ответом на ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении огня в Украине и тянет время со встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова в понедельник, 4 августа, является последней попыткой Москвы избежать серьезных переговоров после того, как Трамп дал России время до 8 августа для достижения мирного соглашения с Украиной. В противном случае США введут санкции против РФ и ее торговых партнеров.

"Путин не исключает проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы", - подчеркнул Песков.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал к встрече с Путиным после того, как российский диктатор затронул тему дальнейших мирных переговоров, напомнили в Politico. Он подчеркнул, что и Украина, и мир понимают кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Зеленский предложил перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров

"Со своей стороны Кремль неоднократно намекал на перспективу переговоров с Киевом о прекращении войны, но выдвигал одновременно невыполнимые условия, используя задержки для продолжения обстрела Украины и захвата большей территории", - констатировали в Politico.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что невозможно понять, что происходит в голове у российского диктатора Путина, поскольку это "больное и искривленное мышление".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп вынуждает РФ к переговорам о прекращении войны, - посол США при НАТО Уитакер

Автор: 

Зеленский Владимир (21434) путин владимир (31787) Трамп Дональд (6107) переговоры с Россией (1233)


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Топ комментарии
+5
Я нічого позитичного не очікую від переговорів Боневтіка і пуйла, який обіграє членограя за дві хвилини і зробить нас ще винними. А Трампу пофіг хто має поступатися, йому головне зупинити обстріли, також Трампу аофіг, за ким залишаться окупровані території. Чи хтось думає, що Боневтік на цих переговорах підпише "мінськ"?
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05.08.2025 11:01 Ответить
+3
Ти просто давно не бачив русскіх. Там всі такі.
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05.08.2025 11:08 Ответить
+3
ти сумніваєшся у величі та найдосвідченості зе!лідара?
то, може ти забув, як гундосий зе!боневтік насував пісєк рудому доні та розмальованому дівансу в оральному кабінеті?
позитивні блохєри не дадуть збрехати!
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05.08.2025 11:16 Ответить
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Я нічого позитичного не очікую від переговорів Боневтіка і пуйла, який обіграє членограя за дві хвилини і зробить нас ще винними. А Трампу пофіг хто має поступатися, йому головне зупинити обстріли, також Трампу аофіг, за ким залишаться окупровані території. Чи хтось думає, що Боневтік на цих переговорах підпише "мінськ"?
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05.08.2025 11:01 Ответить
ти сумніваєшся у величі та найдосвідченості зе!лідара?
то, може ти забув, як гундосий зе!боневтік насував пісєк рудому доні та розмальованому дівансу в оральному кабінеті?
позитивні блохєри не дадуть збрехати!
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05.08.2025 11:16 Ответить
Єдине що він вірно зробив з 6 років. Рижий п.дор сам нахвалявся, що він це спровакував.
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05.08.2025 11:23 Ответить
пуйло , шо с обличчям ?
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05.08.2025 11:03 Ответить
Ти просто давно не бачив русскіх. Там всі такі.
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05.08.2025 11:08 Ответить
і чого б це так? і це після великої кількості введених безпрецедентних "санкцій" проти росії і дуже агресивної риторики Трампа по відношенню до путіна. Весь багатий і високотехнологічний Захід ніяк неможе справитися з державою- бензоколонкою роками? а може комусь дуже вигідно, коли війна виключно на території України, коли діють червоні лінії і домовленості про нерозширення війни за межі України? Боротьба за місце під сонцем триває по усьому світу, але більшість віддає перевагу торговим війнам і на першому місці є власні прибутки і комфорт, а не верховенство права - міжнародного права
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05.08.2025 11:10 Ответить
Чучело виглядає не дуже...може здохне?
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05.08.2025 11:10 Ответить
Та дай Ваші слова Богові у вуха..нехай здохне опудало..
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05.08.2025 11:31 Ответить
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05.08.2025 11:18 Ответить
тому і скасували візит віткофа смоктальщика.
бо, не встигли дістати з холодильника та привести до ладу, самого вдалого двійника плєшивої крємляді.
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05.08.2025 11:19 Ответить
Для чого йому переговори - він ше з 2022 р каже - здавайтесь!
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05.08.2025 11:20 Ответить
 
 