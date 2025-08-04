Путин действует с больным и искаженным мышлением, - посол США при НАТО Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что невозможно понять, что происходит в голове у российского диктатора Владимира Путина, поскольку это "больное и искривленное мышление".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

"Невозможно понять мысли Путина, потому что они больные, искривленные и, вероятно, нелогичные. Но я думаю, что он не хочет воевать с самой мощной армией мира, которой является армия США", - подчеркнул Уитакер.

Также дипломат прокомментировал цель визита специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, отметив, что хорошо его знает и считает талантливым дипломатом.

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По словам Уитакера, Уиткофф, вероятно, едет в Россию с четким ультиматумом - достичь немедленного прекращения огня.

"Время пришло. Нужно остановить убийства", - добавил он.

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