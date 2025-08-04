Путин действует с больным и искаженным мышлением, - посол США при НАТО Витакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что невозможно понять, что происходит в голове у российского диктатора Владимира Путина, поскольку это "больное и искривленное мышление".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.
"Невозможно понять мысли Путина, потому что они больные, искривленные и, вероятно, нелогичные. Но я думаю, что он не хочет воевать с самой мощной армией мира, которой является армия США", - подчеркнул Уитакер.
Также дипломат прокомментировал цель визита специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, отметив, что хорошо его знает и считает талантливым дипломатом.
По словам Уитакера, Уиткофф, вероятно, едет в Россию с четким ультиматумом - достичь немедленного прекращения огня.
"Время пришло. Нужно остановить убийства", - добавил он.
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Ги...
ВОНИ ТАМ УСІ ТАКІ ФІНО УГРИ . Народності що сформувались на болотах посеред КІКІМОР і звикла їзти друг друга ( по Геродототу- АНДРОФАГІ)
міністра освіти у відставку - нехай Палий буде министром і організує в усіх універах світу вивчення української мови і ІСТОРІЇ
пуйло - вепс
це фіно угри .
до фіно угро в відносяться також
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ТОБТО УСЯ МОСКОВІЯ. І ось ці Цукі називають себе словʼянами
Там,не хворе і викривлене мислення,а психіка диявола,яка роками виробилась в кагебіста,як така,щоби її не зрозуміли противники,тобто,щоби не змогли на нього щось і в чомусь впливати.
Приклад:чеченські моджахеди захопили театр на Дубровці з сотнями москвичів,висунули вимоги,логічно припускаючи,що пу піде на збереження життя заручників і виконає хоч якісь їхні вимоги.
Що зробив пу: а отруїв як заручників,так і моджахедів одночасно газом у одному приміщенні.Ще тоді у пу було нехтування всіма моральними принципами задля досягнення результату.
Тому,слабинку треба шукати,щоб якось на нього діяти.Приклад, для зе-це "оман".