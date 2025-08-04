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Путин действует с больным и искаженным мышлением, - посол США при НАТО Витакер

Витакер: Путин действует в Украине с искаженным мышлением

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что невозможно понять, что происходит в голове у российского диктатора Владимира Путина, поскольку это "больное и искривленное мышление".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

"Невозможно понять мысли Путина, потому что они больные, искривленные и, вероятно, нелогичные. Но я думаю, что он не хочет воевать с самой мощной армией мира, которой является армия США", - подчеркнул Уитакер.

Также дипломат прокомментировал цель визита специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, отметив, что хорошо его знает и считает талантливым дипломатом.

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По словам Уитакера, Уиткофф, вероятно, едет в Россию с четким ультиматумом - достичь немедленного прекращения огня.

"Время пришло. Нужно остановить убийства", - добавил он.

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Автор: 

путин владимир (31780) война в Украине (5493) Уитакер Мэтью (14)


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Топ комментарии
+6
Вам Нємцов казав що він ********.
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04.08.2025 15:20 Ответить
+2
путлєр це світовий вбивця - навіть Трамп почав сумніватись шо це хороший хлопець
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04.08.2025 15:20 Ответить
+2
Та хіба тільки у ***** таке мислення? Там на мордорі у 99-ти відсотків таке мислення. От коли це зрозуміють в команді Трампа?
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04.08.2025 15:22 Ответить
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А бздливе ***** ж дізнається!
Ги...
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04.08.2025 15:18 Ответить
Вам Нємцов казав що він ********.
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04.08.2025 15:20 Ответить
путлєр це світовий вбивця - навіть Трамп почав сумніватись шо це хороший хлопець
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04.08.2025 15:20 Ответить
Та хіба тільки у ***** таке мислення? Там на мордорі у 99-ти відсотків таке мислення. От коли це зрозуміють в команді Трампа?
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04.08.2025 15:22 Ответить
Путін діє з хворим та викривленим мисленням,Джерело: https://censor.net/ua/n3566901
ВОНИ ТАМ УСІ ТАКІ ФІНО УГРИ . Народності що сформувались на болотах посеред КІКІМОР і звикла їзти друг друга ( по Геродототу- АНДРОФАГІ)

міністра освіти у відставку - нехай Палий буде министром і організує в усіх універах світу вивчення української мови і ІСТОРІЇ
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04.08.2025 15:27 Ответить
... хворий не тільки ***** але й ті хто підігрує йому,а це трамп та його команда.
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04.08.2025 15:27 Ответить
Пуйло , як не словʼянин , просто вбиває словʼян , що зайняти їх території і історію. Що тут не зрозуміло
пуйло - вепс
це фіно угри .
до фіно угро в відносяться також
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мерянский язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA муромский язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мещерский язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 мордовская группаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мокшанский языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA эрзянский язык
ТОБТО УСЯ МОСКОВІЯ. І ось ці Цукі називають себе словʼянами
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04.08.2025 15:41 Ответить
Викривлене мислення у нато та сша, так як вони ніяк не зрозуміють, що викривлене мисленя не тільки в ху-ла, а й у всього кацапстану.
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04.08.2025 15:45 Ответить
Я уже раньше от всяких послов США понял, что путин одержим войной с Украиной вплоть до безумия и на фоне растущей дименции может иметь очень печальные последствия для всего мира а не только Украины. Это больше не политический диагноз а в большей степени физиологический. И что страшнее всего эта болезнь не изличима. Ещё хуже всего то, что этот вирус безумия перекинулся на большую часть населения этой недостраны.
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04.08.2025 15:54 Ответить
"Путін діє з хворим та викривленим мисленням, - посол США при НАТО Вітакер".
Там,не хворе і викривлене мислення,а психіка диявола,яка роками виробилась в кагебіста,як така,щоби її не зрозуміли противники,тобто,щоби не змогли на нього щось і в чомусь впливати.
Приклад:чеченські моджахеди захопили театр на Дубровці з сотнями москвичів,висунули вимоги,логічно припускаючи,що пу піде на збереження життя заручників і виконає хоч якісь їхні вимоги.
Що зробив пу: а отруїв як заручників,так і моджахедів одночасно газом у одному приміщенні.Ще тоді у пу було нехтування всіма моральними принципами задля досягнення результату.
Тому,слабинку треба шукати,щоб якось на нього діяти.Приклад, для зе-це "оман".
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04.08.2025 16:35 Ответить
 
 