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Путін діє з хворим та викривленим мисленням, - посол США при НАТО Вітакер

Вітакер: Путін діє в Україні з викривленим мисленням

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що неможливо зрозуміти, що відбувається в голові у російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це "хворе і викривлене мислення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу Newsmax. 

"Неможливо зрозуміти думки Путіна, бо вони хворі, викривлені й, ймовірно, нелогічні. Але я думаю, що він не хоче воювати з найпотужнішою армією світу, якою є армія США", - наголосив Вітакер.

Також дипломат прокоментував мету візиту спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви, зазначивши, що добре його знає і вважає талановитим дипломатом.

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За словами Вітакера, Віткофф, ймовірно, їде до Росії з чітким ультиматумом –– досягти негайного припинення вогню.

"Час настав. Потрібно зупинити вбивства", - додав він.

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Автор: 

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А бздливе ***** ж дізнається!
Ги...
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04.08.2025 15:18 Відповісти
Вам Нємцов казав що він ********.
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04.08.2025 15:20 Відповісти
путлєр це світовий вбивця - навіть Трамп почав сумніватись шо це хороший хлопець
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04.08.2025 15:20 Відповісти
Та хіба тільки у ***** таке мислення? Там на мордорі у 99-ти відсотків таке мислення. От коли це зрозуміють в команді Трампа?
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04.08.2025 15:22 Відповісти
Путін діє з хворим та викривленим мисленням,Джерело: https://censor.net/ua/n3566901
ВОНИ ТАМ УСІ ТАКІ ФІНО УГРИ . Народності що сформувались на болотах посеред КІКІМОР і звикла їзти друг друга ( по Геродототу- АНДРОФАГІ)

міністра освіти у відставку - нехай Палий буде министром і організує в усіх універах світу вивчення української мови і ІСТОРІЇ
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04.08.2025 15:27 Відповісти
... хворий не тільки ***** але й ті хто підігрує йому,а це трамп та його команда.
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04.08.2025 15:27 Відповісти
Пуйло , як не словʼянин , просто вбиває словʼян , що зайняти їх території і історію. Що тут не зрозуміло
пуйло - вепс
це фіно угри .
до фіно угро в відносяться також
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мерянский язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA муромский язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мещерский язык https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 мордовская группаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA мокшанский языкhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA эрзянский язык
ТОБТО УСЯ МОСКОВІЯ. І ось ці Цукі називають себе словʼянами
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04.08.2025 15:41 Відповісти
Викривлене мислення у нато та сша, так як вони ніяк не зрозуміють, що викривлене мисленя не тільки в ху-ла, а й у всього кацапстану.
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04.08.2025 15:45 Відповісти
Я уже раньше от всяких послов США понял, что путин одержим войной с Украиной вплоть до безумия и на фоне растущей дименции может иметь очень печальные последствия для всего мира а не только Украины. Это больше не политический диагноз а в большей степени физиологический. И что страшнее всего эта болезнь не изличима. Ещё хуже всего то, что этот вирус безумия перекинулся на большую часть населения этой недостраны.
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04.08.2025 15:54 Відповісти
 
 