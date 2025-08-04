Путін діє з хворим та викривленим мисленням, - посол США при НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що неможливо зрозуміти, що відбувається в голові у російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це "хворе і викривлене мислення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу Newsmax.

"Неможливо зрозуміти думки Путіна, бо вони хворі, викривлені й, ймовірно, нелогічні. Але я думаю, що він не хоче воювати з найпотужнішою армією світу, якою є армія США", - наголосив Вітакер.

Також дипломат прокоментував мету візиту спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви, зазначивши, що добре його знає і вважає талановитим дипломатом.

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За словами Вітакера, Віткофф, ймовірно, їде до Росії з чітким ультиматумом –– досягти негайного припинення вогню.

"Час настав. Потрібно зупинити вбивства", - додав він.

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