Путін діє з хворим та викривленим мисленням, - посол США при НАТО Вітакер
Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що неможливо зрозуміти, що відбувається в голові у російського диктатора Володимира Путіна, оскільки це "хворе і викривлене мислення".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу Newsmax.
"Неможливо зрозуміти думки Путіна, бо вони хворі, викривлені й, ймовірно, нелогічні. Але я думаю, що він не хоче воювати з найпотужнішою армією світу, якою є армія США", - наголосив Вітакер.
Також дипломат прокоментував мету візиту спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви, зазначивши, що добре його знає і вважає талановитим дипломатом.
За словами Вітакера, Віткофф, ймовірно, їде до Росії з чітким ультиматумом –– досягти негайного припинення вогню.
"Час настав. Потрібно зупинити вбивства", - додав він.
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Ги...
ВОНИ ТАМ УСІ ТАКІ ФІНО УГРИ . Народності що сформувались на болотах посеред КІКІМОР і звикла їзти друг друга ( по Геродототу- АНДРОФАГІ)
міністра освіти у відставку - нехай Палий буде министром і організує в усіх універах світу вивчення української мови і ІСТОРІЇ
пуйло - вепс
це фіно угри .
до фіно угро в відносяться також
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ТОБТО УСЯ МОСКОВІЯ. І ось ці Цукі називають себе словʼянами