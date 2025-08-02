Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні, - Леммі

Російський диктатор Володимир Путін на сьогодні має максималістські та імперіалістичні амбіції, тому не готовий до о серйозних переговорів про мир в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Guardian заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

"Моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів", – зазначив Леммі.

Він також висловив захоплення народом України, його наполегливістю та стійкістю.

"Навіть якщо світ залишить його, він все одно продовжить партизанську війну, настільки сильна його віра в свою країну. Це дуже надихає", – сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Леммі засудив ракетний обстріл України Росією: "Вбивства мають припинитися"