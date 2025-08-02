Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні, - Леммі
Російський диктатор Володимир Путін на сьогодні має максималістські та імперіалістичні амбіції, тому не готовий до о серйозних переговорів про мир в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Guardian заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.
"Моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів", – зазначив Леммі.
Він також висловив захоплення народом України, його наполегливістю та стійкістю.
"Навіть якщо світ залишить його, він все одно продовжить партизанську війну, настільки сильна його віра в свою країну. Це дуже надихає", – сказав міністр.
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Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт, що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
І ви мріяте, цю тварину склонити к ветеріанцтву?
Тоді нафуя він взагалі такий "світ"? Ну, що китайці і інші індуси залишать -- це й так зрозуміло, а от якщо "цивілізований світ" залишить Україну сам-на-сам з ворогом, як зробив у 1932-му -- як потім цей цивілізований світ буде говорити своїм дітям про цивілізацію?