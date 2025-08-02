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Новини Переговори з Путіним
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Путін не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні, - Леммі

Леммі про готовність Путіна до переговорів

Російський диктатор Володимир Путін на сьогодні має максималістські та імперіалістичні амбіції, тому не готовий до о серйозних переговорів про мир в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Guardian заявив глава МЗС Британії Девід Леммі.

"Моя твереза оцінка така: Путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Боротьба, яку веде Україна за підтримки Великої Британії, Європи та США, є надзвичайно важкою. Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів", – зазначив Леммі.

Він також висловив захоплення народом України, його наполегливістю та стійкістю.

"Навіть якщо світ залишить його, він все одно продовжить партизанську війну, настільки сильна його віра в свою країну. Це дуже надихає", – сказав міністр.

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Автор: 

путін володимир (24364) переговори з Росією (1347) Леммі Девід (66)


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Топ коментарі
+8
Тут коню зрозуміло, що з тією допомогою, яку нам надавали США війну проти РФ не виграти, затягнути так, але не вигнати РФ з території України. Та й США не ставили собі це за ціль ніколи...
Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт, що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
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02.08.2025 15:02 Відповісти
+5
На путлєра може подіяти тільки запуск ракет, а не позірне наближення човнів.
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02.08.2025 15:04 Відповісти
+3
Надайте відповідне ракетне озброєння, і ЗСУ підготує кремлівського клопа.
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02.08.2025 14:58 Відповісти
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Надайте відповідне ракетне озброєння, і ЗСУ підготує кремлівського клопа.
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02.08.2025 14:58 Відповісти
путин-*****, должен быть помножен на ноль, тогда он будет полностью готовый...
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02.08.2025 14:58 Відповісти
11:55



Трамп: Атомні субмарини наблизилися до Росії
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02.08.2025 14:59 Відповісти
На путлєра може подіяти тільки запуск ракет, а не позірне наближення човнів.
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02.08.2025 15:04 Відповісти
Тут коню зрозуміло, що з тією допомогою, яку нам надавали США війну проти РФ не виграти, затягнути так, але не вигнати РФ з території України. Та й США не ставили собі це за ціль ніколи...
Байден не ставив собі за ціль перемогу України, - Time Джерело: https://censor.net/ua/n3531129
Допомога Україні, була потрібна лише для того, щоб Україна нанесла максимальну шкоду РФ, щоб остання не могла далі воювати з НАТО, параметри перемоги, "підтримки" і цілей у війні були завжди максимально розмиті. А на то скільки людей померло і ще помре з нашого боку всім наплювати і не факт, що ці всі смерті в конечному результаті збережуть нашу державу....
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02.08.2025 15:02 Відповісти
Це не звільняє нас від обов"язку боронити наш народ і державу від кацапської орди. Ми -ядерна держава. Від нашої поразки програють і вимруть усі - люті вороги і нерішучі союзники. АЕС не дістануться ворогу, реактори буть використані за опосередкованим призначенням. Про цей фінал мають знати усі у світі. Без цієї погрози рішучих дій орду не спинити. Європа стане мертвою від уральських гір до Біскайської затоки.
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02.08.2025 15:12 Відповісти
Ага зараз. З потужного наполеона *********** на терориста для всього світу він не перевзується. Цього контексту (з аєс) не буде навіть якщо країна паде. Це не дозволять зробити і навіть заікатися з владної вертикалі
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02.08.2025 15:57 Відповісти
Путлєр знизив поріг для застосування ядерної зброї. У військовій доктрині кацапстану від 2014 року передбачено два основні випадки її використання: у відповідь на ядерну атаку або якщо існуванню Раіссі загрожує небезпека. Аналогічну умову використання реакторів АЕС у воєнних цілях можемо застосувати і ми як країна, яка піддається смертельній небезпеці. Більш пізній документ 2020 року дозволяє ядерний удар, якщо Раісся може втратити контроль над своїм ядерним арсеналом, наприклад, через масовані високоточні удари звичайною зброєю. У 2024 році Путька знову знизив поріг використання ядерної зброї, постановивши, що атака на кацапстан за допомогою звичайних ракет може бути підставою для ядерної відповіді. То чому такого права не можемо мати й ми перед загрозою знищення цілого народу і анексії його території. Підвищувати ставки слід і з нашого боку. Інакше так і залишимося в історії повними клушами, які втратили себе і усе своє заради спокою і добробуту усіх інших наших ворогів і союзників. І тим, і іншим було на нас начхати. То навіщо нам планета Земля, якщо на ній не буде України ???
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02.08.2025 16:19 Відповісти
"Серйозні переговори"? Що це таке? Про що? Про подарунок Трампом ***** Криму і чотирьох областей України "бо він першим напав"? Нападе знову. Що будемо далі дарувати на чергових "серйозних переговорах"? Від повного вимирання алкодегенератів врятує тільки ісламізація всього населення **********. Далі що? Здогадались? Ні? А далі "джихад" - священна війна на перетворення всієї планети на "Дар аль Іслам" - землю Аллаха. Або поглинання ********** Китаєм і повне винищення ісламістів, як китайські комуністи зараз роблять з уйгурами... Така дурня в голову лізе. Китайці, до речі, негрів, зокрема таких як цей Леммі, за людей взагалі не вважають...
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02.08.2025 15:11 Відповісти
Був би готовий,якби йог гнали з України,а так допоки він лізе((
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02.08.2025 15:34 Відповісти
ну і...? не готов ...знаємо ,відчуваємо ,це кожного дня , а ви голоби мири Білого дому , чим готові топомогти українцям ,яких ви розброїли в 1991р ?!!! Сьогодні залишили гинути, під кремлівськими бомбами ?!!! Суки ви консерватори, невдобні !!!!
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02.08.2025 15:35 Відповісти
Тему перемовин цивілізованому світу підкинули кацапи.Перемовини мав би пропонувати путін. Той, хто постійно мусолить те у перемовин, той зібрався капітулювати. І саме тему перемовин активно просуває Захід. В їхній логіці одна суть-« Здайтеся! Задовільніть апетити кремля.» Немає смислу пропонувати якісь балачки тому, хто суне вперед і нещадно бомбить. У такій ситуації для нас перемови7и- це прояв слабкості. Цього хоче трамп.
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02.08.2025 15:37 Відповісти
І це не тому шо пуйло герой а тому шо ви гівно
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02.08.2025 15:49 Відповісти
А ви все готові безконічно розмовляти з твариною, яка вже тільки кров'ю і проживає, як українськоі, так і своіх кацапцькіх баранів (скільки на тв рашки про якби хероів, котри забруднують нашу землю)!
І ви мріяте, цю тварину склонити к ветеріанцтву?
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02.08.2025 15:51 Відповісти
І ви загрузили під цей спіч лінію еврофайтерів для України на які ви бідкалися що ніхто не хоче купувати і виробництво простоює. Але ні все також пусті балачки
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02.08.2025 16:00 Відповісти
Наче серйозний державний муж а такі откровення
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02.08.2025 16:03 Відповісти
>> Навіть якщо світ залишить [народ України]...

Тоді нафуя він взагалі такий "світ"? Ну, що китайці і інші індуси залишать -- це й так зрозуміло, а от якщо "цивілізований світ" залишить Україну сам-на-сам з ворогом, як зробив у 1932-му -- як потім цей цивілізований світ буде говорити своїм дітям про цивілізацію?
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02.08.2025 16:16 Відповісти
 
 