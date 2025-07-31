УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9292 відвідувача онлайн
Новини Обстріли України
662 9

Леммі засудив ракетний обстріл України Росією: "Вбивства мають припинитися"

Леммі про дозвіл Україні бити Storm Shadow по РФ

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив нічний масований обстріл українських міст Росією.

Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Леммі заявив, що на прагнення України до миру президент РФ Володимир Путін відповідає новими вбивствами невинних цивільних. "Вбивства мають припинитися", – наголосив глава британської дипломатії.

Він також повідомив, що Велика Британія надає фінансову допомогу для ліквідації наслідків атак і підтвердив подальшу підтримку України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будемо відповідати на кожен російський удар, - Зеленський

Автор: 

Леммі Девід (65) війна в Україні (5477)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вбивства мають припинитися" - оце я розумію, оригінальна думка.
показати весь коментар
31.07.2025 17:31 Відповісти
Припиниться росія - припиняться вбивства.
показати весь коментар
31.07.2025 17:36 Відповісти
Мають. Тільки за рахунок агресора, а не за рахунок жертви.
показати весь коментар
31.07.2025 17:36 Відповісти
І так вже 3,5 років - вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-вбивства мають припинитися-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла...
показати весь коментар
31.07.2025 17:38 Відповісти
Якби цей самий захід, який економічно й військово проти росії, як слон проти мухи (так же здається, все вірно?) хотів, аби вбивства припинилися, то вони б і припинилися.
показати весь коментар
31.07.2025 17:42 Відповісти
Надо ликвидировать первоисточник конфликта - х-ло.
показати весь коментар
31.07.2025 17:43 Відповісти
В те,якщо ликвидировать "первоисточник" конфликта і після цього припиниться війна-вірять тількі ідіоти.
показати весь коментар
31.07.2025 17:56 Відповісти
Дурам слово не давали, шмыгай в одноклитерные.
показати весь коментар
31.07.2025 18:19 Відповісти
куйлу "до лямпи" засудження світових імпотентів".Він Вас вже давно має і глибоко і далеко у своїй смердячій задниці....І ТАК БУДЕ ДО ТИХ ПІР.ПОКИ ВАШІ ЗАСУДЖЕННЯ НЕ БУДУТЬ ЗАМІНЕНІ НА НІМЕЦЬКУ ГАРАПУ.
показати весь коментар
31.07.2025 18:05 Відповісти
 
 