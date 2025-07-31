Леммі засудив ракетний обстріл України Росією: "Вбивства мають припинитися"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив нічний масований обстріл українських міст Росією.

Про це він написав у соцмережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

Леммі заявив, що на прагнення України до миру президент РФ Володимир Путін відповідає новими вбивствами невинних цивільних. "Вбивства мають припинитися", – наголосив глава британської дипломатії.

Він також повідомив, що Велика Британія надає фінансову допомогу для ліквідації наслідків атак і підтвердив подальшу підтримку України.

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