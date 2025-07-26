Будемо відповідати на кожен російський удар, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на кожен удар Росії по українських містах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.
"Було сьогодні, на жаль, багато російських ударів по наших містах, по наших громадах. Суми – зокрема, по українській енергетиці, також Дніпро, Харків, Херсонщина, Донеччина. Всюди, де це потрібно, миттєве реагування рятувальників ДСНС України, всіх служб. Дякую всім вам за оперативність. Будемо відповідати на кожен російський удар", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський заслухав доповідь генерала Олександра Сирського.
"Багато уваги саме до Покровського напрямку. Є успішні дії наших підрозділів на Сумщині. Дякую вам! Знищують окупанта в прикордонні. Це дуже важливо", - додав президент.
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застосувавши війська, між іншим...
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Уряяяя, таварісчі !
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Так, так! Прийде час і за все відповісь сповна.
курьєровбалістичних Громів, а може й Сапсанів !
хто їх бачив ?
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То Ермак?
Тільки будеш???
Піззєц...
Здохни хвойда чекістська хуцпата
Вова - пройшло шість з хвостиком років.
Що ти за цей час зробив, щоби мати змогу щоденно атакувати військові підприємства русні?
Тоді як в Україні будівлі складаються до фундаменту. одне слово - саботаж.
Будемо потужно відповідати!
Тримай марку до кінця!🤭
Вова - пройшло майже 6 років.
Що ти за цей час зробив, аби мати можливість щоденно руйнувати логістику русні в радіусі щонайменше 500 км, чи навіть до 1000 км?