Будемо відповідати на кожен російський удар, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на кожен удар Росії по українських містах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Було сьогодні, на жаль, багато російських ударів по наших містах, по наших громадах. Суми – зокрема, по українській енергетиці, також Дніпро, Харків, Херсонщина, Донеччина. Всюди, де це потрібно, миттєве реагування рятувальників ДСНС України, всіх служб. Дякую всім вам за оперативність. Будемо відповідати на кожен російський удар", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський заслухав доповідь генерала Олександра Сирського.

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"Багато уваги саме до Покровського напрямку. Є успішні дії наших підрозділів на Сумщині. Дякую вам! Знищують окупанта в прикордонні. Це дуже важливо", - додав президент.