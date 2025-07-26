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Новости Обстрелы Украины Обращение Зеленского
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Будем отвечать на каждый российский удар, - Зеленский

Обращение Зеленского 26 июля

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на каждый удар России по украинским городам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

"Было сегодня, к сожалению, много российских ударов по нашим городам, по нашим громадам. Сумы - в частности, по украинской энергетике, также Днепр, Харьков, Херсонщина, Донетчина. Всюду, где это нужно, мгновенное реагирование спасателей ГСЧС Украины, всех служб. Спасибо всем вам за оперативность. Будем отвечать на каждый российский удар", - говорится в сообщении.

Также Зеленский заслушал доклад генерала Александра Сырского.

Также читайте: Удалось сорвать российский план по Сумщине, блокируем продвижение врага, пополняем обменный фонд, - Зеленский

"Много внимания именно к Покровскому направлению. Есть успешные действия наших подразделений на Сумщине. Спасибо вам! Уничтожают оккупанта в приграничье. Это очень важно", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21358) обстрел (28724)


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Топ комментарии
+33
Чим збираєшся відповісти? Більш незламними потужностями масштабованими в кейсах нових гундосиків про світле Майбутнє, яке нас чекає?
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26.07.2025 22:07 Ответить
+19
як він дістав своєю брехнею
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26.07.2025 22:08 Ответить
+19
Чим? Ударом х*я по роялю? Тоді вже краще по барабану - гучніше буде!
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26.07.2025 22:09 Ответить
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Чим збираєшся відповісти? Більш незламними потужностями масштабованими в кейсах нових гундосиків про світле Майбутнє, яке нас чекає?
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26.07.2025 22:07 Ответить
Як ловко з Зе на Кучму переключив...чому путін при Кучмі на Україну не напав?
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26.07.2025 22:36 Ответить
тому що Кучма розвернув самольот над Атлантикою і особисто прилетів в Крим відбивати наїзд пуйла на косу Тузла.

застосувавши війська, між іншим...

.
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26.07.2025 22:54 Ответить
Не коса, а острів.
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26.07.2025 23:21 Ответить
Вдарим пАттужно х... по клавішах !

Уряяяя, таварісчі !

.
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26.07.2025 22:35 Ответить
потужно ковтати, як і до цього...
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26.07.2025 22:35 Ответить
Куем по 🎹.
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26.07.2025 23:07 Ответить
Будемо відповідати на кожен російський удар, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3565449
Так, так! Прийде час і за все відповісь сповна.
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26.07.2025 22:07 Ответить
Сильно! - на Єлабугу вже Паляниці летять?
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26.07.2025 22:08 Ответить
тріста тисчь одніх курьєров балістичних Громів, а може й Сапсанів !

хто їх бачив ?

.
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26.07.2025 22:39 Ответить
як він дістав своєю брехнею
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26.07.2025 22:08 Ответить
Новим корупційним зашкваром ?
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26.07.2025 22:08 Ответить
Чим? Ударом х*я по роялю? Тоді вже краще по барабану - гучніше буде!
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26.07.2025 22:09 Ответить
Якщо кацапи б'ють по нашій енергетиці, то чому не палають їхні НПЗ та нафтопроводи, довбаний брехливий Віслюче?
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26.07.2025 22:10 Ответить
Домовленість... По нашій енергетиці майже не б'ють... Електрика є у 98% населення
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26.07.2025 23:01 Ответить
Чим зечмо відповідати зібралось? Потужними гундосиками?
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26.07.2025 22:10 Ответить
Гіперпотужними відосиками!
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26.07.2025 22:58 Ответить
А що ж ти намасковські нпз не палиш? Друзі зиск там мають?
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26.07.2025 22:10 Ответить
Десь я вже чув щось подібне. Не ти, Вова, це пи**ів? Не?
То Ермак?
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26.07.2025 22:11 Ответить
Шойгу-украл. Резников- украл. Белоусов украл. Умеров украл. Путин шпижжив. Зеленский шпижжив
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26.07.2025 22:13 Ответить
Та це вже було "Відповідатимо на кожен російський удар".Питання,коли?Невже ти не розумієш що за слова треба відповідати.Зроби що за пошкодженний будинок-зруйнований цех на болотах.Це буде адекватна відповідь.В тебе гарно виходе бла-бла-бла!
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26.07.2025 22:13 Ответить
Будемо відповідати....новим звіздосиком
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26.07.2025 22:14 Ответить
Він вже бье три роки своєю незламною потужністю.
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26.07.2025 22:15 Ответить
Вован, твоє хлєбало давно всіх за..бало
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26.07.2025 22:16 Ответить
пустодзвін
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26.07.2025 22:17 Ответить
Я впевнений, що у Zєльонського як і у Хутіна є двійники. Подивіться на Zєльонського в 2019 році і порівняйте його з сьогоднішнім Zєльонським. Це два абсолютно різних наркомана.
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26.07.2025 22:18 Ответить
Будемо відповідати на кожен російський удар, - Зеленський

Тільки будеш???
Піззєц...
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26.07.2025 22:22 Ответить
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26.07.2025 22:22 Ответить
********** ти вже на парашинську мову перейшло
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26.07.2025 22:35 Ответить
Дурачок? Питання риторичне.
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26.07.2025 22:40 Ответить
кинь ще якусь патужну картинку на парашинській, ущерб.
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26.07.2025 22:44 Ответить
Одна гідна відповідь к@ц@п@м, за їх обстріл території України, буде набагато кращою, чим 10 твоїх вечірніх казочок "про щасливе майбутнє".
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26.07.2025 22:22 Ответить
ти навіть за власний базар відповісти не можеш. не помітив, що кожні ваші шашні з ворогом, які ви називаєте переговорами, супроводжуються масованими обстрілами. а потім ви згадуєте жертви і виклянчуєте допомогу, більшість якої йде на харчування ваших зелених жебраків. хіба ні?
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26.07.2025 22:23 Ответить
російський "зелений" удар по Україні був нанесений куйлом у 2019 році.Поки .що відповіді українського народу на цей підступний удар ще не було...
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26.07.2025 22:24 Ответить
будеш пер діти?
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26.07.2025 22:25 Ответить
Агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, онук чекіста, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців
Здохни хвойда чекістська хуцпата
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26.07.2025 22:26 Ответить
А чи не через цього самозакоханого жидка ці удари стали можливими?
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26.07.2025 22:26 Ответить
Чим? Потішними гівнодронами?
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26.07.2025 22:30 Ответить
Гундос та 263 кнопкодави вже відповіли. Потужно
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26.07.2025 22:31 Ответить
"5 квітня 2019 року на полігоні в Одеській області пройшли випробування комплексу РК-360МЦ «Нептун»".
Вова - пройшло шість з хвостиком років.
Що ти за цей час зробив, щоби мати змогу щоденно атакувати військові підприємства русні?
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26.07.2025 22:34 Ответить
Радіозавод після "відповіді"...
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26.07.2025 22:35 Ответить
ото вжарив, декілька вікон вибив! потужна потужність. кацапи навіть не тікають від станків на тих заводах під час таких ударів.
Тоді як в Україні будівлі складаються до фундаменту. одне слово - саботаж.
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26.07.2025 22:39 Ответить
Враховуючи те, що це ще радянський завод, то скоріш за все, виробництво там більш-менш захищене, можливо знаходиться під землею. А та споруда, де вибили вікна - більше адміністративна, де всякі бухгалтеріі та кадри сидять.
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26.07.2025 23:32 Ответить
додам, той же шахед з БЧ 90+ пару поверхів і стіну провалив би.
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26.07.2025 22:42 Ответить
Це ж саме та путужна відповідь, котра була прогнозована в одному із гундосиків.
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26.07.2025 23:03 Ответить
ПОТУЖНІСТЮ
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26.07.2025 22:35 Ответить
Зеленський давно веде війну майбутнього. В нього всі перемоги в майбутньому часі.
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26.07.2025 22:36 Ответить
Відповідати? Дружбан чернишов і депутатська шобла вкрали всі гроші на дрони і ракети?
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26.07.2025 22:37 Ответить
Скільки років вже пройшло після "будемо всіх бомбити", нічого не змінилось в риториці "голохвастого".
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26.07.2025 22:40 Ответить
Володя, ну шо ти ....
Будемо потужно відповідати!
Тримай марку до кінця!🤭
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26.07.2025 22:40 Ответить
"У жовтні 2019 року повідомлялося, що за 6 років роботи над комплексом "Сапсан" ("Грім-2) фахівці з ДП НВО «Павлоградський хімічний завод» і КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів."

Вова - пройшло майже 6 років.
Що ти за цей час зробив, аби мати можливість щоденно руйнувати логістику русні в радіусі щонайменше 500 км, чи навіть до 1000 км?
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26.07.2025 22:41 Ответить
Балаболістичні ракети Зеленського летять аж до Владівастока!
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26.07.2025 22:44 Ответить
а відповідалка є? Чи потужними відосиками зібрався відповідадти?
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26.07.2025 22:43 Ответить
Міндіч з Австрії піджене арружийо вазмєздія і наш Лідор потужно відповість
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26.07.2025 22:44 Ответить
прийде час, і ти, ****, будеш відповідати на кожен український удар
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26.07.2025 22:56 Ответить
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26.07.2025 22:58 Ответить
Ударят в спину, а ответа нету. Интеллигент.🎹
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26.07.2025 23:01 Ответить
Перестань красти, зелена гнидо!
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26.07.2025 23:09 Ответить
У всіх одне питання чим? Голим срандилем?
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26.07.2025 23:26 Ответить
 
 