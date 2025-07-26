Будем отвечать на каждый российский удар, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на каждый удар России по украинским городам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении.

"Было сегодня, к сожалению, много российских ударов по нашим городам, по нашим громадам. Сумы - в частности, по украинской энергетике, также Днепр, Харьков, Херсонщина, Донетчина. Всюду, где это нужно, мгновенное реагирование спасателей ГСЧС Украины, всех служб. Спасибо всем вам за оперативность. Будем отвечать на каждый российский удар", - говорится в сообщении.

Также Зеленский заслушал доклад генерала Александра Сырского.

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"Много внимания именно к Покровскому направлению. Есть успешные действия наших подразделений на Сумщине. Спасибо вам! Уничтожают оккупанта в приграничье. Это очень важно", - добавил президент.