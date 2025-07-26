Будем отвечать на каждый российский удар, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на каждый удар России по украинским городам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в своем вечернем обращении.
"Было сегодня, к сожалению, много российских ударов по нашим городам, по нашим громадам. Сумы - в частности, по украинской энергетике, также Днепр, Харьков, Херсонщина, Донетчина. Всюду, где это нужно, мгновенное реагирование спасателей ГСЧС Украины, всех служб. Спасибо всем вам за оперативность. Будем отвечать на каждый российский удар", - говорится в сообщении.
Также Зеленский заслушал доклад генерала Александра Сырского.
"Много внимания именно к Покровскому направлению. Есть успешные действия наших подразделений на Сумщине. Спасибо вам! Уничтожают оккупанта в приграничье. Это очень важно", - добавил президент.
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застосувавши війська, між іншим...
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Уряяяя, таварісчі !
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Так, так! Прийде час і за все відповісь сповна.
курьєровбалістичних Громів, а може й Сапсанів !
хто їх бачив ?
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То Ермак?
Тільки будеш???
Піззєц...
Здохни хвойда чекістська хуцпата
Вова - пройшло шість з хвостиком років.
Що ти за цей час зробив, щоби мати змогу щоденно атакувати військові підприємства русні?
Тоді як в Україні будівлі складаються до фундаменту. одне слово - саботаж.
Будемо потужно відповідати!
Тримай марку до кінця!🤭
Вова - пройшло майже 6 років.
Що ти за цей час зробив, аби мати можливість щоденно руйнувати логістику русні в радіусі щонайменше 500 км, чи навіть до 1000 км?