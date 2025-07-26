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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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Удалось сорвать российский план относительно Сумской области, блокируем продвижение врага, пополняем обменный фонд, - Зеленский

сумщина,область,сумская

Сегодня, 26 июля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Речь шла о фронте и наших активных и дальнобойных действиях на российской территории.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Особое внимание - Покровскому направлению. Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов. Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, он поблагодарил главкома за то, что удалось сорвать российский план относительно Сумщины.

"Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны сковывают в приграничье значительную группировку противника. Враг не будет иметь там покоя, - Сырский

По его словам, они также подробно обсудили потребности наших подразделений - конкретное оружие, поставки которого надо увеличить. На следующей неделе Зеленский будет говорить об этом с партнерами.

"Отдельные задачи дал секретарю СНБО по привлечению внешнего финансирования на производство дронов. Нынешнее производство дронов существенно превысит показатели, которые ожидались еще в начале года.

Был доклад руководителя Службы внешней разведки: анализ применения санкций против России, ключевые результаты, ключевые приоритеты. Санкции очень ощутимо затормозили российский экономический потенциал, и мы выбрали направления, которые могут дополнительно болезненно повлиять на агрессора", - добавляет он.

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"Сегодня же был доклад руководителя ГУР - без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно.
Слава Украине!", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21349) Сумская область (3505) боевые действия (4576) Александр Сырский (663) война в Украине (5355)


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Топ комментарии
+10
Ми пахали, Я та трактор!
и то, покідьок (подонок), до цього яким боком?
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26.07.2025 12:48 Ответить
+6
Овод сів на вола, який орав ниву і сосав з нього кров, доки віл орав. Як тільки віл закінчив орати, овод, що насосався крові зразу в президіум: " І ми орали!"
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26.07.2025 13:02 Ответить
+5
Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, блокуємо просування ворога, поповнюємо обмінний фонд, - Зеленський
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26.07.2025 12:49 Ответить
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лідор Все ще щит Європи
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26.07.2025 12:48 Ответить
Слава Баблу! - подумав лідор, хоча сказав зовсім інше.
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26.07.2025 12:58 Ответить
Ми пахали, Я та трактор!
и то, покідьок (подонок), до цього яким боком?
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26.07.2025 12:48 Ответить
Овод сів на вола, який орав ниву і сосав з нього кров, доки віл орав. Як тільки віл закінчив орати, овод, що насосався крові зразу в президіум: " І ми орали!"
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26.07.2025 13:02 Ответить
Саме так.
Сосе Ze кров українців.
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26.07.2025 13:13 Ответить
Вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, блокуємо просування ворога, поповнюємо обмінний фонд, - Зеленський
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26.07.2025 12:49 Ответить
Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3565395

Ну от як, хто йому ці дебільні тексти пише. А ціне кожне життя воїна ні?
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26.07.2025 12:59 Ответить
Очевидно, що для Зеленського та його піарастів ні.
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26.07.2025 13:09 Ответить
Це зрозуміло, що їм пох на все, крім себе.
Просто коли читаєш тексти, що воно каже. То згадуєш дупу і гепу.
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26.07.2025 13:22 Ответить
Да йди у дупу із своїм блокуванням. Де дрони, КАБи, НАРИ українського виробництва, про які ти брехав ще рік тому? Де удари по електростанціям рифи, які живлять військові об'єкти? Чому москалі у москві живуть мирним життям?
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26.07.2025 13:03 Ответить
"Блокуємо" - це про кого? Про себе, Єрмака і Татарова? 🤔 ЗСУ блокують. Суміжники з НГУ, прикордонники, ССО, патріоти з СБУ блокують. Скромнішим треба бути, Вова.
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26.07.2025 13:07 Ответить
Як почали гадити, зеленський+разумков-стефанчуки+гончарук-шмигаль, з 2019 року, проти України та її Конституції, так і по сьогоденню!! Аброхамієм з шиферами та кисліцин з міндічем, та ще добра сотня портновських, так і по сьогодення, «борються» за гешефти і навтьоки з України …
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26.07.2025 13:08 Ответить
тупа морда наркоманська чудово виконала план рахи по знищенню ЗСУ!
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26.07.2025 13:27 Ответить
Яке ж ти скромне, вся я та я
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26.07.2025 13:28 Ответить
Коли його повісять за зраду,та знищення населення України?По курській авантюрі тиша,як і по іншим безглуздим операціям ішака.Ніхто не несе відповідальності за втрату людей та територій через відсутність фортифікацій і безглузді рішення ставки під керівництвом потужного ЗЕ.
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26.07.2025 13:31 Ответить
"Ви афігіете, коли дізнаєтесь на що ми поміняємо Курщину!"
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26.07.2025 13:32 Ответить
Мій кореш, герой, навчався майже рік. Схопив осколка через кришу лайна що потужне картаве чмо зі своїми друзяками шле на фронт.
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26.07.2025 13:37 Ответить
О, вава винайшов новий вид ведення бойових дій - блокування.Тупий, обдовбаний чорт навіть не розуміє що воно робить, як каже шурік сирський - ти стільки раз,чмо, віджимаєшся,що лізеш мною командувати .
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26.07.2025 13:41 Ответить
 
 