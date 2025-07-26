Удалось сорвать российский план относительно Сумской области, блокируем продвижение врага, пополняем обменный фонд, - Зеленский

Сегодня, 26 июля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Речь шла о фронте и наших активных и дальнобойных действиях на российской территории.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Особое внимание - Покровскому направлению. Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов. Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, он поблагодарил главкома за то, что удалось сорвать российский план относительно Сумщины.

"Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья. Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", - добавил глава государства.

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По его словам, они также подробно обсудили потребности наших подразделений - конкретное оружие, поставки которого надо увеличить. На следующей неделе Зеленский будет говорить об этом с партнерами.

"Отдельные задачи дал секретарю СНБО по привлечению внешнего финансирования на производство дронов. Нынешнее производство дронов существенно превысит показатели, которые ожидались еще в начале года.

Был доклад руководителя Службы внешней разведки: анализ применения санкций против России, ключевые результаты, ключевые приоритеты. Санкции очень ощутимо затормозили российский экономический потенциал, и мы выбрали направления, которые могут дополнительно болезненно повлиять на агрессора", - добавляет он.

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"Сегодня же был доклад руководителя ГУР - без деталей, но агрессор все почувствует именно так, как нужно.

Слава Украине!", - резюмировал Зеленский.