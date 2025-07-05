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Новости Штурм РФ на границе Сумщины
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Тактика РФ на Сумщине не дает результатов, - Демченко

ДРГ РФ в Сумской области

Войска РФ продолжают прибегать к тактике штурмов малыми группами на Сумщине. Впрочем, пока это не дает результатов.

Об этом в телеэфире сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о всей протяженности границы с Россией в пределах Сумской области, это около 550 км, то только на таком небольшом отрезке, в пределах Хотинской и Юнаковской громад, враг применяет тактику малых штурмовых групп. Но и эта тактика за последнее время не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал - зайти максимально глубоко на территорию Украины, на территорию нашей страны, захватить приграничье нашего государства. Как сообщал также недавно Генеральный штаб, врага удалось сдержать, остановить. Наносится по ним максимально огневое поражение, и здесь враг несет большие потери. Ежедневно это десятки убитыми, десятки ранеными. И это только результаты в полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, которые также здесь находятся вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины", - сказал Демченко.

Он добавил, что на других участках приграничья в пределах Сумской области враг продолжает обстрелы, применяя артиллерию, минометы, а также авиацию как по украинским позициям, также прицельно бьет и по населенным пунктам.

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"Фактически Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террористки, потому что уничтожается инфраструктура городов и сел, есть и погибшие и раненые среди людей, которые находятся в приграничье", - сказал Демченко.

Автор: 

Госпогранслужба (6660) Сумская область (3427) Демченко Андрей (305)


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Топ комментарии
+5
ну сидячі у Києві воно авжеш видніше
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05.07.2025 14:35 Ответить
+3
Речник забув чомусь,що на курщині бестолково ******** підготовлені частини.Кацапи вже досягли результату,до того ж створили сіру зону.
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05.07.2025 14:53 Ответить
+2
по просуванню на сході видно що операція кацапів на сумщині дає результат, це якщо відкинути марафонну броваду
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05.07.2025 14:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну сидячі у Києві воно авжеш видніше
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05.07.2025 14:35 Ответить
речник... далі не читав.
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05.07.2025 14:48 Ответить
Сирський,речник,генералісімус ЗЕ воворять одне й те саме.Хто іншої думки-на нього спускають всих собак і роблять з нього придурка.
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05.07.2025 14:56 Ответить
Речник забув чомусь,що на курщині бестолково ******** підготовлені частини.Кацапи вже досягли результату,до того ж створили сіру зону.
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05.07.2025 14:53 Ответить
створили сіру зону.
- на курщині і бєлгородщині ...))
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05.07.2025 15:02 Ответить
Марафєт дебілів з людей робе.Чомусь після вдалої курської операції кацапи можуть Суми херачить артою і градами!З 18 територіальних громад евакуація.На марафєті перемоги і стабільність
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05.07.2025 15:20 Ответить
по просуванню на сході видно що операція кацапів на сумщині дає результат, це якщо відкинути марафонну броваду
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05.07.2025 14:59 Ответить
Віримо в марафон?
Хіба гундосий голоборотько коли обманював посполитих ?
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05.07.2025 15:11 Ответить
Ніколи!
Він зразу чесно казав:
"Йа нікаму нічаво нє должєн!"
"Йа ваш вирок"!
"Зробимо їх разом!"
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05.07.2025 15:34 Ответить
 
 