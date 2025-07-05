Тактика РФ на Сумщине не дает результатов, - Демченко

Войска РФ продолжают прибегать к тактике штурмов малыми группами на Сумщине. Впрочем, пока это не дает результатов.

Об этом в телеэфире сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о всей протяженности границы с Россией в пределах Сумской области, это около 550 км, то только на таком небольшом отрезке, в пределах Хотинской и Юнаковской громад, враг применяет тактику малых штурмовых групп. Но и эта тактика за последнее время не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал - зайти максимально глубоко на территорию Украины, на территорию нашей страны, захватить приграничье нашего государства. Как сообщал также недавно Генеральный штаб, врага удалось сдержать, остановить. Наносится по ним максимально огневое поражение, и здесь враг несет большие потери. Ежедневно это десятки убитыми, десятки ранеными. И это только результаты в полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, которые также здесь находятся вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины", - сказал Демченко.

Он добавил, что на других участках приграничья в пределах Сумской области враг продолжает обстрелы, применяя артиллерию, минометы, а также авиацию как по украинским позициям, также прицельно бьет и по населенным пунктам.

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"Фактически Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террористки, потому что уничтожается инфраструктура городов и сел, есть и погибшие и раненые среди людей, которые находятся в приграничье", - сказал Демченко.