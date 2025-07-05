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Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини
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Тактика РФ на Сумщині не дає результатів, - Демченко

ДРГ РФ на Сумщині

Війська РФ продовжують вдаватися до тактики штурмів малими групами на Сумщині. Втім, наразі це не дає результатів.

Про це в телеефірі сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про всю протяжність кордону з Росією в межах Сумської області, це близько 550 км, то тільки на такому невеличкому відтинку, в межах Хотінської та Юнаківської громад, ворог застосовує тактику малих штурмових груп. Але і ця тактика за останній час не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував - зайти максимально глибоко на територію України, на територію нашої країни, захопити прикордоння нашої держави. Як повідомляв також нещодавно Генеральний штаб, ворога вдалося стримати, зупинити. Наноситься по них максимально вогневе ураження, і тут ворог несе великі втрати. Щоденно це десятки вбитими, десятки пораненими. І це тільки результати в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, які також тут знаходяться разом з підрозділами Збройних сил України", - сказав Демченко.

Він додав, що на інших ділянках прикордоння в межах Сумської області ворог продовжує обстріли, застосовуючи артилерію, міномети, а також авіацію як по українських позиціях, також прицільно бʼє і по населених пунктах.

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"Фактично Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, бо нищиться інфраструктура міст та сіл, є й загиблі і поранені серед людей, які перебувають у прикордонні", - сказав Демченко.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6224) Сумська область (3980) Демченко Андрій (366)


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Топ коментарі
+6
ну сидячі у Києві воно авжеш видніше
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05.07.2025 14:35 Відповісти
+3
Речник забув чомусь,що на курщині бестолково ******** підготовлені частини.Кацапи вже досягли результату,до того ж створили сіру зону.
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05.07.2025 14:53 Відповісти
+3
Віримо в марафон?
Хіба гундосий голоборотько коли обманював посполитих ?
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05.07.2025 15:11 Відповісти
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ну сидячі у Києві воно авжеш видніше
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05.07.2025 14:35 Відповісти
В мене кума в Сумах..з початку повномаштабного слухавку не брала..а тепер номір не існує..і шо думати про неї, чоловіка й доньку..
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05.07.2025 15:53 Відповісти
через полімерополіспідарів,підходите на вулиці,включаєте жіночі штучки і просите пробити по базі,будьте готові назвати повні дані по особі народженню,проживання або шукайте ,,,поштаря-бігуньця,,
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05.07.2025 16:20 Відповісти
соцмережі,повинні ж бути з вами загальні знайомі
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05.07.2025 16:23 Відповісти
речник... далі не читав.
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05.07.2025 14:48 Відповісти
Сирський,речник,генералісімус ЗЕ воворять одне й те саме.Хто іншої думки-на нього спускають всих собак і роблять з нього придурка.
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05.07.2025 14:56 Відповісти
Речник забув чомусь,що на курщині бестолково ******** підготовлені частини.Кацапи вже досягли результату,до того ж створили сіру зону.
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05.07.2025 14:53 Відповісти
створили сіру зону.
- на курщині і бєлгородщині ...))
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05.07.2025 15:02 Відповісти
Марафєт дебілів з людей робе.Чомусь після вдалої курської операції кацапи можуть Суми херачить артою і градами!З 18 територіальних громад евакуація.На марафєті перемоги і стабільність
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05.07.2025 15:20 Відповісти
А 24.02.22 вони після якої операції на Суми поперли ?
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05.07.2025 16:16 Відповісти
Валянок,вони мимо Сум пройшли!Пий таблетки для памяті.Краснопілля,Білопілля,Ворожба були під нашим контролем.Не всі дураки,як ти .
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05.07.2025 16:20 Відповісти
по просуванню на сході видно що операція кацапів на сумщині дає результат, це якщо відкинути марафонну броваду
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05.07.2025 14:59 Відповісти
Віримо в марафон?
Хіба гундосий голоборотько коли обманював посполитих ?
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05.07.2025 15:11 Відповісти
Ніколи!
Він зразу чесно казав:
"Йа нікаму нічаво нє должєн!"
"Йа ваш вирок"!
"Зробимо їх разом!"
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05.07.2025 15:34 Відповісти
 
 