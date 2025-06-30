Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум, - Генштаб

Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Українські підрозділи просунулися в районі села Олексіївка, відтіснивши противника далі від Сум.

Про це повідомляє Генштаб ЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Наголошується, що Сили оборони України продовжують оборонну операцію на Північно-Слобожанському напрямку та ефективно знищують противника, який не полишає спроб штурмових дій у прикордонні Сумської області.

"Активні дії українських захисників на цьому, а також на Курському напрямку, скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб, які не були перекинуті на інші загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація стабілізована

Генштаб наголошує: на даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка – Яблунівка – Новомиколаївка – Олексіївка – Кіндратівка – кордон РФ – плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області.

"Наші війська тримають оборону по визначеному рубежу, проводять заходи із підготовки та здійснення контрнаступальних дій для витіснення противника. Так, в результаті успішних дій українських воїнів звільнено населений пункт Андріївка. Крім того, наші підрозділи просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум", - зауважили у командуванні.

Водночас російський агресор задіює на цьому напрямку свої найкращі бригади – морську піхоту, десантно-штурмові частини, найбільш боєздатні частини мотострілецьких військ, активно використовує далекобійну артилерію, авіацію, ударні дрони. Одночасно з цим противник і надалі намагається витіснити підрозділи Сил оборони України з території Курської та Бєлгородської областей рф.

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Втрати РФ на напрямку

Українські воїни ефективно знищують особовий склад ворога, його військову техніку та озброєння.

Так, у червні 2025 року загальні втрати противника на Північно-Слобожанському і Курському напрямках становили близько 9310 військовослужбовців, з яких безповоротні – понад 4470, санітарні – близько 4800, полонені – 42 особи.

Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО.

Вогневе ураження по противнику завдається на глибину до 100 км (зокрема на території рф).

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Таким чином, протягом червня уражено: командних пунктів ворога – 16, КСП – 8, районів зосередження живої сили – 6, районів зосередження озброєнь і військової техніки – 1, складів боєприпасів – 3, складів матеріально-технічних засобів – 3, складів зберігання БпЛА – 3, пунктів управління БпЛА – 2, рембази – 2, логістична база та нафтобаза.

Загалом, за період із серпня 2024 року (від початку Курської операції) втрати противника на Курському і Північно-Слобожанському напрямках становлять понад 75 860 осіб, у тому числі 1037 полонених. Також знищено 2 848 одиниць військової техніки, з яких 99 танків, 709 ББМ, 322 артсистем і РСЗВ, додав Генштаб.