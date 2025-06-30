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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 020 010 осіб (+1070 за добу), 10 980 танків, 29 718 артсистем, 22 922 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 020 010 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1020010 (+1070) осіб,

танків – 10980 (+4) од

бойових броньованих машин – 22922 (+7) од

артилерійських систем – 29718 (+29) од

РСЗВ – 1427 (+2) од

засоби ППО – 1190 (+1) од

літаків – 420 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+3) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)

крилаті ракети – 3436 (+42)

кораблі / катери – 28 (+0) од

підводні човни – 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од

спеціальна техніка  – 3921 (+0)

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Втрати ворога на 30 червня

Автор: 

армія рф (18050) Генштаб ЗС (6883) ліквідація (4151) знищення (7710)


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Героям слава!!!
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30.06.2025 07:02 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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30.06.2025 07:30 Відповісти
Все ще царіцєн товчемо?
Щира дяка ВОЇНАМ за тяжку працю 24/7/365х11!
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30.06.2025 07:32 Відповісти
Ось вже і перші 20 тисяч "гарних" кацапів з нового мульону! 760 одиниць більше не піднімутьця в небо, а це добре!
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30.06.2025 07:54 Відповісти
Чергові десять тисяч чумардосів, а ще вчора перетнули 30 тисяч за червень.
Три вєтрольота - не зупиняйтесь, лаптєльоти траба наздоганяти.
Броня, останні крихти, горить за 20 км від ЛБЗ і це файно.
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30.06.2025 08:29 Відповісти
 
 