Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 020 010 осіб (+1070 за добу), 10 980 танків, 29 718 артсистем, 22 922 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 020 010 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1020010 (+1070) осіб,
танків – 10980 (+4) од
бойових броньованих машин – 22922 (+7) од
артилерійських систем – 29718 (+29) од
РСЗВ – 1427 (+2) од
засоби ППО – 1190 (+1) од
літаків – 420 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+3) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172)
крилаті ракети – 3436 (+42)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од
спеціальна техніка – 3921 (+0)
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Щира дяка ВОЇНАМ за тяжку працю 24/7/365х11!
Три вєтрольота - не зупиняйтесь, лаптєльоти траба наздоганяти.
Броня, останні крихти, горить за 20 км від ЛБЗ і це файно.