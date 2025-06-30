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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 020 010 человек (+1070 за сутки), 10 980 танков, 29 718 артсистем, 22 922 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 020 010 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1020010 (+1070) человек,

танков - 10980 (+4) ед

боевых бронированных машин - 22922 (+7) ед

артиллерийских систем - 29718 (+29) ед

РСЗО - 1427 (+2) ед

средства ПВО - 1190 (+1) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+3) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42796 (+172)

крылатые ракеты - 3436 (+42)

корабли / катера - 28 (+0) ед

подводные лодки - 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 53593 (+85) ед

специальная техника - 3921 (+0)

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Потери врага на 30 июня

Автор: 

армия РФ (19910) Генштаб ВС (6581) ликвидация (3768) уничтожение (7400)


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Топ комментарии
+18
Минув 4149 день москальсько-української війни.
128! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Трохи броні та арти, логістика норм, пєпелаци файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 020 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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30.06.2025 08:46 Ответить
+12
Героям слава!!!
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30.06.2025 07:02 Ответить
+11
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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30.06.2025 07:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!
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30.06.2025 07:02 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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30.06.2025 07:30 Ответить
Все ще царіцєн товчемо?
Щира дяка ВОЇНАМ за тяжку працю 24/7/365х11!
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30.06.2025 07:32 Ответить
Ось вже і перші 20 тисяч "гарних" кацапів з нового мульону! 760 одиниць більше не піднімутьця в небо, а це добре!
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30.06.2025 07:54 Ответить
Чергові десять тисяч чумардосів, а ще вчора перетнули 30 тисяч за червень.
Три вєтрольота - не зупиняйтесь, лаптєльоти траба наздоганяти.
Броня, останні крихти, горить за 20 км від ЛБЗ і це файно.
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30.06.2025 08:29 Ответить
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30.06.2025 08:37 Ответить
Минув 4149 день москальсько-української війни.
128! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Трохи броні та арти, логістика норм, пєпелаци файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 020 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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30.06.2025 08:46 Ответить
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30.06.2025 08:47 Ответить
Почему 3 вертолета не подсчитал ?
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30.06.2025 10:31 Ответить
Пілотуємі кацальоти це пєпєлаци, написав що фанйно )
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30.06.2025 10:42 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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30.06.2025 09:21 Ответить
А ось і карлісончики зарахували 👏 ще трохи і у танків з ббм буде свято
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30.06.2025 10:38 Ответить
 
 