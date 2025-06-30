Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 020 010 человек (+1070 за сутки), 10 980 танков, 29 718 артсистем, 22 922 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 020 010 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1020010 (+1070) человек,
танков - 10980 (+4) ед
боевых бронированных машин - 22922 (+7) ед
артиллерийских систем - 29718 (+29) ед
РСЗО - 1427 (+2) ед
средства ПВО - 1190 (+1) ед
самолетов - 420 (+0) ед
вертолетов - 340 (+3) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня - 42796 (+172)
крылатые ракеты - 3436 (+42)
корабли / катера - 28 (+0) ед
подводные лодки - 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн - 53593 (+85) ед
специальная техника - 3921 (+0)
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Щира дяка ВОЇНАМ за тяжку працю 24/7/365х11!
Три вєтрольота - не зупиняйтесь, лаптєльоти траба наздоганяти.
Броня, останні крихти, горить за 20 км від ЛБЗ і це файно.
128! одиниць знищеної техніки та 1070! чумардосів за день.
Трохи броні та арти, логістика норм, пєпелаци файно ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 020 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!