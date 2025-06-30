Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 020 010 человек (+1070 за сутки), 10 980 танков, 29 718 артсистем, 22 922 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 020 010 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1020010 (+1070) человек,

танков - 10980 (+4) ед

боевых бронированных машин - 22922 (+7) ед

артиллерийских систем - 29718 (+29) ед

РСЗО - 1427 (+2) ед

средства ПВО - 1190 (+1) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+3) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42796 (+172)

крылатые ракеты - 3436 (+42)

корабли / катера - 28 (+0) ед

подводные лодки - 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 53593 (+85) ед

специальная техника - 3921 (+0)

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