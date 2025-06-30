Силы обороны продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум, - Генштаб

Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. Украинские подразделения продвинулись в районе села Алексеевка, оттеснив противника дальше от Сум.

Об этом сообщает Генштаб ВС, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Сиверо-Слобожанском направлении и эффективно уничтожают противника, который не оставляет попыток штурмовых действий в приграничье Сумской области.

"Активные действия украинских защитников на этом, а также на Курском направлении, сковали группировки российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности - на Покровский и Новопавловский", - говорится в сообщении.

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Ситуация стабилизирована

Генштаб отмечает: в настоящее время ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка - Яблоневка - Новониколаевка - Алексеевка - Кондратовка - граница РФ - плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области.

"Наши войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум", - отметили в командовании.

В то же время российский агрессор задействует на этом направлении свои лучшие бригады - морскую пехоту, десантно-штурмовые части, наиболее боеспособные части мотострелковых войск, активно использует дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные дроны. Одновременно с этим противник пордолжает пытаться вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской и Белгородской областей РФ.

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Потери РФ на направлении

Украинские воины эффективно уничтожают личный состав врага, его военную технику и вооружение.

Так, в июне 2025 года общие потери противника на Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из которых безвозвратных - более 4470, санитарных - около 4800, пленных - 42.

Также за месяц уничтожено 423 единицы военной техники россиян, из которых шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, 3 средства ПВО.

Огневое поражение по противнику наносится на глубину до 100 км (в том числе на территории рф).

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Таким образом, в течение июня поражено: командных пунктов врага - 16, КСП - 8, районов сосредоточения живой силы - 6, районов сосредоточения вооружений и военной техники - 1, складов боеприпасов - 3, складов материально-технических средств - 3, складов хранения БПЛА - 3, пунктов управления БПЛА - 2, рембазы - 2, логистическая база и нефтебаза.

В общей сложности, за период с августа 2024 года (с начала Курской операции) потери противника на Курском и Сиверо-Слобожанском направлениях составляют более 75 860 человек, в том числе - 1037 пленных. Также уничтожено 2 848 единиц военной техники, из которых 99 танков, 709 ББМ, 322 артсистем и РСЗО, добавил Генштаб.