За сутки на фронте 137 боестолкновений. Больше всего атак врага отбито на востоке, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 137 боестолкновений. Враг атаковал Силы обороны на 12 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, захватчики нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применив 60 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3474 дронов-камикадзе и осуществили 6015 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 59 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Синельниково, Ольховатка, Волчанские Хутора, Окип, Охримовка Харьковской области; Муравка, Новопавловка - Донецкой области; Орехов, Приморское - Запорожской области; Львов Херсонской области.

Боевые действия

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов - сбросил при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 352 обстрела, из которых восемь - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Надия, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часова Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Ореховое, Удачное, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Богатырь, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают два наступательных действия вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал оккупантов в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два других важных объекта противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1070 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны (подтверждены потери от 28.06), три вертолета (подтверждены потери от 28.06), 172 беспилотника оперативно-тактического уровня, 42 ракеты и 85 единиц автомобильной техники оккупантов.

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