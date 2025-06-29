Генштаб сообщает об уничтожении ЗРГК "Панцирь С1" и вертолетов противника: Ми-8; Ми-26 и Ми-28 в Крыму

С начала этих суток произошло 104 боевых столкновения. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 34 авиационных ударов, применив 57 ракет и сбросив 56 управляемых авиационных бомб, совершил 1269 поражений дронами-камикадзе и 4176 артиллерийских обстрелов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

"Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери. Так, частично подтверждены результаты огневого поражения 28.06.2025 аэродрома Кировское на временно оккупированной территории АР Крым. В настоящее время известно об уничтожении ЗРГК "Панцирь С1" и вертолетов противника: Ми-8; Ми-26 и Ми-28. Другие результаты требуют дополнительного изучения и надлежащего подтверждения", - говорится в сообщении.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб, и совершил 288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили три атаки в районах Волчанска, еще два боя продолжаются. Авиация противника ударила КАБами по населенным пунктам Синельниково, Ольховатка; НАРами враг атаковал Волчанские Хутора, Окип и Охримовку.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в направлениях Петропавловки, Купянска и Песчаного.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении наши воины успешно остановили четыре атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часова Яра.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки, одно боестолкновение еще продолжается.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 28 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Удачное, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки. Авиаударам подверглись Муравка и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 138 оккупантов, из них 86 - безвозвратно. Уничтожен один танк, семь единиц автомобильной техники, три мотоцикла и четыре беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены три мотоцикла противника.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Шевченко, Веселое, Новополь и Ривнополь, еще три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают два наступательных действия вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское, один бой еще продолжается. Под удар авиации захватчиков попало Приморское.

На Приднепровском направлении в течение дня состоялось пять боестолкновений.

Сегодня следует отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, 105-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно противостоят врагу.

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