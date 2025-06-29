РФ терпит неудачу во время летнего наступления. Несмотря на значительное количество атак, заметных прорывов на линии соприкосновения не произошло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает издание, РФ планирует побить собственный рекорд по количеству наступательных операций в июне. Однако даже несмотря на рост интенсивности боев, отсутствие прогресса на стратегических участках свидетельствует об истощении наступательного потенциала РФ.

На востоке, в частности между Покровском и Константиновкой, войска РФ несколько продвинулись. Но, по словам экспертов, это движение не изменило оперативную ситуацию. Уже сейчас наблюдается уменьшение темпов продвижения, что указывает на потерю инициативы.

"Российское наступление, в целом, остановилось... Они имеют преимущество в живой силе и беспилотниках, но их пехота очень плохо обучена, если вообще обучена", - сказал The Telegraph высокопоставленный украинский офицер, воюющий на Купянском направлении.

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Издание напоминает, что в мае российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года, завоевывая в среднем 5,5 квадратных миль в день - что вдвое больше, чем в апреле, согласно данным DeepState.

Также отмечается, что на направлении Торецка, Покровска и Купянска ситуация остается напряженной, но существенных изменений линии фронта нет. Темпы атак - высокие, но украинские защитники удерживают рубежи.

Эксперты отмечают, что распыление российских сил от Харькова до Днепропетровщины снижает эффективность наступления. Несмотря на численное преимущество, РФ не способна концентрировать силы на критических направлениях.

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На этом фоне растут сомнения в способности Кремля реализовать стратегические задачи. Неудачи летнего наступления могут усилить давление внутри самой России и среди ее военно-политического руководства.