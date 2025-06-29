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Новости Российские оккупанты готовят новое наступление Наступление РФ на Сумщину
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Летнее наступление войск РФ проваливается: Силы обороны сдерживают штурмы, - Telegraph

оккупанты, захватчики

РФ терпит неудачу во время летнего наступления. Несмотря на значительное количество атак, заметных прорывов на линии соприкосновения не произошло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Как отмечает издание, РФ планирует побить собственный рекорд по количеству наступательных операций в июне. Однако даже несмотря на рост интенсивности боев, отсутствие прогресса на стратегических участках свидетельствует об истощении наступательного потенциала РФ.

На востоке, в частности между Покровском и Константиновкой, войска РФ несколько продвинулись. Но, по словам экспертов, это движение не изменило оперативную ситуацию. Уже сейчас наблюдается уменьшение темпов продвижения, что указывает на потерю инициативы.

"Российское наступление, в целом, остановилось... Они имеют преимущество в живой силе и беспилотниках, но их пехота очень плохо обучена, если вообще обучена", - сказал The Telegraph высокопоставленный украинский офицер, воюющий на Купянском направлении.

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Издание напоминает, что в мае российские войска продвигались самыми быстрыми темпами с ноября прошлого года, завоевывая в среднем 5,5 квадратных миль в день - что вдвое больше, чем в апреле, согласно данным DeepState.

Также отмечается, что на направлении Торецка, Покровска и Купянска ситуация остается напряженной, но существенных изменений линии фронта нет. Темпы атак - высокие, но украинские защитники удерживают рубежи.

Эксперты отмечают, что распыление российских сил от Харькова до Днепропетровщины снижает эффективность наступления. Несмотря на численное преимущество, РФ не способна концентрировать силы на критических направлениях.

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На этом фоне растут сомнения в способности Кремля реализовать стратегические задачи. Неудачи летнего наступления могут усилить давление внутри самой России и среди ее военно-политического руководства.

Автор: 

армия РФ (19899) Донецкая область (10132) боевые действия (4439) Покровск (664) Краматорский район (418) Покровский район (730) Константиновка (1820) война в Украине (4975)


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Топ комментарии
+4
Героям слава!
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29.06.2025 14:00 Ответить
+3
Тому пі'дори й перейшли повністю на терор мирного населення...
Закидування м'ясом і обстріли цивільних це те чим славиться руская "армія"...
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29.06.2025 14:03 Ответить
+2
Свіжа порція західного перемогіума "орки щось захопили, але не так багато як би їм хотілось"
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29.06.2025 14:05 Ответить
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Героям слава!
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29.06.2025 14:00 Ответить
Тому пі'дори й перейшли повністю на терор мирного населення...
Закидування м'ясом і обстріли цивільних це те чим славиться руская "армія"...
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29.06.2025 14:03 Ответить
Свіжа порція західного перемогіума "орки щось захопили, але не так багато як би їм хотілось"
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29.06.2025 14:05 Ответить
Та понятно.
Вони й хотіли захопити, на четвертому році війни, руїни корівника на околиці торецька.
Це і був такий план...
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29.06.2025 14:08 Ответить
По-суті так воно і є. Пару десятків сіл за пів року - це ніхріна не просування при такій величезній перевазі. Це повний крах і ганьба "магучєй і лєгєндарной, непабедімой второй в мірє". Не зрозуміло взагалі, на що розраховувало недоумкувате куйло після того, як вони за 12 років так і не змогли завоювати навіть малесеньку Чечню.
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29.06.2025 14:14 Ответить
А розраховували на п'яту колону!!
Портнови, бігдани, абрахамії з сухумського зоопарку тощо.
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29.06.2025 14:23 Ответить
Постійний тиск - людей їм не жалко - тільки більше зброї зупинить кацапів
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29.06.2025 14:08 Ответить
вже по сумах з ствольной алтелерий достають то хоть думайте що пишите тильки можуть красти и вси свой нема кого наказати
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29.06.2025 14:10 Ответить
Тааакс... почалося використання фрази "літній наступ рф". Це вже означає знову просрана стратегічна ініціатива? Замість укріплень потужні наступи під КАБ та ДОТи? Знову Марахвон заколисує - все на контролі у Лідора, збирати чумодани і запаси не варто, довіряйте 💩🤮 ( ЗЕ-ригам ) офіційній інформації! 🤮💩
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29.06.2025 14:20 Ответить
літній наступ зупинили це добре, але що далі? як зупинити осінній наступ, зимовий наступ, потім весняний наступ 2026 року? все ж не закінчиться літнім наступом
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29.06.2025 14:27 Ответить
Теперка (як Ізраїль та Іран) саме час обом сторонам оголосити про потужну перемогу!
Вра!
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29.06.2025 14:28 Ответить
А як відбивати втрачене? Ми не можемо як кацапи атакувати в стилі tower defense, навіть якщо українці перестануть боягузничати в тилу і підуть в армію.
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29.06.2025 14:37 Ответить
Кожен день щось окуповують. Це провал? Провал це курська область.
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29.06.2025 14:55 Ответить
На цьому тлі наприклад з останніх новин, кацапня на блокпосту зупиняє кадирівців за явний безлад на дорозі...отримує в гризло...Ну і на цьому в принципі і все. Чєчня-круто!
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29.06.2025 14:56 Ответить
 
 