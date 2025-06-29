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Новини Російські війська готують новий наступ Наступ РФ на Сумщину
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Лiтнiй наступ військ РФ провалюється: Сили оборони стримують штурми, - Telegraph

окупанти, загарбники

РФ зазнає невдачі під час літнього наступу. Попри значну кiлькiсть атак, помiтних проривiв на лінії зіткнення не вiдбулося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, РФ планує побити власний рекорд за кiлькiстю наступальних операцiй у червнi. Проте навiть попри зростання iнтенсивностi боїв, вiдсутнiсть прогресу на стратегiчних дiлянках свiдчить про виснаження наступального потенцiалу РФ.

На сходi, зокрема мiж Покровськом та Костянтинiвкою, вiйська РФ дещо просунулися. Але за словами експертiв, цей рух не змiнив оперативну ситуацiю. Вже зараз спостерiгається зменшення темпiв просування, що вказує на втрату iнiцiативи.

"Російський наступ загалом зупинився… Вони мають перевагу в живій силі та безпілотниках, але їхня піхота дуже погано навчена, якщо взагалі навчена", - сказав The Telegraph український військовий, який воює на Куп’янському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літня кампанія росіян активно триває, але ефекту поки не має, - ОСУВ "Хортиця"

Видання нагадує, що у травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року, завойовуючи в середньому 5,5 квадратних миль на день - що вдвічі більше, ніж у квітні, згідно з даними DeepState.

Також зазначається, що на напрямку Торецька, Покровська та Куп’янська ситуацiя залишається напруженою, але суттєвих змiн лiнiї фронту немає. Темпи атак високi, однак українськi захисники утримують рубежi.

Експерти зазначають, що розпорошення росiйських сил вiд Харкова до Днiпропетровщини знижує ефективнiсть наступу. Попри чисельну перевагу, РФ не здатна концентрувати сили на критичних напрямках.

Також читайте: Армія РФ використовує нову тактику, це допомагає просуванню, - NYT

На цьому тлi зростають сумнiви в здатностi Кремля реалiзувати стратегiчнi завдання. Невдачi лiтнього наступу можуть посилити тиск усерединi самої Росiї та серед її вiйськово-полiтичного керiвництва.

Автор: 

армія рф (18050) Донецька область (8948) бойові дії (4193) Покровськ (696) Краматорський район (423) Покровський район (739) Костянтинівка (354) війна в Україні (5011)


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Топ коментарі
+10
Свіжа порція західного перемогіума "орки щось захопили, але не так багато як би їм хотілось"
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29.06.2025 14:05 Відповісти
+9
Та понятно.
Вони й хотіли захопити, на четвертому році війни, руїни корівника на околиці торецька.
Це і був такий план...
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29.06.2025 14:08 Відповісти
+8
Героям слава!
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29.06.2025 14:00 Відповісти
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Героям слава!
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29.06.2025 14:00 Відповісти
Тому пі'дори й перейшли повністю на терор мирного населення...
Закидування м'ясом і обстріли цивільних це те чим славиться руская "армія"...
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29.06.2025 14:03 Відповісти
Свіжа порція західного перемогіума "орки щось захопили, але не так багато як би їм хотілось"
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29.06.2025 14:05 Відповісти
Та понятно.
Вони й хотіли захопити, на четвертому році війни, руїни корівника на околиці торецька.
Це і був такий план...
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29.06.2025 14:08 Відповісти
Ще літа три місяці,не враховуючи червень
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29.06.2025 16:20 Відповісти
По-суті так воно і є. Пару десятків сіл за пів року - це ніхріна не просування при такій величезній перевазі. Це повний крах і ганьба "магучєй і лєгєндарной, непабедімой второй в мірє". Не зрозуміло взагалі, на що розраховувало недоумкувате куйло після того, як вони за 12 років так і не змогли завоювати навіть малесеньку Чечню.
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29.06.2025 14:14 Відповісти
А розраховували на п'яту колону!!
Портнови, бігдани, абрахамії з сухумського зоопарку тощо.
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29.06.2025 14:23 Відповісти
чеченцы щас на Украине за куйла "ура" кричат
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29.06.2025 15:46 Відповісти
За 4 роки жного обласного центру, якого кацапи хотіли - не захопили - тобто жодної стратегічної цілі не реалізовано.
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29.06.2025 15:20 Відповісти
Ну знов ти прийняв більше раша ******** ніж треба 🤣 Кацап утилізується стабільно і все більшими темпами. А те , що при цьому твої хозяї просунулись трохи і захопили три корівники, перед тим вщент їх зруйнувавши і довівши суму своїх втрат до понад мільйона- це ти забув написати

Доречі , як там інша шавка твого володаря , а точніше його пудель - трамп?
Продовжує перетворювати США на ФША ?
Щось по цій темі вякнеш , лайно підкацапне ?
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29.06.2025 15:30 Відповісти
кацапы пишут для наступа опять корейцы едут
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29.06.2025 15:58 Відповісти
Постійний тиск - людей їм не жалко - тільки більше зброї зупинить кацапів
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29.06.2025 14:08 Відповісти
вже по сумах з ствольной алтелерий достають то хоть думайте що пишите тильки можуть красти и вси свой нема кого наказати
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29.06.2025 14:10 Відповісти
Тааакс... почалося використання фрази "літній наступ рф". Це вже означає знову просрана стратегічна ініціатива? Замість укріплень потужні наступи під КАБ та ДОТи? Знову Марахвон заколисує - все на контролі у Лідора, збирати чумодани і запаси не варто, довіряйте 💩🤮 ( ЗЕ-ригам ) офіційній інформації! 🤮💩
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29.06.2025 14:20 Відповісти
літній наступ зупинили це добре, але що далі? як зупинити осінній наступ, зимовий наступ, потім весняний наступ 2026 року? все ж не закінчиться літнім наступом
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29.06.2025 14:27 Відповісти
Теперка (як Ізраїль та Іран) саме час обом сторонам оголосити про потужну перемогу!
Вра!
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29.06.2025 14:28 Відповісти
А як відбивати втрачене? Ми не можемо як кацапи атакувати в стилі tower defense, навіть якщо українці перестануть боягузничати в тилу і підуть в армію.
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29.06.2025 14:37 Відповісти
Кожен день щось окуповують. Це провал? Провал це курська область.
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29.06.2025 14:55 Відповісти
На цьому тлі наприклад з останніх новин, кацапня на блокпосту зупиняє кадирівців за явний безлад на дорозі...отримує в гризло...Ну і на цьому в принципі і все. Чєчня-круто!
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29.06.2025 14:56 Відповісти
Якби ЗСУ так повільно наступали кожен день, що б писав Telegraph?
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29.06.2025 15:00 Відповісти
написал бы на провал. наступления
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29.06.2025 15:49 Відповісти
Не дивлячись, на всі «потужні» діяння, зеленського з групою осіб в Урядовому кварталі, московіти, четвертий рік поспіль, зтирають собі «зуби» в Мирній Україні, до кривавих десен!!
Уже, більше 1.000.000 орків-окупантів, в Україні, це зрозуміли…
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29.06.2025 15:06 Відповісти
так, віримо вiдсутнiсть прогресу
-Ствольна артилерія РФ вдарила за кілометр від Сум - УПhttps://www.pravda.com.ua/news/2025/06/29/7519301/
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29.06.2025 15:16 Відповісти
Можеш вірити підкацапник , а можеш- ні. Факти від цього не зміняться
1 000 000 у землі
40 бортов тушок- не підлягають відновленню
Залишки ЧФ втекли до Новоросійська
Захоплених обласних центрів за останні три роки - 0
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29.06.2025 15:33 Відповісти
ну для чего такое нести? народ понимает- что врут и больше никогда не поверит и правде
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29.06.2025 15:47 Відповісти
нада делать вид
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29.06.2025 15:55 Відповісти
 
 