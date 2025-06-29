Лiтнiй наступ військ РФ провалюється: Сили оборони стримують штурми, - Telegraph

РФ зазнає невдачі під час літнього наступу. Попри значну кiлькiсть атак, помiтних проривiв на лінії зіткнення не вiдбулося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, РФ планує побити власний рекорд за кiлькiстю наступальних операцiй у червнi. Проте навiть попри зростання iнтенсивностi боїв, вiдсутнiсть прогресу на стратегiчних дiлянках свiдчить про виснаження наступального потенцiалу РФ.

На сходi, зокрема мiж Покровськом та Костянтинiвкою, вiйська РФ дещо просунулися. Але за словами експертiв, цей рух не змiнив оперативну ситуацiю. Вже зараз спостерiгається зменшення темпiв просування, що вказує на втрату iнiцiативи.

"Російський наступ загалом зупинився… Вони мають перевагу в живій силі та безпілотниках, але їхня піхота дуже погано навчена, якщо взагалі навчена", - сказав The Telegraph український військовий, який воює на Куп’янському напрямку.

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Видання нагадує, що у травні російські війська просувалися найшвидшими темпами з листопада минулого року, завойовуючи в середньому 5,5 квадратних миль на день - що вдвічі більше, ніж у квітні, згідно з даними DeepState.

Також зазначається, що на напрямку Торецька, Покровська та Куп’янська ситуацiя залишається напруженою, але суттєвих змiн лiнiї фронту немає. Темпи атак високi, однак українськi захисники утримують рубежi.

Експерти зазначають, що розпорошення росiйських сил вiд Харкова до Днiпропетровщини знижує ефективнiсть наступу. Попри чисельну перевагу, РФ не здатна концентрувати сили на критичних напрямках.

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На цьому тлi зростають сумнiви в здатностi Кремля реалiзувати стратегiчнi завдання. Невдачi лiтнього наступу можуть посилити тиск усерединi самої Росiї та серед її вiйськово-полiтичного керiвництва.