УКР
Російські війська готують новий наступ
Армія РФ використовує нову тактику, це допомагає просуванню, - NYT

Мотоциклетні штурми ворога

Російські загарбники почали поєднувати атаки дронів та мотоциклетні штурми під час літнього наступу. Це забезпечило просування ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

"У травні російські війська захопили приблизно 278 квадратних кілометрів української землі, що більш ніж удвічі перевищує їхні здобутки у квітні. Найбільше просування агресор мав на південь від Костянтинівки в Донецькій області та поблизу російського кордону на півночі Сумської області.

Цього року помітною зміною на фронті стало систематичне використання мотоциклів та цивільних автомобілів для швидкого переміщення на відкритій місцевості. Але якщо Україна покладається на них для логістичних потреб, то росіяни ходять на цій техніці в штурми", - пише видання.

За словами  аналітика українського Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, це своєрідне відродження кавалерії, але з двигунами внутрішнього згоряння.

В Сумській області росіяни діють малими піхотними групами по дві-три людини. Завдання таких груп – знайти шпарину в українських оборонних позиціях і пролізти в неї. Щойно це вдається, на підмогу їм висилають додаткові групи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мирні переговори з РФ зайшли в глухий кут, доля війни вирішиться лише на полі бою, - WSJ

На руку українській обороні тут грає складний ландшафт, представлений переважно ярами, тож росіяни змушені покладатися на дороги для свого наступу. Однак, якщо росіяни доберуться до великого лісового масиву на північному сході від Сум, стримувати росіян стане важче, каже військовий аналітик фінської групи Black Bird Group Пасі Паройнен. Листя дерев дасть російським піхотинцям гарне прикриття від українських дронів, і тоді стримати наступ можна буде, лише перекинувши на цей напрям додаткові сили піхоти.

Однак головним напрямком російських зусиль є Костянтинівка на Донбасі, каже Паройнен. На його думку, всі інші фронти - це лише відволікання українських сил від напрямку головного удару. За словами українських військових, на деяких ділянках Костянтинівського напрямку чисельна перевага Росії в людях складає 20 до 1.

І саме на Донбасі Росія активно застосовує свою мотоциклетну тактику. За словами аналітиків, вона полягає в наступному. Спочатку російські безпілотники активно б’ють по українській логістиці на певній ділянці, аби повністю її ізолювати від зовнішньої підтримки. Потім ізольовану ділянку активно обстрілюють артилерією та авіабомбами. Вже після цього в атаку йдуть малі загони штурмовиків, і часто саме на мотоциклах.

"Саме цю тактику росіяни намагаються втілювати максимально системно", - пише NYT.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін готує літній наступ. Епіцентрами, ймовірно, стануть Костянтинівка та Покровськ на Донеччині, - The Economist

армія рф (18761) бойові дії (4641) наступ (250)
+8
от на Сумському напрямку це зовсім несподівано, дякуємо курській операції, геніальній і потужній. Суджа наш?
14.06.2025 19:54 Відповісти
+6
Мотоциклетні штурми стали ефективними, бо фактично перестали бути штурмами. Це раніше одне кулеметне гніздо на висоті зупиняло хоч тисячі піхотинців, кавалеристів чи то мотоциклістів. Зараз через ворожі фпв уся піхота ховається по укриттях, замість того щоб контролювати периметр. Таким чином супротивнику дістатися до незайнятих підвалів чи наритих наперед пустих окопів заважають здебільшого тільки ті самі фпв.
Мабуть настав час щось міняти, може взагалі відмовлятися від окремих піхотних підрозділів. З актуального - треба перестати копати великі відкриті окопи, які більше допомагають ворогу. Мінні поля, колючий дріт, протитанкові рви - все ще ефективні.
14.06.2025 21:26 Відповісти
+4
Ну даааа. Мотоцикли, які у війсках є вже років 90- чи 100 стали несподіванкою а НЕ Потужний провал побудови фортифікацій..
Айкоси ви небиті, піаністи грьобані. Шоб вам шашлики ті боком вийшли
14.06.2025 20:28 Відповісти
закусуй, кацапе
14.06.2025 19:53 Відповісти
20 до одного.
14.06.2025 19:14 Відповісти
Знайдіть різницю
14.06.2025 19:14 Відповісти
Брехня. Кацапи здатні тільки на м'ясні штурми без підготовки. А мотоцикли, тому що скінчилися танки.
14.06.2025 19:24 Відповісти
Россия постоянно пробует новые тактики доя победы, меняет командование на то которое приносит результат быстрый если нет то его меняют. Сто Украина сейчас делает что бы изменить ситуацию на фронте . Если так и дальше будет то само по себе россия не остановится
14.06.2025 19:47 Відповісти
от на Сумському напрямку це зовсім несподівано, дякуємо курській операції, геніальній і потужній. Суджа наш?
14.06.2025 19:54 Відповісти
Ну даааа. Мотоцикли, які у війсках є вже років 90- чи 100 стали несподіванкою а НЕ Потужний провал побудови фортифікацій..
Айкоси ви небиті, піаністи грьобані. Шоб вам шашлики ті боком вийшли
14.06.2025 20:28 Відповісти
Просуванню московитів сприяє не нова тактика з використанням лосів, мотоциклів, мопедів, ішаків і т п
а дизпропорція розмірів країн !
їх тупо більше в 5-6 разів ось і все , не потрібно їм приписувати якийсь тактичний розум ...
бабло і квлькість скота ось їх вся тактика вже 350 років
14.06.2025 20:36 Відповісти
Ця проблема через відсутність мінування та фортифікацій, і нехватки дронів. Друга частина це ракети, ударами балістики можна б було вражати склади *********** та аеродроми, що б дещо зменшило можливості орківськової артилерії та авіації.
14.06.2025 21:26 Відповісти
Мотоциклетні штурми стали ефективними, бо фактично перестали бути штурмами. Це раніше одне кулеметне гніздо на висоті зупиняло хоч тисячі піхотинців, кавалеристів чи то мотоциклістів. Зараз через ворожі фпв уся піхота ховається по укриттях, замість того щоб контролювати периметр. Таким чином супротивнику дістатися до незайнятих підвалів чи наритих наперед пустих окопів заважають здебільшого тільки ті самі фпв.
Мабуть настав час щось міняти, може взагалі відмовлятися від окремих піхотних підрозділів. З актуального - треба перестати копати великі відкриті окопи, які більше допомагають ворогу. Мінні поля, колючий дріт, протитанкові рви - все ще ефективні.
14.06.2025 21:26 Відповісти
Якщо причина просування кацапів зрозуміла, то треба знайти спосіб, як цій стратегії ефективно протидіяти. А не робити вигляд, наче все нормально і нічого не відбувається.
14.06.2025 23:48 Відповісти
Та йолкі палкі, замінуйте там все під три чорти, а то скоро на костилях проходити будуть.
