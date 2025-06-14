Армія РФ використовує нову тактику, це допомагає просуванню, - NYT
Російські загарбники почали поєднувати атаки дронів та мотоциклетні штурми під час літнього наступу. Це забезпечило просування ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
"У травні російські війська захопили приблизно 278 квадратних кілометрів української землі, що більш ніж удвічі перевищує їхні здобутки у квітні. Найбільше просування агресор мав на південь від Костянтинівки в Донецькій області та поблизу російського кордону на півночі Сумської області.
Цього року помітною зміною на фронті стало систематичне використання мотоциклів та цивільних автомобілів для швидкого переміщення на відкритій місцевості. Але якщо Україна покладається на них для логістичних потреб, то росіяни ходять на цій техніці в штурми", - пише видання.
За словами аналітика українського Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, це своєрідне відродження кавалерії, але з двигунами внутрішнього згоряння.
В Сумській області росіяни діють малими піхотними групами по дві-три людини. Завдання таких груп – знайти шпарину в українських оборонних позиціях і пролізти в неї. Щойно це вдається, на підмогу їм висилають додаткові групи.
На руку українській обороні тут грає складний ландшафт, представлений переважно ярами, тож росіяни змушені покладатися на дороги для свого наступу. Однак, якщо росіяни доберуться до великого лісового масиву на північному сході від Сум, стримувати росіян стане важче, каже військовий аналітик фінської групи Black Bird Group Пасі Паройнен. Листя дерев дасть російським піхотинцям гарне прикриття від українських дронів, і тоді стримати наступ можна буде, лише перекинувши на цей напрям додаткові сили піхоти.
Однак головним напрямком російських зусиль є Костянтинівка на Донбасі, каже Паройнен. На його думку, всі інші фронти - це лише відволікання українських сил від напрямку головного удару. За словами українських військових, на деяких ділянках Костянтинівського напрямку чисельна перевага Росії в людях складає 20 до 1.
І саме на Донбасі Росія активно застосовує свою мотоциклетну тактику. За словами аналітиків, вона полягає в наступному. Спочатку російські безпілотники активно б’ють по українській логістиці на певній ділянці, аби повністю її ізолювати від зовнішньої підтримки. Потім ізольовану ділянку активно обстрілюють артилерією та авіабомбами. Вже після цього в атаку йдуть малі загони штурмовиків, і часто саме на мотоциклах.
"Саме цю тактику росіяни намагаються втілювати максимально системно", - пише NYT.
Брехня. Кацапи здатні тільки на м'ясні штурми без підготовки. А мотоцикли, тому що скінчилися танки.
Айкоси ви небиті, піаністи грьобані. Шоб вам шашлики ті боком вийшли
а дизпропорція розмірів країн !
їх тупо більше в 5-6 разів ось і все , не потрібно їм приписувати якийсь тактичний розум ...
бабло і квлькість скота ось їх вся тактика вже 350 років
Мабуть настав час щось міняти, може взагалі відмовлятися від окремих піхотних підрозділів. З актуального - треба перестати копати великі відкриті окопи, які більше допомагають ворогу. Мінні поля, колючий дріт, протитанкові рви - все ще ефективні.