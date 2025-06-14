Армия РФ использует новую тактику, это помогает продвижению, - NYT

Российские захватчики начали сочетать атаки дронов и мотоциклетные штурмы во время летнего наступления. Это обеспечило продвижение врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"В мае российские войска захватили примерно 278 квадратных километров украинской земли, что более чем вдвое превышает их достижения в апреле. Наибольшее продвижение агрессор имел к югу от Константиновки в Донецкой области и вблизи российской границы на севере Сумской области.

В этом году заметным изменением на фронте стало систематическое использование мотоциклов и гражданских автомобилей для быстрого перемещения на открытой местности. Но если Украина полагается на них для логистических нужд, то россияне ходят на этой технике в штурмы", - пишет издание.

По словам аналитика украинского Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, это своеобразное возрождение кавалерии, но с двигателями внутреннего сгорания.

В Сумской области россияне действуют малыми пехотными группами по два-три человека. Задача таких групп - найти щель в украинских оборонительных позициях и пролезть в нее. Как только это удается, на подмогу им высылают дополнительные группы.

На руку украинской обороне здесь играет сложный ландшафт, представленный преимущественно оврагами, поэтому россияне вынуждены полагаться на дороги для своего наступления. Однако, если россияне доберутся до большого лесного массива на северо-востоке от Сум, сдерживать россиян станет труднее, говорит военный аналитик финской группы Black Bird Group Паси Паройнен. Листья деревьев дадут российским пехотинцам хорошее прикрытие от украинских дронов, и тогда сдержать наступление можно будет, только перебросив на это направление дополнительные силы пехоты.

Однако главным направлением российских усилий является Константиновка на Донбассе, говорит Паройнен. По его мнению, все остальные фронты - это лишь отвлечение украинских сил от направления главного удара. По словам украинских военных, на некоторых участках Константиновского направления численное преимущество России в людях составляет 20 к 1.

И именно на Донбассе Россия активно применяет свою мотоциклетную тактику. По словам аналитиков, она заключается в следующем. Сначала российские беспилотники активно бьют по украинской логистике на определенном участке, чтобы полностью ее изолировать от внешней поддержки. Затем изолированный участок активно обстреливают артиллерией и авиабомбами. Уже после этого в атаку идут малые отряды штурмовиков, и часто именно на мотоциклах.

"Именно эту тактику россияне пытаются воплощать максимально системно", - пишет NYT.

