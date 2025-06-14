РУС
Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
Армия РФ использует новую тактику, это помогает продвижению, - NYT

Мотоциклетные штурмы врага

Российские захватчики начали сочетать атаки дронов и мотоциклетные штурмы во время летнего наступления. Это обеспечило продвижение врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

"В мае российские войска захватили примерно 278 квадратных километров украинской земли, что более чем вдвое превышает их достижения в апреле. Наибольшее продвижение агрессор имел к югу от Константиновки в Донецкой области и вблизи российской границы на севере Сумской области.

В этом году заметным изменением на фронте стало систематическое использование мотоциклов и гражданских автомобилей для быстрого перемещения на открытой местности. Но если Украина полагается на них для логистических нужд, то россияне ходят на этой технике в штурмы", - пишет издание.

По словам аналитика украинского Центра оборонных стратегий Виктора Кевлюка, это своеобразное возрождение кавалерии, но с двигателями внутреннего сгорания.

В Сумской области россияне действуют малыми пехотными группами по два-три человека. Задача таких групп - найти щель в украинских оборонительных позициях и пролезть в нее. Как только это удается, на подмогу им высылают дополнительные группы.

На руку украинской обороне здесь играет сложный ландшафт, представленный преимущественно оврагами, поэтому россияне вынуждены полагаться на дороги для своего наступления. Однако, если россияне доберутся до большого лесного массива на северо-востоке от Сум, сдерживать россиян станет труднее, говорит военный аналитик финской группы Black Bird Group Паси Паройнен. Листья деревьев дадут российским пехотинцам хорошее прикрытие от украинских дронов, и тогда сдержать наступление можно будет, только перебросив на это направление дополнительные силы пехоты.

Однако главным направлением российских усилий является Константиновка на Донбассе, говорит Паройнен. По его мнению, все остальные фронты - это лишь отвлечение украинских сил от направления главного удара. По словам украинских военных, на некоторых участках Константиновского направления численное преимущество России в людях составляет 20 к 1.

И именно на Донбассе Россия активно применяет свою мотоциклетную тактику. По словам аналитиков, она заключается в следующем. Сначала российские беспилотники активно бьют по украинской логистике на определенном участке, чтобы полностью ее изолировать от внешней поддержки. Затем изолированный участок активно обстреливают артиллерией и авиабомбами. Уже после этого в атаку идут малые отряды штурмовиков, и часто именно на мотоциклах.

"Именно эту тактику россияне пытаются воплощать максимально системно", - пишет NYT.

армия РФ (20608) боевые действия (4885) наступление (229)
+8
от на Сумському напрямку це зовсім несподівано, дякуємо курській операції, геніальній і потужній. Суджа наш?
показать весь комментарий
14.06.2025 19:54 Ответить
+6
Мотоциклетні штурми стали ефективними, бо фактично перестали бути штурмами. Це раніше одне кулеметне гніздо на висоті зупиняло хоч тисячі піхотинців, кавалеристів чи то мотоциклістів. Зараз через ворожі фпв уся піхота ховається по укриттях, замість того щоб контролювати периметр. Таким чином супротивнику дістатися до незайнятих підвалів чи наритих наперед пустих окопів заважають здебільшого тільки ті самі фпв.
Мабуть настав час щось міняти, може взагалі відмовлятися від окремих піхотних підрозділів. З актуального - треба перестати копати великі відкриті окопи, які більше допомагають ворогу. Мінні поля, колючий дріт, протитанкові рви - все ще ефективні.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:26 Ответить
+4
Ну даааа. Мотоцикли, які у війсках є вже років 90- чи 100 стали несподіванкою а НЕ Потужний провал побудови фортифікацій..
Айкоси ви небиті, піаністи грьобані. Шоб вам шашлики ті боком вийшли
показать весь комментарий
14.06.2025 20:28 Ответить
закусуй, кацапе
показать весь комментарий
14.06.2025 19:53 Ответить
20 до одного.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:14 Ответить
Знайдіть різницю
показать весь комментарий
14.06.2025 19:14 Ответить
Спочатку російські безпілотники активно б'ють по українській логістиці на певній ділянці, аби повністю її ізолювати від зовнішньої підтримки. Потім ізольовану ділянку активно обстрілюють артилерією та авіабомбами. Вже після цього в атаку йдуть малі загони штурмовиків, і часто саме на мотоциклах. Джерело: https://censor.net/ua/n3557937

Брехня. Кацапи здатні тільки на м'ясні штурми без підготовки. А мотоцикли, тому що скінчилися танки.
показать весь комментарий
14.06.2025 19:24 Ответить
Россия постоянно пробует новые тактики доя победы, меняет командование на то которое приносит результат быстрый если нет то его меняют. Сто Украина сейчас делает что бы изменить ситуацию на фронте . Если так и дальше будет то само по себе россия не остановится
показать весь комментарий
14.06.2025 19:47 Ответить
Міняйте на дві АЕС і ще міст впридачу..
показать весь комментарий
14.06.2025 20:30 Ответить
Просуванню московитів сприяє не нова тактика з використанням лосів, мотоциклів, мопедів, ішаків і т п
а дизпропорція розмірів країн !
їх тупо більше в 5-6 разів ось і все , не потрібно їм приписувати якийсь тактичний розум ...
бабло і квлькість скота ось їх вся тактика вже 350 років
показать весь комментарий
14.06.2025 20:36 Ответить
Ця проблема через відсутність мінування та фортифікацій, і нехватки дронів. Друга частина це ракети, ударами балістики можна б було вражати склади *********** та аеродроми, що б дещо зменшило можливості орківськової артилерії та авіації.
показать весь комментарий
14.06.2025 21:26 Ответить
Якщо причина просування кацапів зрозуміла, то треба знайти спосіб, як цій стратегії ефективно протидіяти. А не робити вигляд, наче все нормально і нічого не відбувається.
показать весь комментарий
14.06.2025 23:48 Ответить
Та йолкі палкі, замінуйте там все під три чорти, а то скоро на костилях проходити будуть.
показать весь комментарий
15.06.2025 00:36 Ответить
 
 