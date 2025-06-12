Мирные переговоры с РФ зашли в тупик, судьба войны решится только на поле боя, - WSJ

В мае 2025 года российские войска захватили больше украинской территории, чем в любом другом месяце с конца 2022 года. Кремль проводит летнюю наступательную операцию, чтобы создать у Запада впечатление неизбежной победы, и не демонстрирует готовность к мирным переговорам.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что масштабным летним наступлением Кремль пытается убедить западные столицы, что помощь Украине - пустая трата ресурсов.

"Мирные переговоры зашли в тупик, и внимание снова сосредоточилось на том, где в конце концов решится судьба войны: на поле боя. Россия стремится достичь достаточных успехов на фронте, чтобы заставить Киев согласиться на ее требования, которые по сути являются капитуляцией. Украина хочет сдержать Россию и нанести ее войскам достаточный урон, чтобы убедить Кремль, что цена отказа от соглашения слишком высока", - говорится в материале.

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Россия активно наступает на нескольких направлениях, используя численное преимущество и ища слабые места в украинской обороне.

Издание подтверждает, что на востоке ключевой целью является город Константиновка - важный логистический узел, который теперь почти окружен. Россия перебросила сюда части, ранее наступавшие на Покровск.

По оценкам экспертов, это не обязательно свидетельствует об изменении стратегии. Россия готова тратить личный состав, технику и время на захват даже тех населенных пунктов, которые не имеют большого стратегического значения. Ожидается, что бои за Константиновку будут чрезвычайно тяжелыми и затяжными.

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Тем временем на севере РФ сосредоточила более 50 тысяч военных вблизи Сумской области и продвинулась через границу.

"Силы РФ имеют численное преимущество, пытаясь растянуть украинскую оборону и исчерпать ресурсы. Возможная цель - захват областного центра Сумы", - пишет издание.

По словам одного украинского капитана, который воюет вблизи Покровска, Россия атакует круглосуточно, хотя такие атаки месяцами не привели к значительному прогрессу.

"Они хотят добраться до границы с Днепропетровской областью - это важно для них символически", - сказал украинский капитан, который находился в этом районе.

Кроме того, враг наращивает войска в Запорожской области. По словам источников WSJ, знакомых с этим вопросом, туда были развернуты некоторые украинские спецподразделения, чтобы помочь сдержать возможное наступление.

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