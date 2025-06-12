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Новости Ситуация на фронте Российские оккупанты готовят новое наступление
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Мирные переговоры с РФ зашли в тупик, судьба войны решится только на поле боя, - WSJ

WSJ: Переговоры о мире между РФ и Украиной зашли в тупик

В мае 2025 года российские войска захватили больше украинской территории, чем в любом другом месяце с конца 2022 года. Кремль проводит летнюю наступательную операцию, чтобы создать у Запада впечатление неизбежной победы, и не демонстрирует готовность к мирным переговорам.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что масштабным летним наступлением Кремль пытается убедить западные столицы, что помощь Украине - пустая трата ресурсов.

"Мирные переговоры зашли в тупик, и внимание снова сосредоточилось на том, где в конце концов решится судьба войны: на поле боя. Россия стремится достичь достаточных успехов на фронте, чтобы заставить Киев согласиться на ее требования, которые по сути являются капитуляцией. Украина хочет сдержать Россию и нанести ее войскам достаточный урон, чтобы убедить Кремль, что цена отказа от соглашения слишком высока", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин готовит летнее наступление. Эпицентрами, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области, - The Economist

Россия активно наступает на нескольких направлениях, используя численное преимущество и ища слабые места в украинской обороне.

Издание подтверждает, что на востоке ключевой целью является город Константиновка - важный логистический узел, который теперь почти окружен. Россия перебросила сюда части, ранее наступавшие на Покровск.

По оценкам экспертов, это не обязательно свидетельствует об изменении стратегии. Россия готова тратить личный состав, технику и время на захват даже тех населенных пунктов, которые не имеют большого стратегического значения. Ожидается, что бои за Константиновку будут чрезвычайно тяжелыми и затяжными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают российских оккупантов, - Зеленский

Тем временем на севере РФ сосредоточила более 50 тысяч военных вблизи Сумской области и продвинулась через границу.

"Силы РФ имеют численное преимущество, пытаясь растянуть украинскую оборону и исчерпать ресурсы. Возможная цель - захват областного центра Сумы", - пишет издание.

По словам одного украинского капитана, который воюет вблизи Покровска, Россия атакует круглосуточно, хотя такие атаки месяцами не привели к значительному прогрессу.

"Они хотят добраться до границы с Днепропетровской областью - это важно для них символически", - сказал украинский капитан, который находился в этом районе.

Кроме того, враг наращивает войска в Запорожской области. По словам источников WSJ, знакомых с этим вопросом, туда были развернуты некоторые украинские спецподразделения, чтобы помочь сдержать возможное наступление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захват всей Донетчины - главная цель Путина во время летнего наступления войск РФ, - The Telegraph

Автор: 

переговоры с Россией (1190) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+4
Судьба войны решится тогда, когда Украина сможет нанести параше неприемлемый ущерб.
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12.06.2025 21:51 Ответить
+4
>доля війни вирішиться лише на полі бою
або в лабораторіях, якщо створимо ядерну зброю
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12.06.2025 21:55 Ответить
+2
В кацапів нова методичка? Парагвай був агресором. Населення до війни - 1 млн. Зараз 6.
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12.06.2025 22:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Судьба войны решится тогда, когда Украина сможет нанести параше неприемлемый ущерб.
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12.06.2025 21:51 Ответить
Потрібно знищувати нафто- і газовидобувну інфраструктуру
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12.06.2025 22:08 Ответить
Необходимо уничтожать мацкву в первую очередь.
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12.06.2025 22:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1iO838n9PzE&t=1024s

Яценюк у Портнікова подробиці та висновки з Брюсселю
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12.06.2025 21:55 Ответить
не занадто оптимістично але реалістично
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12.06.2025 21:56 Ответить
>доля війни вирішиться лише на полі бою
або в лабораторіях, якщо створимо ядерну зброю
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12.06.2025 21:55 Ответить
Без бомби Україна знову обезлюдніє, перетвриться на Дике Поле з вічною війною - поки остаточно не видохнеться. Думаю це розуміли всі крім Зелупи який запросив в Україну Магате.
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12.06.2025 22:21 Ответить
Ядерка?
Який дотепний ЖАРТ!
Це абсолютно неможливо!
Грошей на ядерку НЕМАЄ.
Партнери грошей на ядерку НЕ ДАДУТЬ!
(а якщо взнають, що ми почали її будувати - повністю і інше фінансування зупинять)
І навіть, якщо якімось ДИВОМ, у нас з'являться гроші на ядерку - їх МІТТЕВО повністю РОЗКРАДУТЬ Слуги!
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12.06.2025 22:26 Ответить
Та нах... нам та ядерка?.. на будь-який дрон пакувати ядерне паливо з ЧАЕС і нехай летять до москалоти і вибухають будь де, а полонених козломордих з лопатами відправити це ядерне паливо вантажити в контейнери. Головне зробити непридатною для проживання велику територію, аж до Уралу (така собі буферна зона), а звідти вже буде важко по нашій території стріляти
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12.06.2025 22:36 Ответить
Так що зебілятка відсидітися не вийде, час розплати за ваш українофобський вибір у 2019 році неминуче насувається
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12.06.2025 21:56 Ответить
Головне що порохотятка успішно відсиджуються на цензорі
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12.06.2025 22:07 Ответить
Сходи на УНІАН, до братів по розуму
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12.06.2025 22:27 Ответить
А переговори були? - рашка висунула капітуляцію і все
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12.06.2025 21:56 Ответить
Переможе холодний Інтелект з гарячим сердцем. у руських не того не того , а без кінця брешуть і всіх побєділи.
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12.06.2025 21:57 Ответить
Зачистка території України від чоловіків продовжується
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12.06.2025 22:01 Ответить
Тобі це не загрожує
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12.06.2025 22:09 Ответить
Так само як тобі
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12.06.2025 22:11 Ответить
" Кац предлагает сдаться???"
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12.06.2025 22:10 Ответить
не кац, але краще створити ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї.
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12.06.2025 22:12 Ответить
каца в зеркалі побачиш. Чому не воюєш? нафронтник?!
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12.06.2025 22:12 Ответить
Дякую,що захищаєш мене убогого на передовій....
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12.06.2025 22:14 Ответить
Гнида ухилянтська детектід..
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12.06.2025 22:30 Ответить
Міг би і не представлятися. І так зрозуміло шо ти гнида ухилянтська. Ти бот, чиїх будеш? зелених чи шоколадних?! Хоча байдуже, я в сортах гівна не розбираюсь
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12.06.2025 22:39 Ответить
Наивные!ХуПу счетает свех державой на пданете Земля его!пока это сздани живо ОНО неостановится!!!ему пох на Трампа и.т.п.!!!!ТРУП-ТРАМП ДЫБИЛ СЛАБАК!!!И ВСЕ ЕВРО ПРЯВЯТИЛИ!!!!КАК НЕ ОСТАНОВИТЬ ТЕРОРИСТА?????????????
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12.06.2025 22:03 Ответить
ПОЗОРИЩЕ ВСЕМ!!!!Я НЕСЧИТАЮ ТАКИХ КАК ВЫ ПРАВИТЕДЯМИ А СЧИТАЮ ДЫБИЛАМИ!!!!!
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12.06.2025 22:05 Ответить
На Заході цілком достатньо літаків, щоб передавши Україні десь 20-25% з них забезпечити ЗСУ повне домінування в повітрі. Спочатку винищувачі могли б зачистити небо від всіляких російських сушок, а потім 'апачі' та А-10 (до речі зняті з озброєння та законсервовані) влаштувати бійню на землі (як це було зроблено колись в хусейнівському Іраку). І на цьому все враження про якісь спроможності Московії закінчилося б. Просто у Штатів та Заходу не вистачає політичної волі для цього, а висловлюючись народною мовою -- елементарно яєчок!
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12.06.2025 22:04 Ответить
А керувати літаками Пушкін буде?
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12.06.2025 22:11 Ответить
Парагвай-2?
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12.06.2025 22:06 Ответить
Якщо не гірше...
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12.06.2025 22:09 Ответить
До останнього кацапа
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12.06.2025 22:14 Ответить
В кацапів нова методичка? Парагвай був агресором. Населення до війни - 1 млн. Зараз 6.
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12.06.2025 22:11 Ответить
В Парагваї зрадників при владі не було, тому вони одержали перемогу.
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12.06.2025 22:27 Ответить
Напевно,вже всі забули, для чого створювався сн-ось першопричина.
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12.06.2025 22:08 Ответить
Смысл не в войне а в МИРЕ!!!ПУТИН ***** ЗАПРЯЧЬ СВОЮ МОГИЛУ НА МАРСЕ МАСКА ПАПА ПОМОЖЕТ!ИНАЧЕ ВСЕ СРАТЬ НА НЕЁ БУДУТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ГИДЫ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАТЬ!!!!ГЛАВНЫЙ ***** СОВРЕМЕННОСТИ!!!)))
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12.06.2025 22:08 Ответить
Вам відомо, що більшість людей не читають тексти, написані капслоком? Для кого ваша істерика?🤔
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12.06.2025 22:32 Ответить
Опануйте себе
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12.06.2025 22:33 Ответить
Це було не зрозуміло тільки недалеким ...😡
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12.06.2025 22:13 Ответить
Росіяни бажали щоб їм Херсон та Запоріжжя просто так віддали. А потім розгубилися та ще Одесу в додаток.
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12.06.2025 22:16 Ответить
 
 