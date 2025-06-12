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Новини Ситуація на фронті Російські війська готують новий наступ
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Мирні переговори з РФ зайшли в глухий кут, доля війни вирішиться лише на полі бою, - WSJ

WSJ: Переговори про мир РФ та України зайшли в глухий кут

У травні 2025 року російські війська захопили більше української території, ніж у будь-якому іншому місяці з кінця 2022 року. Кремль проводить літню наступальну операцію, щоб створити у Заходу враження неминучої перемоги, та не демонструє готовність до мирних переговорів.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що масштабним літнім наступом Кремль намагається переконати західні столиці, що допомога Україні — марна трата ресурсів.

"Мирні переговори зайшли в глухий кут, і увага знову зосередилася на тому, де зрештою вирішиться доля війни: на полі бою. Росія прагне досягти достатніх успіхів на фронті, щоб змусити Київ погодитися на її вимоги, які по суті є капітуляцією. Україна хоче стримати Росію і завдати її військам достатньої шкоди, щоб переконати Кремль, що ціна відмови від угоди занадто висока", - йдеться у матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін готує літній наступ. Епіцентрами, ймовірно, стануть Костянтинівка та Покровськ на Донеччині, - The Economist

Росія активно наступає на кількох напрямках, використовуючи чисельну перевагу та шукаючи слабкі місця в українській обороні.

Видання підтверджує, що на сході ключовою ціллю є місто Костянтинівка — важливий логістичний вузол, який тепер майже оточено. Росія перекинула сюди частини, що раніше наступали на Покровськ.

За оцінками експертів, це не обов’язково свідчить про зміну стратегії. Росія готова витрачати особовий склад, техніку і час на захоплення навіть тих населених пунктів, які не мають великого стратегічного значення. Очікується, що бої за Костянтинівку будуть надзвичайно важкими та затяжними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують російських окупантів, - Зеленський

Тим часом на півночі РФ зосередила понад 50 тисяч військових поблизу Сумської області й просунулася через кордон.

"Сили РФ мають чисельну перевагу, намагаючись розтягнути українську оборону та вичерпати ресурси. Можлива мета — захоплення обласного центру Суми", - пише видання.

За словами одного українського капітана, який воює поблизу Покровська, Росія атакує цілодобово, хоча такі атаки місяцями не призвели до значного прогресу.

"Вони хочуть дістатися кордону з Дніпропетровською областю — це важливо для них символічно", - сказав український капітан, який перебував у цьому районі.

Окрім того, ворог нарощує війська в Запорізькій області. За словами джерел WSJ, знайомих із цим питанням, туди було розгорнуто деякі українські спецпідрозділи, щоб допомогти стримати можливий наступ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захоплення всієї Донеччини – головна мета Путіна під час літнього наступу військ РФ, - The Telegraph

Автор: 

переговори з Росією (1306) війна в Україні (4808)


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Топ коментарі
+6
Судьба войны решится тогда, когда Украина сможет нанести параше неприемлемый ущерб.
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12.06.2025 21:51 Відповісти
+5
>доля війни вирішиться лише на полі бою
або в лабораторіях, якщо створимо ядерну зброю
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12.06.2025 21:55 Відповісти
+5
Так що зебілятка відсидітися не вийде, час розплати за ваш українофобський вибір у 2019 році неминуче насувається
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12.06.2025 21:56 Відповісти
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Судьба войны решится тогда, когда Украина сможет нанести параше неприемлемый ущерб.
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12.06.2025 21:51 Відповісти
Потрібно знищувати нафто- і газовидобувну інфраструктуру
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12.06.2025 22:08 Відповісти
Необходимо уничтожать мацкву в первую очередь.
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12.06.2025 22:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1iO838n9PzE&t=1024s

Яценюк у Портнікова подробиці та висновки з Брюсселю
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12.06.2025 21:55 Відповісти
не занадто оптимістично але реалістично
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12.06.2025 21:56 Відповісти
>доля війни вирішиться лише на полі бою
або в лабораторіях, якщо створимо ядерну зброю
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12.06.2025 21:55 Відповісти
Без бомби Україна знову обезлюдніє, перетвриться на Дике Поле з вічною війною - поки остаточно не видохнеться. Думаю це розуміли всі крім Зелупи який запросив в Україну Магате.
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12.06.2025 22:21 Відповісти
Ядерка?
Який дотепний ЖАРТ!
Це абсолютно неможливо!
Грошей на ядерку НЕМАЄ.
Партнери грошей на ядерку НЕ ДАДУТЬ!
(а якщо взнають, що ми почали її будувати - повністю і інше фінансування зупинять)
І навіть, якщо якімось ДИВОМ, у нас з'являться гроші на ядерку - їх МІТТЕВО повністю РОЗКРАДУТЬ Слуги!
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12.06.2025 22:26 Відповісти
Та нах... нам та ядерка?.. на будь-який дрон пакувати ядерне паливо з ЧАЕС і нехай летять до москалоти і вибухають будь де, а полонених козломордих з лопатами відправити це ядерне паливо вантажити в контейнери. Головне зробити непридатною для проживання велику територію, аж до Уралу (така собі буферна зона), а звідти вже буде важко по нашій території стріляти
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12.06.2025 22:36 Відповісти
Кацапські полонені в нас живуть КРАЩЕ, чим солдати ЗСУ!
То ти сподіваєшся, що Зеленський примусить їх щось копати?!
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12.06.2025 22:51 Відповісти
Ви ж навіть не переходили за посиланням, там ми все розписали: як Україна може створити ЯЗ, про санкції там теж написано. Особисто я вважаю, що краще санкції, але Україна та українці виживуть.
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12.06.2025 22:52 Відповісти
Все я там читав...
А ти читав, як Слуги з ЕнергоАтому розграбовували електрику та гроші на блекаутах?
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12.06.2025 22:54 Відповісти
Мене цікавить створення Україною власного Samson Option, а хто де щось тирив - питання до ДБР.
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12.06.2025 23:00 Відповісти
Так що зебілятка відсидітися не вийде, час розплати за ваш українофобський вибір у 2019 році неминуче насувається
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12.06.2025 21:56 Відповісти
Головне що порохотятка успішно відсиджуються на цензорі
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12.06.2025 22:07 Відповісти
Сходи на УНІАН, до братів по розуму
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12.06.2025 22:27 Відповісти
А переговори були? - рашка висунула капітуляцію і все
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12.06.2025 21:56 Відповісти
Переможе холодний Інтелект з гарячим сердцем. у руських не того не того , а без кінця брешуть і всіх побєділи.
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12.06.2025 21:57 Відповісти
Зачистка території України від чоловіків продовжується
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12.06.2025 22:01 Відповісти
Тобі це не загрожує
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12.06.2025 22:09 Відповісти
Так само як тобі
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12.06.2025 22:11 Відповісти
" Кац предлагает сдаться???"
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12.06.2025 22:10 Відповісти
не кац, але краще створити ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї.
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12.06.2025 22:12 Відповісти
каца в зеркалі побачиш. Чому не воюєш? нафронтник?!
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12.06.2025 22:12 Відповісти
Дякую,що захищаєш мене убогого на передовій....
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12.06.2025 22:14 Відповісти
Гнида ухилянтська детектід..
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12.06.2025 22:30 Відповісти
Міг би і не представлятися. І так зрозуміло шо ти гнида ухилянтська. Ти бот, чиїх будеш? зелених чи шоколадних?! Хоча байдуже, я в сортах гівна не розбираюсь
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12.06.2025 22:39 Відповісти
Наивные!ХуПу счетает свех державой на пданете Земля его!пока это сздани живо ОНО неостановится!!!ему пох на Трампа и.т.п.!!!!ТРУП-ТРАМП ДЫБИЛ СЛАБАК!!!И ВСЕ ЕВРО ПРЯВЯТИЛИ!!!!КАК НЕ ОСТАНОВИТЬ ТЕРОРИСТА?????????????
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12.06.2025 22:03 Відповісти
ПОЗОРИЩЕ ВСЕМ!!!!Я НЕСЧИТАЮ ТАКИХ КАК ВЫ ПРАВИТЕДЯМИ А СЧИТАЮ ДЫБИЛАМИ!!!!!
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12.06.2025 22:05 Відповісти
На Заході цілком достатньо літаків, щоб передавши Україні десь 20-25% з них забезпечити ЗСУ повне домінування в повітрі. Спочатку винищувачі могли б зачистити небо від всіляких російських сушок, а потім 'апачі' та А-10 (до речі зняті з озброєння та законсервовані) влаштувати бійню на землі (як це було зроблено колись в хусейнівському Іраку). І на цьому все враження про якісь спроможності Московії закінчилося б. Просто у Штатів та Заходу не вистачає політичної волі для цього, а висловлюючись народною мовою -- елементарно яєчок!
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12.06.2025 22:04 Відповісти
А керувати літаками Пушкін буде?
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12.06.2025 22:11 Відповісти
Світан з Ждановим
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12.06.2025 22:43 Відповісти
Парагвай-2?
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12.06.2025 22:06 Відповісти
Якщо не гірше...
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12.06.2025 22:09 Відповісти
До останнього кацапа
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12.06.2025 22:14 Відповісти
В кацапів нова методичка? Парагвай був агресором. Населення до війни - 1 млн. Зараз 6.
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12.06.2025 22:11 Відповісти
Да всі Гуглом вміють користуватися. Коли наводять Парагвай, як приклад, мається на увазі, коли ворог переважає тебе в усьому
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12.06.2025 22:45 Відповісти
В Парагваї зрадників при владі не було, тому вони одержали перемогу.
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12.06.2025 22:27 Відповісти
Напевно,вже всі забули, для чого створювався сн-ось першопричина.
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12.06.2025 22:08 Відповісти
Смысл не в войне а в МИРЕ!!!ПУТИН ***** ЗАПРЯЧЬ СВОЮ МОГИЛУ НА МАРСЕ МАСКА ПАПА ПОМОЖЕТ!ИНАЧЕ ВСЕ СРАТЬ НА НЕЁ БУДУТ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ГИДЫ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАТЬ!!!!ГЛАВНЫЙ ***** СОВРЕМЕННОСТИ!!!)))
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12.06.2025 22:08 Відповісти
Вам відомо, що більшість людей не читають тексти, написані капслоком? Для кого ваша істерика?🤔
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12.06.2025 22:32 Відповісти
Опануйте себе
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12.06.2025 22:33 Відповісти
Це було не зрозуміло тільки недалеким ...😡
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12.06.2025 22:13 Відповісти
Росіяни бажали щоб їм Херсон та Запоріжжя просто так віддали. А потім розгубилися та ще Одесу в додаток.
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12.06.2025 22:16 Відповісти
 
 