Мирні переговори з РФ зайшли в глухий кут, доля війни вирішиться лише на полі бою, - WSJ

У травні 2025 року російські війська захопили більше української території, ніж у будь-якому іншому місяці з кінця 2022 року. Кремль проводить літню наступальну операцію, щоб створити у Заходу враження неминучої перемоги, та не демонструє готовність до мирних переговорів.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що масштабним літнім наступом Кремль намагається переконати західні столиці, що допомога Україні — марна трата ресурсів.

"Мирні переговори зайшли в глухий кут, і увага знову зосередилася на тому, де зрештою вирішиться доля війни: на полі бою. Росія прагне досягти достатніх успіхів на фронті, щоб змусити Київ погодитися на її вимоги, які по суті є капітуляцією. Україна хоче стримати Росію і завдати її військам достатньої шкоди, щоб переконати Кремль, що ціна відмови від угоди занадто висока", - йдеться у матеріалі.

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Росія активно наступає на кількох напрямках, використовуючи чисельну перевагу та шукаючи слабкі місця в українській обороні.

Видання підтверджує, що на сході ключовою ціллю є місто Костянтинівка — важливий логістичний вузол, який тепер майже оточено. Росія перекинула сюди частини, що раніше наступали на Покровськ.

За оцінками експертів, це не обов’язково свідчить про зміну стратегії. Росія готова витрачати особовий склад, техніку і час на захоплення навіть тих населених пунктів, які не мають великого стратегічного значення. Очікується, що бої за Костянтинівку будуть надзвичайно важкими та затяжними.

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Тим часом на півночі РФ зосередила понад 50 тисяч військових поблизу Сумської області й просунулася через кордон.

"Сили РФ мають чисельну перевагу, намагаючись розтягнути українську оборону та вичерпати ресурси. Можлива мета — захоплення обласного центру Суми", - пише видання.

За словами одного українського капітана, який воює поблизу Покровська, Росія атакує цілодобово, хоча такі атаки місяцями не призвели до значного прогресу.

"Вони хочуть дістатися кордону з Дніпропетровською областю — це важливо для них символічно", - сказав український капітан, який перебував у цьому районі.

Окрім того, ворог нарощує війська в Запорізькій області. За словами джерел WSJ, знайомих із цим питанням, туди було розгорнуто деякі українські спецпідрозділи, щоб допомогти стримати можливий наступ.

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