Захоплення всієї Донеччини – головна мета Путіна під час літнього наступу військ РФ, - The Telegraph

Російські загарбники впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Костянтинівка є основною початковою ціллю.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться у матеріалі, захоплення решти неокупованих міст Донецької області та промислових центрів, ймовірно, буде головною метою наступу. Аналітики очікують, що Росія зробить прорив, але мало хто вірить, що вона зможе захопити весь регіон.

Сезонні стратегії РФ

"Час початку наступу не є збігом. Літня рослинність забезпечує краще укриття для наступаючих військ, попри такі недоліки, як збільшення пилу і труднощі приховування пересування від тепловізорів", - йдеться в статті.

Росія провела зиму, зміцнюючи людські ресурси, усуваючи технічні недоліки, вдосконалюючи тактику, поліпшуючи комунікації на полі бою та підвищуючи летальність і маневреність своїх ударних дронів, і зараз вона готова випробувати ці вдосконалення на практиці.

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Ціль –– Донбас

Видання нагадує, що, за даними української військової розвідки, близько 125 000 російських військових зосереджені вздовж кордонів Сумської та Харківської областей. За останні десять днів, за повідомленнями, чотири прикордонні села опинилися під контролем окупаційних російських військ.

"Однак здається малоймовірним, що Суми чи Харків є головними цілями Путіна. Росія не має достатніх сил на цих фронтах, щоб провести серйозні наступальні операції проти великих міст. Натомість ці операції можуть бути спрямовані на відволікання українських військ від головної мети: Донецька", - наголошує The Telegraph.

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Вивівши війська з Курська, українське командування мало намір підсилити перевантажені підрозділи в Донецькій області. Необхідність захищати Сумщину завадила цій передислокації, додають журналісти.

"У результаті російські війська прорвали оборону між містами Покровськ і Торецьк, посиливши тиск на Костянтинівку, важливий логістичний вузол.

Розташована на ключовому перетині автомобільних і залізничних шляхів, Костянтинівка є невід'ємною частиною "фортечного поясу" України на Донеччині. Її втрата ускладнить постачання і, можливо, поставить Краматорськ — найбільше неокуповане місто в Донецьку — під удар російської важкої ракетної артилерії, що, на думку українських офіцерів, може мати руйнівні наслідки. З огляду на мету Путіна окупувати всю Донеччину, Костянтинівка є ключовою початковою ціллю літнього наступу Росії", - йдеться у матеріалі.

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Деякі українські військові джерела The Telegraph визнають можливість втрати міста, але стверджують, що така втрата не буде катастрофічною, оскільки Росія зазнає великих втрат у міських боях і це не змінить стратегічного балансу.

"Наразі Росія має перевагу на полі бою, що дозволяє її командувачам вибирати основні напрямки наступу. Ця перевага зумовлена насамперед чисельною перевагою та останніми технологічними досягненнями в області наступальної та оборонної зброї", - резюмує видання.