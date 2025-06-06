Захоплення всієї Донеччини – головна мета Путіна під час літнього наступу військ РФ, - The Telegraph
Російські загарбники впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Костянтинівка є основною початковою ціллю.
Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Як йдеться у матеріалі, захоплення решти неокупованих міст Донецької області та промислових центрів, ймовірно, буде головною метою наступу. Аналітики очікують, що Росія зробить прорив, але мало хто вірить, що вона зможе захопити весь регіон.
Сезонні стратегії РФ
"Час початку наступу не є збігом. Літня рослинність забезпечує краще укриття для наступаючих військ, попри такі недоліки, як збільшення пилу і труднощі приховування пересування від тепловізорів", - йдеться в статті.
Росія провела зиму, зміцнюючи людські ресурси, усуваючи технічні недоліки, вдосконалюючи тактику, поліпшуючи комунікації на полі бою та підвищуючи летальність і маневреність своїх ударних дронів, і зараз вона готова випробувати ці вдосконалення на практиці.
Ціль –– Донбас
Видання нагадує, що, за даними української військової розвідки, близько 125 000 російських військових зосереджені вздовж кордонів Сумської та Харківської областей. За останні десять днів, за повідомленнями, чотири прикордонні села опинилися під контролем окупаційних російських військ.
"Однак здається малоймовірним, що Суми чи Харків є головними цілями Путіна. Росія не має достатніх сил на цих фронтах, щоб провести серйозні наступальні операції проти великих міст. Натомість ці операції можуть бути спрямовані на відволікання українських військ від головної мети: Донецька", - наголошує The Telegraph.
Вивівши війська з Курська, українське командування мало намір підсилити перевантажені підрозділи в Донецькій області. Необхідність захищати Сумщину завадила цій передислокації, додають журналісти.
"У результаті російські війська прорвали оборону між містами Покровськ і Торецьк, посиливши тиск на Костянтинівку, важливий логістичний вузол.
Розташована на ключовому перетині автомобільних і залізничних шляхів, Костянтинівка є невід'ємною частиною "фортечного поясу" України на Донеччині. Її втрата ускладнить постачання і, можливо, поставить Краматорськ — найбільше неокуповане місто в Донецьку — під удар російської важкої ракетної артилерії, що, на думку українських офіцерів, може мати руйнівні наслідки. З огляду на мету Путіна окупувати всю Донеччину, Костянтинівка є ключовою початковою ціллю літнього наступу Росії", - йдеться у матеріалі.
Деякі українські військові джерела The Telegraph визнають можливість втрати міста, але стверджують, що така втрата не буде катастрофічною, оскільки Росія зазнає великих втрат у міських боях і це не змінить стратегічного балансу.
"Наразі Росія має перевагу на полі бою, що дозволяє її командувачам вибирати основні напрямки наступу. Ця перевага зумовлена насамперед чисельною перевагою та останніми технологічними досягненнями в області наступальної та оборонної зброї", - резюмує видання.
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але знову помилка - головна мета ***** знищіти Україну
@ (в перекладі, стилістика збережена):
Весняно-літня фаза наступу рашистської окупаційної армії (РОА) завершилася. Нині вони "догрібають" до рубежів за інерцією.
Завдання імперського плану не виконані. На жодній ділянці фронту, враховуючи накопичені сили і засоби, РОА не досягла своїх цілей.
У цей період є ще й Сумська "м'ясорубка", яка генералам РОА в принципі була не потрібна, але імператор захотів і величезне скупчення ударних засобів РОА зараз займаються "фронтальною операцією заради чогось".
Швидше за все, це дуже негативно вплинуло на Донбаську ділянку фронту.
Невеликий успіх РОА мало на Костянтинівському напрямку. Тут РОА підігнало 2 бригади РЕБ і з Очеретинських висот серйозно перекрило "кисень" усім частотам та діапазонам.
Підігнавши велику кількість виявників типу "Москва-1" і подавлювачів типу "Борисоглебск-2", РОА серйозно підірвало можливості ЗСУ через недостатню кількість дронів на оптиці. Проте, продавити оборону ЗСУ "у лоб" не вдалося.
Якщо хтось їздив дорогою Н-20, то чудово представляє цю "яму", куди командування РОА загнало величезну кількість "відмовників" на обнулення.
20-а дивізія РОА "поповзла" в гору в обхід і змогла просунутися.
90-та танкова дивізія, 2-а та 41-а армії по вуха зав'язли в оборонних позиціях ЗСУ.
Шалена кількість атак і втрат не привели взагалі до жодних суттєвих результатів.
На Новопавлівському напрямку три армії влаштували "цирк", що призвів до декомпозиції цієї ділянки фронту. Кожна армія "грає" у свою дудку, бажаючи, напевно, вислужиться перед імператором. Кожна з них "знайшла" свою ціль і довбає туди, незважаючи на загальне завдання. З одного боку - ущільнення вузьких ділянок фронту та уявний успіх, а з іншого боку - поява прогалин у лінії фронту.
Чи скористається цим ЗСУ чи ні, поки невідомо.
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На північному фланзі Донбаської операції РОА закинула всі "проміжні" завдання, "забила" на Куп'янськ і зосередилась на охопленні Слов'янсько-Краматорської агломерації.
Зняті з Куп'янського напрямку основні ударні сили 1-ї танкової армії перекинуто на допомогу 20-й армії на Лиманському напрямку.
Кількість атак зросла, але гостра нестача на Лиманському плацдармі важкої техніки, "своєрідний" рельєф місцевості та рівень пошарпаності особового складу не дає можливості РОА розвинути наступ. Від чогось їм доведеться відмовлятися, бо війська так сильно розтягнуті, що майже втратили свою пробивну силу.
25-а армія отримала "по вухах" у Торському і поки не знає, що робити. ОС є - снарядів мало. Підтягують "гармати Кіма" з надією на виправлення ситуації.
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Загальні підсумки наступальної фази різко відрізняються за напрямками:
Найкривавіший Покровський напрямок - найнеефективніший. Бо ЗСУ дуже грамотно діють проти "ударного кулака" Донбаського угруповання РОА.
Найбільш ефективне - Костянтинівське, з низки причин, викладених раніше (основна - потужний РЕБ з Очеретинських висот).
Тож, основний "приріст" захоплених територій - за рахунок Костянтинівського та Новопавлівського напрямків (див. інфографіку).
Але вже ясно, що сили РОА на даному етапі вичерпані, і їм потрібен відпочинок-перегрупування для можливого продовження активних наступальних дій.
Почали потроху зростати втрати особового складу на тлі зменшення бойових зіткнень. Це і до питання сил РОА на Сумському напрямку, які "відвернені" політичними цілями і не можуть зараз підтримати безперервність тиску на Донбаському фронті.
Або РОА будуть вливати щось у фронт або візьмуть невеликий перепочинок для підгону нового м'яса, в якому у них поки браку немає. Полонені на Костянтинівському напрямі навіть не встигають забруднити форму. Конвеєр працює.
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Але якщо сказати, що ***** хотів захопити 100% чогось за літо (до 9 травня, до свого дня народження, до нового року), але захопив всього навсього 20% - і це вже ніби як перемога, хоча інфоромація однакова.