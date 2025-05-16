12 645 25
Українська артилерія та дрони розбили колону російської бронетехніки біля села Новоолександрівка на Донеччині. ВIДЕО
Українська артилерія та дрони розбили колону російської бронетехніки, яка просувалась на штурм біля села Новоолександрівка Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"потрахаться, рожать, пожрать, посрать, убить и сдохнуть"- весь життєвий цикл тих створінь. А чому, для чого, за що? акакаяразніца...
Все, як мокшанці хотіли !!!
Єдине, що в кураж попала тільки болотяна бидломаса... Але ж основний DJ ********, на даний момент, скучає...
Тому гасло: "Двіжуху в кожен мокшанський дім! двіжуху всім кремлівським свинособакам!"
Давай двіжуху! Мокші скучно!?