Українська артилерія та дрони розбили колону російської бронетехніки біля села Новоолександрівка на Донеччині. ВIДЕО

Українська артилерія та дрони розбили колону російської бронетехніки, яка просувалась на штурм біля села Новоолександрівка Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Уцілілий окупант фільмує свою позицію: "Наша пушка горит, п#здец! БК #башит! Вот наш "двухсотый". Вчера прибыл". ВIДЕО

Дивіться: Російський мотоштурмовик на повній швидкості летить у протитанковий рів. ВIДЕО

армія рф (18507) знищення (8028) артилерія (818)
Топ коментарі
+27
Лізуть-здихають..здихають-все одно лізуть і лізуть. Оце промите плем'я. Кацапська гебня все таки знає толок в керуванні біомасой.
показати весь коментар
16.05.2025 09:42 Відповісти
+22
Гарна робота-ЗСУ черговий респект...
показати весь коментар
16.05.2025 09:43 Відповісти
+20
показати весь коментар
16.05.2025 10:01 Відповісти
запарєбрікам є справжні люди,але дуже дуже мало і частина з них навіть воює на боці України,але в основному там бидломаса та біосміття-ось саме воно і лізе...
показати весь коментар
16.05.2025 09:49 Відповісти
цілеспрямована селекція розстрілами, гоніннями, тюрмами
показати весь коментар
16.05.2025 09:53 Відповісти
Яке плем'я? свинособаки...
показати весь коментар
16.05.2025 10:02 Відповісти
Яка біомаса, така й гебня нею володіє. По-іншому та біомаса і не існує. ***** не тому таке, бо воно *****, а тому що такого хоче та вся бидломаса.
"потрахаться, рожать, пожрать, посрать, убить и сдохнуть"- весь життєвий цикл тих створінь. А чому, для чого, за що? акакаяразніца...
показати весь коментар
16.05.2025 10:09 Відповісти
знову лізуть колонами вдень. а шо, тепловізорів нема вночі лізти?
показати весь коментар
16.05.2025 09:49 Відповісти
Чому запитуєш? Задонать, то й будуть
показати весь коментар
16.05.2025 10:02 Відповісти
задонатити кацапам на тепловізори? хвореньке?
показати весь коментар
16.05.2025 10:09 Відповісти
то ж добре, краще видно, але й тепловізори їм не допоможуть
показати весь коментар
16.05.2025 17:41 Відповісти
так, але вони вкладають надзусилля, шоб відновлювати це 50-річне іржаве лайно, шоб просто отак просрати від дронів. а якби перлися вночі, то потрібні були б нічні дрони, а їх значно менше.
показати весь коментар
16.05.2025 22:20 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 10:01 Відповісти
Mötley Crüe - Kickstart My Heart
показати весь коментар
16.05.2025 10:09 Відповісти
зняв...))
показати весь коментар
17.05.2025 02:44 Відповісти
То аналагавнетная Штора так бризкає?
показати весь коментар
16.05.2025 11:16 Відповісти
Не зміг знайти старе посилання, але пам'ять підказує - відео не нове.
показати весь коментар
16.05.2025 11:19 Відповісти
не зміг, то не тринди,чи головне сумнів посіяти? хоча місцеві не гребують по декілька раз одне й те саме викласти під різними назвами, а по друге, а що ти хочеш, це компютерна гра де локації змінюються, тут все одноманітно. кацапи лізуть їх вбивають.
показати весь коментар
16.05.2025 17:45 Відповісти
Бажаєш новенького,захоть на сайти батальйонів,бригад..Зайди до Мадяра..
показати весь коментар
16.05.2025 17:46 Відповісти
За- МотліКрючали кацапів.
показати весь коментар
16.05.2025 11:24 Відповісти
Бодренько! Быстренько! Красивенько! 👌
показати весь коментар
16.05.2025 12:50 Відповісти
Прикольна двіжуха!!!
Все, як мокшанці хотіли !!!
Єдине, що в кураж попала тільки болотяна бидломаса... Але ж основний DJ ********, на даний момент, скучає...
Тому гасло: "Двіжуху в кожен мокшанський дім! двіжуху всім кремлівським свинособакам!"
Давай двіжуху! Мокші скучно!?
показати весь коментар
16.05.2025 13:16 Відповісти
Красівоє!
показати весь коментар
16.05.2025 15:23 Відповісти
Ах..ітельно.
показати весь коментар
16.05.2025 16:59 Відповісти
спостерігається яскрава конкуренція суміжників
показати весь коментар
16.05.2025 23:20 Відповісти
 
 