Уцілілий окупант фільмує свою позицію: "Наша пушка горит, п#здец! БК #башит! Вот наш "двухсотый". Вчера прибыл". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант-артилерист фільмує результат бойової роботи українського оператора дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн скидами знищив ворожу гармату, боєкомплект і, щонайменше, одного окупанта.
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Топ коментарі
+12 Alessandro Moretti
показати весь коментар06.05.2025 15:43
+7 Luk Viktor
показати весь коментар06.05.2025 15:47
+5 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар06.05.2025 15:45
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"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
Нас осталось только два, нас с тобою *******.
Все братушки полегли и с патронами напряжно,
Но мы держим рубежи, мы сражаемся отважно
Пушка сдохла - все, ******, больше нечем отбиваться!
Что ж, закурим, брат-боец, нам от смерти не *********!
Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали.
Что ж, обычные дела - нас с тобою *******
М-м-м *******...
Чертей да побрльше )))