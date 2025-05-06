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Уцілілий окупант фільмує свою позицію: "Наша пушка горит, п#здец! БК #башит! Вот наш "двухсотый". Вчера прибыл". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий окупант-артилерист фільмує результат бойової роботи українського оператора дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн скидами знищив ворожу гармату, боєкомплект і, щонайменше, одного окупанта. 

Увага! Ненормативна лексика! Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Оператори дронів знищили п’ять ворожих гармат Д-30 та склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) артилерія (789) дрони (4762)


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Топ коментарі
+12
Двухсотому - долгих лет жизни 😁
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06.05.2025 15:43
+7
3.14дарас! А що ти хотів? "Легкої прогулянки не буде" не зустрічав таке висловлювання???
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06.05.2025 15:47
+5
Довго не затримався - прибув - вибув
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06.05.2025 15:45
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Двухсотому - долгих лет жизни 😁
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06.05.2025 15:43 Відповісти
здоровья всем пагіпшім
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06.05.2025 15:52 Відповісти
Та білети на концерт кабздону
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06.05.2025 15:55 Відповісти
Довго не затримався - прибув - вибув
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06.05.2025 15:45 Відповісти
Так нє.уй шастати на чужій землі!
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06.05.2025 15:51 Відповісти
3.14дарас! А що ти хотів? "Легкої прогулянки не буде" не зустрічав таке висловлювання???
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06.05.2025 15:47 Відповісти
Чудово, але краще би 200ті скінчили своє нікому не потрібне життя вдома, на вмираючій пензі чи кастрамі.
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06.05.2025 15:50 Відповісти
"Наша пушка горит, п#здец! БК #башит!

"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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06.05.2025 15:50 Відповісти
"вчера прібил" - зате довго не мучився, помер не втомленим
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06.05.2025 15:50 Відповісти
дохлого кацапа добре можна розгледіти родичам. порадіють за грошеняята, ціленький залишився
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06.05.2025 15:51 Відповісти
акурать к "дню задєди!" буде подарунок! і пити додатково будуть ще й по одному поводу! ))
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06.05.2025 16:10 Відповісти
"Машка! Радуйся! На тваво Ваньку "пахаронка" пришла! Значит, епатека закрыта!"
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06.05.2025 16:36 Відповісти
по станіні- на д 20 схожа
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06.05.2025 15:52 Відповісти
Вчора прибув, а сьогодні пішов, не довго родина білу ладу чекала
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06.05.2025 15:53 Відповісти
Погана прикмета для московіта, скоро і від піде, на парадобєсіє!!
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06.05.2025 16:17 Відповісти
Тарковский ***** )))
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06.05.2025 16:43 Відповісти
они думали ,что будет как в Чечне или Сирии ???)))) тугоумные (((
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06.05.2025 16:45 Відповісти
Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали.
Нас осталось только два, нас с тобою *******.
Все братушки полегли и с патронами напряжно,
Но мы держим рубежи, мы сражаемся отважно

Пушка сдохла - все, ******, больше нечем отбиваться!
Что ж, закурим, брат-боец, нам от смерти не *********!
Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали.
Что ж, обычные дела - нас с тобою *******
М-м-м *******...

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06.05.2025 16:45 Відповісти
Яке нахрен Царство Небесне ?!
Чертей да побрльше )))
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06.05.2025 17:04 Відповісти
 
 