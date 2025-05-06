Уцелевший оккупант снимает свою позицию: "Наша пушка горит, п#здец! БК #башит! Вот наш "двухсотый". Вчера прибыл". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант-артиллерист снимает результат боевой работы украинского оператора дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин сбросами уничтожил вражеское орудие, боекомплект и, по меньшей мере, одного оккупанта.

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Операторы дронов уничтожили пять вражеских пушек Д-30 и склад боеприпасов. ВИДЕО