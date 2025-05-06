Уцелевший оккупант снимает свою позицию: "Наша пушка горит, п#здец! БК #башит! Вот наш "двухсотый". Вчера прибыл". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант-артиллерист снимает результат боевой работы украинского оператора дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин сбросами уничтожил вражеское орудие, боекомплект и, по меньшей мере, одного оккупанта.
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"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
Нас осталось только два, нас с тобою *******.
Все братушки полегли и с патронами напряжно,
Но мы держим рубежи, мы сражаемся отважно
Пушка сдохла - все, ******, больше нечем отбиваться!
Что ж, закурим, брат-боец, нам от смерти не *********!
Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали.
Что ж, обычные дела - нас с тобою *******
М-м-м *******...
Чертей да побрльше )))
Чтож закурім брат-баєц, нам ат смєрті нє сьє;%:бацца!
Жаль подмога нэ прішла, подкрепленья нє пріслалі,
Что ж обичние дєла, на с тобою *****?:алі!
БГ©