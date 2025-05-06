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Уцелевший оккупант снимает свою позицию: "Наша пушка горит, п#здец! БК #башит! Вот наш "двухсотый". Вчера прибыл". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант-артиллерист снимает результат боевой работы украинского оператора дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воин сбросами уничтожил вражеское орудие, боекомплект и, по меньшей мере, одного оккупанта.

Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Операторы дронов уничтожили пять вражеских пушек Д-30 и склад боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) артиллерия (636) дроны (3977)


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Топ комментарии
+18
Двухсотому - долгих лет жизни 😁
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06.05.2025 15:43
+12
3.14дарас! А що ти хотів? "Легкої прогулянки не буде" не зустрічав таке висловлювання???
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06.05.2025 15:47
+10
Довго не затримався - прибув - вибув
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06.05.2025 15:45
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Двухсотому - долгих лет жизни 😁
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06.05.2025 15:43 Ответить
здоровья всем пагіпшім
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06.05.2025 15:52 Ответить
Та білети на концерт кабздону
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06.05.2025 15:55 Ответить
Довго не затримався - прибув - вибув
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06.05.2025 15:45 Ответить
Так нє.уй шастати на чужій землі!
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06.05.2025 15:51 Ответить
3.14дарас! А що ти хотів? "Легкої прогулянки не буде" не зустрічав таке висловлювання???
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06.05.2025 15:47 Ответить
Чудово, але краще би 200ті скінчили своє нікому не потрібне життя вдома, на вмираючій пензі чи кастрамі.
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06.05.2025 15:50 Ответить
"Наша пушка горит, п#здец! БК #башит!

"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался. (с)
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06.05.2025 15:50 Ответить
"вчера прібил" - зате довго не мучився, помер не втомленим
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06.05.2025 15:50 Ответить
дохлого кацапа добре можна розгледіти родичам. порадіють за грошеняята, ціленький залишився
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06.05.2025 15:51 Ответить
акурать к "дню задєди!" буде подарунок! і пити додатково будуть ще й по одному поводу! ))
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06.05.2025 16:10 Ответить
"Машка! Радуйся! На тваво Ваньку "пахаронка" пришла! Значит, епатека закрыта!"
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06.05.2025 16:36 Ответить
по станіні- на д 20 схожа
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06.05.2025 15:52 Ответить
Вчора прибув, а сьогодні пішов, не довго родина білу ладу чекала
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06.05.2025 15:53 Ответить
Погана прикмета для московіта, скоро і від піде, на парадобєсіє!!
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06.05.2025 16:17 Ответить
Тарковский ***** )))
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06.05.2025 16:43 Ответить
они думали ,что будет как в Чечне или Сирии ???)))) тугоумные (((
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06.05.2025 16:45 Ответить
Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали.
Нас осталось только два, нас с тобою *******.
Все братушки полегли и с патронами напряжно,
Но мы держим рубежи, мы сражаемся отважно

Пушка сдохла - все, ******, больше нечем отбиваться!
Что ж, закурим, брат-боец, нам от смерти не *********!
Жаль, подмога не пришла, подкрепленье не прислали.
Что ж, обычные дела - нас с тобою *******
М-м-м *******...

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06.05.2025 16:45 Ответить
Яке нахрен Царство Небесне ?!
Чертей да побрльше )))
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06.05.2025 17:04 Ответить
Пушка здохла - всьо піз?*:дец, больше нечем атбивацца!
Чтож закурім брат-баєц, нам ат смєрті нє сьє;%:бацца!
Жаль подмога нэ прішла, подкрепленья нє пріслалі,
Что ж обичние дєла, на с тобою *****?:алі!

БГ©

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06.05.2025 18:27 Ответить
Чи мені здається, чи отой "двохсотий" - саме той "нєгр прєклонних ґодов" з вірша Маяковського. Вже "виучіл русскій только за то..."?
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06.05.2025 19:00 Ответить
 
 