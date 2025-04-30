Операторы дронов уничтожили пять вражеских пушек Д-30 и склад боеприпасов. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Heavy Metal" уничтожили пять пушек Д-30 и склад боеприпасов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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