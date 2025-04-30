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Операторы дронов уничтожили пять вражеских пушек Д-30 и склад боеприпасов. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Heavy Metal" уничтожили пять пушек Д-30 и склад боеприпасов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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армия РФ (19307) уничтожение (6974) артиллерия (635) дроны (3951)


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Автор Сергій Яковенко ну ви хоч би інтернет подивились: Мт-12, Д-20, Д-30 - яка різниця, пишіть просто гармати!!!
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30.04.2025 15:32 Ответить
Як майстер по ремонту Д-30 (з відповідним посвідченням + провівший ТО2 артелерійському полку ) - можу стверджувати - найобують !
Про усе не скажу - погано видно .... , але на 0,33 і 0,46 - точно не Д-30
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30.04.2025 15:45 Ответить
 
 