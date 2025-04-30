Операторы дронов уничтожили пять вражеских пушек Д-30 и склад боеприпасов. ВИДЕО
Операторы дронов из подразделения "Heavy Metal" уничтожили пять пушек Д-30 и склад боеприпасов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про усе не скажу - погано видно .... , але на 0,33 і 0,46 - точно не Д-30