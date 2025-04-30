Оператори дронів знищили п’ять ворожих гармат Д-30 та склад боєприпасів. ВIДЕО
Оператори дронів із підрозділу "Heavy Metal" знищили п'ять гармат Д-30 та склад боєприпасів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Про усе не скажу - погано видно .... , але на 0,33 і 0,46 - точно не Д-30