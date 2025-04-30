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Оператори дронів знищили п’ять ворожих гармат Д-30 та склад боєприпасів. ВIДЕО

Оператори дронів із підрозділу "Heavy Metal" знищили п'ять гармат Д-30 та склад боєприпасів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор Сергій Яковенко ну ви хоч би інтернет подивились: Мт-12, Д-20, Д-30 - яка різниця, пишіть просто гармати!!!
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30.04.2025 15:32 Відповісти
Як майстер по ремонту Д-30 (з відповідним посвідченням + провівший ТО2 артелерійському полку ) - можу стверджувати - найобують !
Про усе не скажу - погано видно .... , але на 0,33 і 0,46 - точно не Д-30
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30.04.2025 15:45 Відповісти
 
 