18 086 58

Російський мотоштурмовик на повній швидкості летить у протитанковий рів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський штурмовик на мотоциклі намагається перелетіти протитанковий рів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, спроба виявилася марною - рівчак був занадто широким для такого маневру. Окупант після падіння у рів загинув.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє російських штурмовиків на квадроциклах розлітаються у повітрі після наїзду на протитанкові міни. ВIДЕО

+32
Часом не забився?
показати весь коментар
15.05.2025 12:44 Відповісти
+23
Після падіння зробив вигляд начебто загинув.
показати весь коментар
15.05.2025 12:47 Відповісти
+21
Зекономив 500 баксів на дроні😅
показати весь коментар
15.05.2025 12:56 Відповісти
Часом не забився?
показати весь коментар
15.05.2025 12:44 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 12:59 Відповісти
треба перевірити - скидом з дрончика штрикнути

грамотно організована оборона проти бонзай-атак орків -
колючка спіралі Бруно та протитанковий рів -
класику Першої світової не пропьєш

.
показати весь коментар
15.05.2025 13:04 Відповісти
нет в данном случае отсутствует колючая проволока
показати весь коментар
15.05.2025 16:12 Відповісти
Ні, пір'їнкою поводити попід носа,може зачухається.На такій швидкості вдаритись маючи на голові важкий шолом можна шию зломати.Може залишитись в живих,але бути все життя паралізованим.
показати весь коментар
16.05.2025 18:35 Відповісти
Після падіння зробив вигляд начебто загинув.
показати весь коментар
15.05.2025 12:47 Відповісти
Може бути, бажано б було дроном - щоб вже точно.
показати весь коментар
16.05.2025 02:26 Відповісти
дуже схоже на те. швидкість була невелика і видно його хитре іпало слідкує за дроном.
показати весь коментар
16.05.2025 11:53 Відповісти
Якщо ви помітили ,то над ним ,ще один дрон висить,крім того .що знімає це відео
показати весь коментар
16.05.2025 12:06 Відповісти
Кошкама самаубілася
показати весь коментар
15.05.2025 12:47 Відповісти
Типа: «Сматрітє бєндєрі, как русскіє єздіют !»
показати весь коментар
15.05.2025 12:51 Відповісти
Не вчив фізику в школі... Дощів не було. Рів свіжовикопаний ... Значить, грунт насипу сипучий, не злежаний... От і "буксонули " колеса... Швидкість впала. А зреагувать не встиг... Єдине викликає жаль: не встиг помучиться перед смертю - просто шию зламав...
показати весь коментар
15.05.2025 12:51 Відповісти
ранок, тиша - лише Дніпро кацапню колише...
показати весь коментар
15.05.2025 12:53 Відповісти
Зекономив 500 баксів на дроні😅
показати весь коментар
15.05.2025 12:56 Відповісти
,,Газ до поліка і руль на сєбя" не допомогло.
показати весь коментар
15.05.2025 12:57 Відповісти
Адекватні люди навіть після пляшки горілки такого не вчудять. Адже шансів було - 0. Цікаво, чим їх годують/напувають.
показати весь коментар
15.05.2025 12:57 Відповісти
"годують" добре !

якась тупа "атака" - один летить в протитанковий рів

.
показати весь коментар
15.05.2025 13:06 Відповісти
він був откривашка. таких посилають для виявлення позицій і розвідку
показати весь коментар
15.05.2025 13:25 Відповісти
якийсь брєд !

хіба з дрона не видно позицій ?
колючка з оцинковки аж сяє на сонці, та й протитанковий рів начеб-то видно

.
показати весь коментар
15.05.2025 13:51 Відповісти
- Ти впав?
- Ні....я *********.
показати весь коментар
15.05.2025 13:00 Відповісти
Мав би, московіт, власні мізки, а не від ******, був би струс мозку, а так, лише здох!
Добре, що земляні роботи, не пошкоджені! Тапер, тільки прикопати, окупанта московського!
За таке лайно, у Трампа з Адміністрацією Білого будинку, уже скільки часу, істерика і діарея!
показати весь коментар
15.05.2025 13:01 Відповісти
Прикопуйте
показати весь коментар
15.05.2025 13:02 Відповісти
ще зарано
вони в цей рів як мухи в банку налетять

.
показати весь коментар
15.05.2025 13:07 Відповісти
Капці злетіли- не жилець.
показати весь коментар
15.05.2025 13:02 Відповісти
Бгггг))))) Ета всьо пиндосскіє фільмьі виноватьі
показати весь коментар
15.05.2025 13:02 Відповісти
Протитанковий рів гарно працює і проти довбо@обів
показати весь коментар
15.05.2025 13:03 Відповісти
мотороллер!
завжди казав - водяру їм треба скидувати і спостерігати...
показати весь коментар
15.05.2025 13:04 Відповісти
їм їхні атци-командіри щось інше "скидують" добряче - дурь крута

.
показати весь коментар
15.05.2025 13:08 Відповісти
Психотропні речовини -зло. Але не в даному випадку.
показати весь коментар
15.05.2025 13:13 Відповісти
На днях їх 300 штук завезли у Торецьк !
показати весь коментар
15.05.2025 13:15 Відповісти
оказался тяжелее воздуха
показати весь коментар
15.05.2025 13:17 Відповісти
Какой крутой stuntman, Red Bull уже отправляет своих агентов... Oops 😁
показати весь коментар
15.05.2025 13:18 Відповісти
Кстати, грунт виден в разрезе и какой слой чернозема 👍
показати весь коментар
15.05.2025 13:21 Відповісти
От і відповідь навіщо було робити фортифікації у 2022 році.
показати весь коментар
15.05.2025 13:18 Відповісти
Дуже вдалий комент.
показати весь коментар
16.05.2025 00:48 Відповісти
забув крила розправити. але звідки ж у свині крила?
показати весь коментар
15.05.2025 13:19 Відповісти
don't drink and drive! - first drink then drive...
показати весь коментар
15.05.2025 13:19 Відповісти
Він думав, що це гра в GTA.🚧🏍️
показати весь коментар
15.05.2025 13:21 Відповісти
Второй попытки не будет!
показати весь коментар
15.05.2025 13:25 Відповісти
от що значить підготовка по кіношках Болотфільм, або Боллівуд, там би перелетів ту канаву не поперек а вздовж, і всіх пабіділ, але ральність виявилась більш жорстокою.
показати весь коментар
15.05.2025 13:29 Відповісти
наркотів напхався, і відчув, що крила виросли, опіати - біда, одтн художник у такому стані язика відрізав, а інший - вухо
показати весь коментар
15.05.2025 13:41 Відповісти
Ну хз, в GTA всегда получалось !
показати весь коментар
15.05.2025 14:03 Відповісти
Єндуріст з нього так собі. Прямо скажемо, ******* єндуріст
показати весь коментар
15.05.2025 14:20 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 15:02 Відповісти
убіл сєбЯ аб стєну..
показати весь коментар
15.05.2025 15:08 Відповісти
Коли рів буде повний - тоді закопувати
показати весь коментар
15.05.2025 15:29 Відповісти
А кто сказал, что не бывает хороших рсуких?
показати весь коментар
15.05.2025 17:32 Відповісти
"Харошій" рюззкій завжди погано пахне - смердить навіть.
показати весь коментар
16.05.2025 02:28 Відповісти
приїхав чорт.
показати весь коментар
16.05.2025 00:47 Відповісти
Яке прикре самогубство ......
показати весь коментар
16.05.2025 01:09 Відповісти
Не смішно. Кацапи трупами й мото закидають траншею й потім пройдуть їх танки - тактика "баби наражают" працює на Засрашці й досі.
показати весь коментар
16.05.2025 02:27 Відповісти
Єтот парень біл одін із тєх, кто просто *******
показати весь коментар
16.05.2025 07:01 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 07:11 Відповісти
залишилось прикопати кацапа в тій канаві разом з мотоциклом щоб падлом не воняло
показати весь коментар
16.05.2025 07:48 Відповісти
Якщо придивитися на останні кадри, то видно, що він летів не навмання - прохід плюс мінус підготовлений, засипаний - на метрів 15 правіше. Не влучив...
показати весь коментар
16.05.2025 09:38 Відповісти
моторокер
показати весь коментар
16.05.2025 14:02 Відповісти
Зельонкой помазать і знову - в акоп.
показати весь коментар
16.05.2025 15:25 Відповісти
 
 