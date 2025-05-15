Російський мотоштурмовик на повній швидкості летить у протитанковий рів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому російський штурмовик на мотоциклі намагається перелетіти протитанковий рів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, спроба виявилася марною - рівчак був занадто широким для такого маневру. Окупант після падіння у рів загинув.

