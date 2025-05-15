Російський мотоштурмовик на повній швидкості летить у протитанковий рів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому російський штурмовик на мотоциклі намагається перелетіти протитанковий рів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, спроба виявилася марною - рівчак був занадто широким для такого маневру. Окупант після падіння у рів загинув.
Топ коментарі
+32 Oxa Ogel
показати весь коментар15.05.2025 12:44 Відповісти Посилання
+23 Псамметих II
показати весь коментар15.05.2025 12:47 Відповісти Посилання
+21 GAYYASHEK
показати весь коментар15.05.2025 12:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
грамотно організована оборона проти бонзай-атак орків -
колючка спіралі Бруно та протитанковий рів -
класику Першої світової не пропьєш
.
якась тупа "атака" - один летить в протитанковий рів
.
хіба з дрона не видно позицій ?
колючка з оцинковки аж сяє на сонці, та й протитанковий рів начеб-то видно
.
- Ні....я *********.
Добре, що земляні роботи, не пошкоджені! Тапер, тільки прикопати, окупанта московського!
За таке лайно, у Трампа з Адміністрацією Білого будинку, уже скільки часу, істерика і діарея!
вони в цей рів як мухи в банку налетять
.
завжди казав - водяру їм треба скидувати і спостерігати...
.