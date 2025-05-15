Российский мотоштурмовик на полной скорости летит в противотанковый ров. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский штурмовик на мотоцикле пытается перелететь противотанковый ров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи попытка оказалась напрасной - ров оказался слишком широким для такого маневра. Оккупант после падения в ров погиб.

