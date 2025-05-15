Российский мотоштурмовик на полной скорости летит в противотанковый ров. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский штурмовик на мотоцикле пытается перелететь противотанковый ров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи попытка оказалась напрасной - ров оказался слишком широким для такого маневра. Оккупант после падения в ров погиб.
грамотно організована оборона проти бонзай-атак орків -
колючка спіралі Бруно та протитанковий рів -
класику Першої світової не пропьєш
.
якась тупа "атака" - один летить в протитанковий рів
.
хіба з дрона не видно позицій ?
колючка з оцинковки аж сяє на сонці, та й протитанковий рів начеб-то видно
.
- Ні....я *********.
Добре, що земляні роботи, не пошкоджені! Тапер, тільки прикопати, окупанта московського!
За таке лайно, у Трампа з Адміністрацією Білого будинку, уже скільки часу, істерика і діарея!
вони в цей рів як мухи в банку налетять
.
завжди казав - водяру їм треба скидувати і спостерігати...
.