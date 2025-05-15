РУС
Российский мотоштурмовик на полной скорости летит в противотанковый ров. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский штурмовик на мотоцикле пытается перелететь противотанковый ров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи попытка оказалась напрасной - ров оказался слишком широким для такого маневра. Оккупант после падения в ров погиб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое российских штурмовиков на квадроциклах разлетаются в воздухе после наезда на противотанковые мины. ВИДЕО

армия РФ (20346) уничтожение (7703) мотоцикл (92)
Топ комментарии
+32
Часом не забився?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:44 Ответить
+23
Після падіння зробив вигляд начебто загинув.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:47 Ответить
+21
Зекономив 500 баксів на дроні😅
показать весь комментарий
15.05.2025 12:56 Ответить
Часом не забився?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:44 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 12:59 Ответить
треба перевірити - скидом з дрончика штрикнути

грамотно організована оборона проти бонзай-атак орків -
колючка спіралі Бруно та протитанковий рів -
класику Першої світової не пропьєш

.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:04 Ответить
нет в данном случае отсутствует колючая проволока
показать весь комментарий
15.05.2025 16:12 Ответить
Ні, пір'їнкою поводити попід носа,може зачухається.На такій швидкості вдаритись маючи на голові важкий шолом можна шию зломати.Може залишитись в живих,але бути все життя паралізованим.
показать весь комментарий
16.05.2025 18:35 Ответить
Після падіння зробив вигляд начебто загинув.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:47 Ответить
Може бути, бажано б було дроном - щоб вже точно.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:26 Ответить
дуже схоже на те. швидкість була невелика і видно його хитре іпало слідкує за дроном.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:53 Ответить
Якщо ви помітили ,то над ним ,ще один дрон висить,крім того .що знімає це відео
показать весь комментарий
16.05.2025 12:06 Ответить
Кошкама самаубілася
показать весь комментарий
15.05.2025 12:47 Ответить
Типа: «Сматрітє бєндєрі, как русскіє єздіют !»
показать весь комментарий
15.05.2025 12:51 Ответить
Не вчив фізику в школі... Дощів не було. Рів свіжовикопаний ... Значить, грунт насипу сипучий, не злежаний... От і "буксонули " колеса... Швидкість впала. А зреагувать не встиг... Єдине викликає жаль: не встиг помучиться перед смертю - просто шию зламав...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:51 Ответить
ранок, тиша - лише Дніпро кацапню колише...
показать весь комментарий
15.05.2025 12:53 Ответить
Зекономив 500 баксів на дроні😅
показать весь комментарий
15.05.2025 12:56 Ответить
,,Газ до поліка і руль на сєбя" не допомогло.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:57 Ответить
Адекватні люди навіть після пляшки горілки такого не вчудять. Адже шансів було - 0. Цікаво, чим їх годують/напувають.
показать весь комментарий
15.05.2025 12:57 Ответить
"годують" добре !

якась тупа "атака" - один летить в протитанковий рів

.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:06 Ответить
він був откривашка. таких посилають для виявлення позицій і розвідку
показать весь комментарий
15.05.2025 13:25 Ответить
якийсь брєд !

хіба з дрона не видно позицій ?
колючка з оцинковки аж сяє на сонці, та й протитанковий рів начеб-то видно

.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:51 Ответить
- Ти впав?
- Ні....я *********.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:00 Ответить
Мав би, московіт, власні мізки, а не від ******, був би струс мозку, а так, лише здох!
Добре, що земляні роботи, не пошкоджені! Тапер, тільки прикопати, окупанта московського!
За таке лайно, у Трампа з Адміністрацією Білого будинку, уже скільки часу, істерика і діарея!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:01 Ответить
Прикопуйте
показать весь комментарий
15.05.2025 13:02 Ответить
ще зарано
вони в цей рів як мухи в банку налетять

.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:07 Ответить
Капці злетіли- не жилець.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:02 Ответить
Бгггг))))) Ета всьо пиндосскіє фільмьі виноватьі
показать весь комментарий
15.05.2025 13:02 Ответить
Протитанковий рів гарно працює і проти довбо@обів
показать весь комментарий
15.05.2025 13:03 Ответить
мотороллер!
завжди казав - водяру їм треба скидувати і спостерігати...
показать весь комментарий
15.05.2025 13:04 Ответить
їм їхні атци-командіри щось інше "скидують" добряче - дурь крута

.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:08 Ответить
Психотропні речовини -зло. Але не в даному випадку.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:13 Ответить
На днях їх 300 штук завезли у Торецьк !
показать весь комментарий
15.05.2025 13:15 Ответить
оказался тяжелее воздуха
показать весь комментарий
15.05.2025 13:17 Ответить
Какой крутой stuntman, Red Bull уже отправляет своих агентов... Oops 😁
показать весь комментарий
15.05.2025 13:18 Ответить
Кстати, грунт виден в разрезе и какой слой чернозема 👍
показать весь комментарий
15.05.2025 13:21 Ответить
От і відповідь навіщо було робити фортифікації у 2022 році.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:18 Ответить
Дуже вдалий комент.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:48 Ответить
забув крила розправити. але звідки ж у свині крила?
показать весь комментарий
15.05.2025 13:19 Ответить
don't drink and drive! - first drink then drive...
показать весь комментарий
15.05.2025 13:19 Ответить
Він думав, що це гра в GTA.🚧🏍️
показать весь комментарий
15.05.2025 13:21 Ответить
Второй попытки не будет!
показать весь комментарий
15.05.2025 13:25 Ответить
от що значить підготовка по кіношках Болотфільм, або Боллівуд, там би перелетів ту канаву не поперек а вздовж, і всіх пабіділ, але ральність виявилась більш жорстокою.
показать весь комментарий
15.05.2025 13:29 Ответить
наркотів напхався, і відчув, що крила виросли, опіати - біда, одтн художник у такому стані язика відрізав, а інший - вухо
показать весь комментарий
15.05.2025 13:41 Ответить
Ну хз, в GTA всегда получалось !
показать весь комментарий
15.05.2025 14:03 Ответить
Єндуріст з нього так собі. Прямо скажемо, ******* єндуріст
показать весь комментарий
15.05.2025 14:20 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2025 15:02 Ответить
убіл сєбЯ аб стєну..
показать весь комментарий
15.05.2025 15:08 Ответить
Коли рів буде повний - тоді закопувати
показать весь комментарий
15.05.2025 15:29 Ответить
А кто сказал, что не бывает хороших рсуких?
показать весь комментарий
15.05.2025 17:32 Ответить
"Харошій" рюззкій завжди погано пахне - смердить навіть.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:28 Ответить
приїхав чорт.
показать весь комментарий
16.05.2025 00:47 Ответить
Яке прикре самогубство ......
показать весь комментарий
16.05.2025 01:09 Ответить
Не смішно. Кацапи трупами й мото закидають траншею й потім пройдуть їх танки - тактика "баби наражают" працює на Засрашці й досі.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:27 Ответить
Єтот парень біл одін із тєх, кто просто *******
показать весь комментарий
16.05.2025 07:01 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 07:11 Ответить
залишилось прикопати кацапа в тій канаві разом з мотоциклом щоб падлом не воняло
показать весь комментарий
16.05.2025 07:48 Ответить
Якщо придивитися на останні кадри, то видно, що він летів не навмання - прохід плюс мінус підготовлений, засипаний - на метрів 15 правіше. Не влучив...
показать весь комментарий
16.05.2025 09:38 Ответить
моторокер
показать весь комментарий
16.05.2025 14:02 Ответить
Зельонкой помазать і знову - в акоп.
показать весь комментарий
16.05.2025 15:25 Ответить
 
 