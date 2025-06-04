НАТО не фіксує підготовки масштабного наступу РФ на Сумщину чи Дніпропетровщину

За даними розвідки країн-членів НАТО, Росія не готується до масштабного наступу ані на Сумську, ані на Дніпропетровську область.

Про це повідомив високопосадовець Альянсу на зустрічі з журналістами у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він зазначив, що наразі в НАТО уважно стежать за переміщенням російських військ поблизу кордону з Сумщиною та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні населені пункти України. "Ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Але немає свідчень того, що Росія зараз готує серйозний наступ на Сумському напрямку", - заявив представник Альянсу.

За його словами, дії РФ наразі більше схожі на спробу створити буферну зону, що відповідало б давнім планам Москви. Додатковим чинником, який стримує агресора, є ускладнена логістика після нещодавнього руйнування мостів на території Росії поблизу кордону.

Щодо ситуації на Донеччині, посадовець НАТО відзначив зростання бойової активності, проте заперечив підготовку наступу на Дніпропетровську область: "Ми бачимо збільшення інтенсивності, але немає ознак того, що вони готують значну наступальну операцію".

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