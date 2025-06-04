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Новини Російські війська готують новий наступ
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НАТО не фіксує підготовки масштабного наступу РФ на Сумщину чи Дніпропетровщину

70% українців підтримали б поступовий вступ до НАТО за німецькою моделлю

За даними розвідки країн-членів НАТО, Росія не готується до масштабного наступу ані на Сумську, ані на Дніпропетровську область.

Про це повідомив високопосадовець Альянсу на зустрічі з журналістами у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він зазначив, що наразі в НАТО уважно стежать за переміщенням російських військ поблизу кордону з Сумщиною та за бойовими діями, які перемістилися з Курської області на прикордонні населені пункти України. "Ми бачимо розширення лінії фронту на півночі та північному сході від Сум. Але немає свідчень того, що Росія зараз готує серйозний наступ на Сумському напрямку", - заявив представник Альянсу.

За його словами, дії РФ наразі більше схожі на спробу створити буферну зону, що відповідало б давнім планам Москви. Додатковим чинником, який стримує агресора, є ускладнена логістика після нещодавнього руйнування мостів на території Росії поблизу кордону.

Щодо ситуації на Донеччині, посадовець НАТО відзначив зростання бойової активності, проте заперечив підготовку наступу на Дніпропетровську область: "Ми бачимо збільшення інтенсивності, але немає ознак того, що вони готують значну наступальну операцію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили, що внаслідок операції СБУ "Павутина" пошкоджено близько 40 літаків РФ, з них від 10 до 13 знищено

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НАТО (6531) Сумська область (3862) наступ (237) Дніпропетровська область (3848)


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Топ коментарі
+2
На Сумщине у них и без масштабного наступления получается.
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04.06.2025 17:48 Відповісти
+2
Посмотри на карту, уже 30 лет у рашки было 25 км со своей границы на Сумы, да дроны это опасность, Херсон вообще 2км от линии фронта
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04.06.2025 17:48 Відповісти
+1
А естонська розвідка шо каже?
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04.06.2025 17:29 Відповісти
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А естонська розвідка шо каже?
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04.06.2025 17:29 Відповісти
Діпстейт каже що щодня 1-3 населених пункти ворог займає на Сумщині, це правда чи ні? мабудь хтось бреше
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04.06.2025 17:32 Відповісти
Це не масштабний наступ, це вошкання по прикордонним селам.
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04.06.2025 17:38 Відповісти
Он с 2 апреля начали там наступление, и там реально уже 120 населенных пунктов уже захватили ?
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04.06.2025 17:39 Відповісти
В 10 разів менше.
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04.06.2025 17:42 Відповісти
реально до Сум трохи більше 20 км, то по вашому не є повзучим наступом і потенційною небезпекою? вони як пишуть вже можуть фпв і дрони на оптоволокні запускати на Суми з такої відстані
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04.06.2025 17:42 Відповісти
Повзучі наступи і небезпека по всій лінії фронту в 1200км. Тут мова не про повзучі наступи.
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04.06.2025 17:44 Відповісти
звичайно, жителям Сум хвилюватись нічого, літо, природа, шашлички
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04.06.2025 17:49 Відповісти
Не бзді, НАТО попереджає завжди точно. Головне дзьобом не клоцати і слухати їх попередження.
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04.06.2025 17:53 Відповісти
Посмотри на карту, уже 30 лет у рашки было 25 км со своей границы на Сумы, да дроны это опасность, Херсон вообще 2км от линии фронта
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04.06.2025 17:48 Відповісти
30 років ми танцювали під кацапську дудку, дотанцювались, ти ще часи срср згадай - "братскій нарот", какаяразніца..Чого тоді було кацапів з Київської області виганяти, також десяток кілометрів до міста стояли, не страшно...
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04.06.2025 17:53 Відповісти
Біля Херсону є значна перешкода для кацапів, ріка Дніпро.
Біля Сум таких перешкод не п'є.
Для будь-якої нормальної людини різниця очевидна.
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04.06.2025 17:57 Відповісти
За останні пару тижнів яку кількість населених пунктів, квадратних кілометрів ЩОДНЯ захоплюють кацапи на Сумщині?
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04.06.2025 17:43 Відповісти
Десь 6-7 н.п. з 1200+
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04.06.2025 17:45 Відповісти
До обласного центру міста Суми скільки кілометрів від окупованих кацапами сіл?
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04.06.2025 17:54 Відповісти
Зайдіть на діпстейт і поміряйте, тільки що воно вам дасть? До Купʼянська така сама історія.
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04.06.2025 18:03 Відповісти
І просування у кацапів таке ж саме, як зараз на Сумщині?
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04.06.2025 18:07 Відповісти
Як і з усіма просуваннями кацапів де завгодно. Спочатку воно йшло швидко, потім сповільнилось і повністю застряло, бо видохлось. Як далеко така потуга зайде - вже спираючись на попередній досвід можна прораховувати, виходячі з чисельності атакуючого скупчення на напрямку, що НАТО і робить.
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04.06.2025 18:12 Відповісти
мова то не в відстані до обласного центру, а у відсутністі там відповідної кількісті військ, які б могли на Суми піти.
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04.06.2025 18:04 Відповісти
Кацапи вже підійшли до панівних висот, не зустрівши українських оборонних укріплень імені Найвеличнішого Зе. З цих панівних висот вони будуть бомбити Суми, як і Куп'янськ. Жителі Сум вже хто готується до евакуації, а хто вже і їде, кинувши житло, речі.
І тільки в коментарях на форумах незламні коментатори, які швидше за все сидять за сотні км від Сум, пишуть, що там все Ок.
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04.06.2025 18:11 Відповісти
Не бреши, я не писала, що "там все ок". Мова йшла про те, що наступати на Суми кацапам нічим.
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04.06.2025 18:13 Відповісти
Тобто, такі "експертні висновки", це не про Ок?

"мова то не в відстані до обласного центру, а у відсутністі там відповідної кількісті військ, які б могли на Суми піти."
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04.06.2025 18:17 Відповісти
Так це не мої висновки, а розвідки НАТО, яка це бачить через супутники. Не знаю що таке "про Ок".
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04.06.2025 18:22 Відповісти
Пані, ану не заважайте тут розганяти зраду! Он Харків в таких умовах живе уже 4-й рік - в горадє нікаво нє осталось. Совсєм. Брешу Привіт із-за Липців, біля Глибокого.
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04.06.2025 18:51 Відповісти
За 2 месяца там захватили 110 км и ещё давят
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04.06.2025 17:49 Відповісти
Динаміка наступу і ситуація суттєво змінилась.
За останні пару тижнів яку кількість населених пунктів, квадратних кілометрів ЩОДНЯ захоплюють кацапи на Сумщині?
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04.06.2025 17:55 Відповісти
Тут архів новин жеж є за попередні дати.
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04.06.2025 17:59 Відповісти
Достатньо почитати новини на Цензорі за останній тиждень, в яких є посилання на повідомлення і карти Deepstate.
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04.06.2025 18:06 Відповісти
Ну це я і мала на увазі під "архівом новин тут".
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04.06.2025 18:08 Відповісти
Я їх читала. І там щодня вказуються все нові, захоплені кацапами населені пункти.
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04.06.2025 18:13 Відповісти
Все вірно, ви щє збирались їх порахувати.
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04.06.2025 18:15 Відповісти
Я пропонувала це зробити форуме м позитивним експертам, які дуже нагадують позитивних блохєрів ОПи.
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04.06.2025 18:19 Відповісти
Це ви про супутникову розвідку НАТО зараз?)
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04.06.2025 18:20 Відповісти
Це я про недолугих наполеончиків Зе і Сирка, які просто профі просирати українські землі і життя людей навіть тоді, коли для цього немає об'єктивних умов.
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04.06.2025 18:23 Відповісти
Ну якщо абстрагуватись від того, що я не розумію до чого к цьому повідомленню іноземної розвідки тут сирок і зєбіл, то я з вами погоджуюсь в вакуумі.
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04.06.2025 18:26 Відповісти
Не потрібно абстрагуватись. Розвідка НАТО тільки підтверджує злочинну недбалість або навмисні злочини згаданих осіб.
Великого скупчення рашистів немає, але ці два роки не спромоглись за три роки збудували нормальну лінію оборони навіть в прикордонних з кацапами областях.
І значно послабили керівництво ЗСУ, прибравши одномоментно десятки досвідчених генералів з армії.
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04.06.2025 18:30 Відповісти
Чому два роки? Будувати прикордонні укріплення вони повинні були три роки, замість асфальтоукрадства, 2019-2021. Після вже пізно щось в прикордонні будувати під обстрілами.
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04.06.2025 18:37 Відповісти
Тут щє й некоректно передали заголовок і досі не виправили. Не на Сумщину, а на Суми.
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04.06.2025 18:29 Відповісти
92кв км за 12 дней было захвачено
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04.06.2025 18:05 Відповісти
Не на Сумську область, а на Суми, виправьте.
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04.06.2025 17:36 Відповісти
10 сіл не масштабно - в середньому по 2-3 села на тиждень ... ?
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04.06.2025 17:38 Відповісти
Ну якщо їм вистачить ресурсів, то через 500-600 тижнів захоплять всі населені пункти Сумщині такими масштабними темпами.
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04.06.2025 17:40 Відповісти
Они курскую называли не масштабной а там за неделю 1500 км,а тут за два месяца 100 км
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04.06.2025 17:42 Відповісти
Динаміку дивіться - з початку 2 села за місяць , тепер - 8 сіл за 2 тижня ...
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04.06.2025 17:50 Відповісти
Там сразу было 5 сел , не понятно чего дипстейк не обозначил это, а только через 1,5 месяца сказал что там закрепились рашисты
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04.06.2025 17:55 Відповісти
Ніт .
На початку травня вони влізли лише в Новеньке та Басівку .... а потім , потроху , вже просувалися ...
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04.06.2025 17:57 Відповісти
2 села за місяць, це 500-600 місяців щоб захопити Сумщину...
8 сіл за 2 тижня, це 300-400 тижнів щоб захопити Сумщину...
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04.06.2025 17:56 Відповісти
Це не так працює і не цим вимірюється ...
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04.06.2025 18:04 Відповісти
Масштабність саме так і вимірюється. Погугліть, що таке масштабування.
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04.06.2025 18:06 Відповісти
Нам тут не треба гуглити . З вчорашнього дня Суми , фактично , в межах дальності кацапської артилерії - вчора прилетіло з града ... Ще пара днів - і відстань кацапів до Сум буде достатньою для їх FPV - от тоді і почнеться найцікавіше ... ((
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04.06.2025 18:13 Відповісти
Найцікавіше вже йде не перший рік, якщо ви не помітили.
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04.06.2025 18:17 Відповісти
Найцікавішого ви ще не бачили - у вас все ще попереду ...
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04.06.2025 18:20 Відповісти
невже путєн нападе?
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04.06.2025 18:24 Відповісти
та так це типова пропаганда, яка не бере до уваги той факт що у нас на рік народжується 90к потенційних юнітів...
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04.06.2025 18:08 Відповісти
Навіщо свинокацапам витрачати бронетехніку, якщо їм вдається просуватись за рахунок дешевшого гарматного м'яса.
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04.06.2025 17:38 Відповісти
Це вже не смішно...
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04.06.2025 17:40 Відповісти
На Сумщине у них и без масштабного наступления получается.
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04.06.2025 17:48 Відповісти
мʼясні вошкання по селам в них виходять
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04.06.2025 18:00 Відповісти
Не фіксуйте. Але Суми вже під ударом. Скоро і Дніпро стане в досяжності. Масованих штурмів кацапи давно не проводять. Але захоплюють, і захоплюють. Не залежно від того чим відволікає Шмарафон і лайнопомийки Банкової.
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04.06.2025 17:52 Відповісти
цей шмарафон з вами зараз в одній кімнаті?
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04.06.2025 17:57 Відповісти
 
 