НАТО не фиксирует подготовки масштабного наступления РФ на Сумскую или Днепропетровскую области

По данным разведки стран-членов НАТО, Россия не готовится к масштабному наступлению ни на Сумскую, ни на Днепропетровскую область.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Альянса на встрече с журналистами в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он отметил, что сейчас в НАТО внимательно следят за перемещением российских войск вблизи границы с Сумской областью и за боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные населенные пункты Украины. "Мы видим расширение линии фронта на севере и северо-востоке от Сум. Но нет свидетельств того, что Россия сейчас готовит серьезное наступление на Сумском направлении", - заявил представитель Альянса.

По его словам, действия РФ сейчас больше похожи на попытку создать буферную зону, что соответствовало бы давним планам Москвы. Дополнительным фактором, который сдерживает агрессора, является осложненная логистика после недавнего разрушения мостов на территории России вблизи границы.

Относительно ситуации в Донецкой области, чиновник НАТО отметил рост боевой активности, однако отрицает подготовку наступления на Днепропетровскую область: "Мы видим увеличение интенсивности, но нет признаков того, что они готовят значительную наступательную операцию".

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