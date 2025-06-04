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Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
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НАТО не фиксирует подготовки масштабного наступления РФ на Сумскую или Днепропетровскую области

70% украинцев поддержали бы постепенное вступление в НАТО по немецкой модели

По данным разведки стран-членов НАТО, Россия не готовится к масштабному наступлению ни на Сумскую, ни на Днепропетровскую область.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Альянса на встрече с журналистами в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он отметил, что сейчас в НАТО внимательно следят за перемещением российских войск вблизи границы с Сумской областью и за боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные населенные пункты Украины. "Мы видим расширение линии фронта на севере и северо-востоке от Сум. Но нет свидетельств того, что Россия сейчас готовит серьезное наступление на Сумском направлении", - заявил представитель Альянса.

По его словам, действия РФ сейчас больше похожи на попытку создать буферную зону, что соответствовало бы давним планам Москвы. Дополнительным фактором, который сдерживает агрессора, является осложненная логистика после недавнего разрушения мостов на территории России вблизи границы.

Относительно ситуации в Донецкой области, чиновник НАТО отметил рост боевой активности, однако отрицает подготовку наступления на Днепропетровскую область: "Мы видим увеличение интенсивности, но нет признаков того, что они готовят значительную наступательную операцию".

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Автор: 

НАТО (10070) Сумская область (3309) наступление (215) Днепропетровская область (4068)


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Топ комментарии
+3
реально до Сум трохи більше 20 км, то по вашому не є повзучим наступом і потенційною небезпекою? вони як пишуть вже можуть фпв і дрони на оптоволокні запускати на Суми з такої відстані
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04.06.2025 17:42 Ответить
+3
звичайно, жителям Сум хвилюватись нічого, літо, природа, шашлички
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04.06.2025 17:49 Ответить
+3
Кацапи вже підійшли до панівних висот, не зустрівши українських оборонних укріплень імені Найвеличнішого Зе. З цих панівних висот вони будуть бомбити Суми, як і Куп'янськ. Жителі Сум вже хто готується до евакуації, а хто вже і їде, кинувши житло, речі.
І тільки в коментарях на форумах незламні коментатори, які швидше за все сидять за сотні км від Сум, пишуть, що там все Ок.
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04.06.2025 18:11 Ответить
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А естонська розвідка шо каже?
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04.06.2025 17:29 Ответить
Діпстейт каже що щодня 1-3 населених пункти ворог займає на Сумщині, це правда чи ні? мабудь хтось бреше
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04.06.2025 17:32 Ответить
Це не масштабний наступ, це вошкання по прикордонним селам.
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04.06.2025 17:38 Ответить
Он с 2 апреля начали там наступление, и там реально уже 120 населенных пунктов уже захватили ?
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04.06.2025 17:39 Ответить
В 10 разів менше.
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04.06.2025 17:42 Ответить
реально до Сум трохи більше 20 км, то по вашому не є повзучим наступом і потенційною небезпекою? вони як пишуть вже можуть фпв і дрони на оптоволокні запускати на Суми з такої відстані
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04.06.2025 17:42 Ответить
Повзучі наступи і небезпека по всій лінії фронту в 1200км. Тут мова не про повзучі наступи.
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04.06.2025 17:44 Ответить
звичайно, жителям Сум хвилюватись нічого, літо, природа, шашлички
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04.06.2025 17:49 Ответить
Не бзді, НАТО попереджає завжди точно. Головне дзьобом не клоцати і слухати їх попередження.
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04.06.2025 17:53 Ответить
Посмотри на карту, уже 30 лет у рашки было 25 км со своей границы на Сумы, да дроны это опасность, Херсон вообще 2км от линии фронта
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04.06.2025 17:48 Ответить
30 років ми танцювали під кацапську дудку, дотанцювались, ти ще часи срср згадай - "братскій нарот", какаяразніца..Чого тоді було кацапів з Київської області виганяти, також десяток кілометрів до міста стояли, не страшно...
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04.06.2025 17:53 Ответить
Біля Херсону є значна перешкода для кацапів, ріка Дніпро.
Біля Сум таких перешкод не п'є.
Для будь-якої нормальної людини різниця очевидна.
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04.06.2025 17:57 Ответить
За останні пару тижнів яку кількість населених пунктів, квадратних кілометрів ЩОДНЯ захоплюють кацапи на Сумщині?
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04.06.2025 17:43 Ответить
Десь 6-7 н.п. з 1200+
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04.06.2025 17:45 Ответить
До обласного центру міста Суми скільки кілометрів від окупованих кацапами сіл?
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04.06.2025 17:54 Ответить
Зайдіть на діпстейт і поміряйте, тільки що воно вам дасть? До Купʼянська така сама історія.
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04.06.2025 18:03 Ответить
І просування у кацапів таке ж саме, як зараз на Сумщині?
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04.06.2025 18:07 Ответить
Як і з усіма просуваннями кацапів де завгодно. Спочатку воно йшло швидко, потім сповільнилось і повністю застряло, бо видохлось. Як далеко така потуга зайде - вже спираючись на попередній досвід можна прораховувати, виходячі з чисельності атакуючого скупчення на напрямку, що НАТО і робить.
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04.06.2025 18:12 Ответить
мова то не в відстані до обласного центру, а у відсутністі там відповідної кількісті військ, які б могли на Суми піти.
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04.06.2025 18:04 Ответить
Кацапи вже підійшли до панівних висот, не зустрівши українських оборонних укріплень імені Найвеличнішого Зе. З цих панівних висот вони будуть бомбити Суми, як і Куп'янськ. Жителі Сум вже хто готується до евакуації, а хто вже і їде, кинувши житло, речі.
І тільки в коментарях на форумах незламні коментатори, які швидше за все сидять за сотні км від Сум, пишуть, що там все Ок.
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04.06.2025 18:11 Ответить
Не бреши, я не писала, що "там все ок". Мова йшла про те, що наступати на Суми кацапам нічим.
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04.06.2025 18:13 Ответить
Тобто, такі "експертні висновки", це не про Ок?

"мова то не в відстані до обласного центру, а у відсутністі там відповідної кількісті військ, які б могли на Суми піти."
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04.06.2025 18:17 Ответить
Так це не мої висновки, а розвідки НАТО, яка це бачить через супутники. Не знаю що таке "про Ок".
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04.06.2025 18:22 Ответить
Пані, ану не заважайте тут розганяти зраду! Он Харків в таких умовах живе уже 4-й рік - в горадє нікаво нє осталось. Совсєм. Брешу Привіт із-за Липців, біля Глибокого.
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04.06.2025 18:51 Ответить
НАТО не бачить великого скупчення рашистів, але підлабузник Зєлі Сирок навіть за таких умов просирає наші території і людей.
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04.06.2025 19:32 Ответить
За 2 месяца там захватили 110 км и ещё давят
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04.06.2025 17:49 Ответить
Динаміка наступу і ситуація суттєво змінилась.
За останні пару тижнів яку кількість населених пунктів, квадратних кілометрів ЩОДНЯ захоплюють кацапи на Сумщині?
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04.06.2025 17:55 Ответить
Тут архів новин жеж є за попередні дати.
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04.06.2025 17:59 Ответить
Достатньо почитати новини на Цензорі за останній тиждень, в яких є посилання на повідомлення і карти Deepstate.
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04.06.2025 18:06 Ответить
Ну це я і мала на увазі під "архівом новин тут".
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04.06.2025 18:08 Ответить
Я їх читала. І там щодня вказуються все нові, захоплені кацапами населені пункти.
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04.06.2025 18:13 Ответить
Все вірно, ви щє збирались їх порахувати.
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04.06.2025 18:15 Ответить
Я пропонувала це зробити форуме м позитивним експертам, які дуже нагадують позитивних блохєрів ОПи.
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04.06.2025 18:19 Ответить
Це ви про супутникову розвідку НАТО зараз?)
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04.06.2025 18:20 Ответить
Це я про недолугих наполеончиків Зе і Сирка, які просто профі просирати українські землі і життя людей навіть тоді, коли для цього немає об'єктивних умов.
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04.06.2025 18:23 Ответить
Ну якщо абстрагуватись від того, що я не розумію до чого к цьому повідомленню іноземної розвідки тут сирок і зєбіл, то я з вами погоджуюсь в вакуумі.
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04.06.2025 18:26 Ответить
Не потрібно абстрагуватись. Розвідка НАТО тільки підтверджує злочинну недбалість або навмисні злочини згаданих осіб.
Великого скупчення рашистів немає, але ці два роки не спромоглись за три роки збудували нормальну лінію оборони навіть в прикордонних з кацапами областях.
І значно послабили керівництво ЗСУ, прибравши одномоментно десятки досвідчених генералів з армії.
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04.06.2025 18:30 Ответить
Чому два роки? Будувати прикордонні укріплення вони повинні були три роки, замість асфальтоукрадства, 2019-2021. Після вже пізно щось в прикордонні будувати під обстрілами.
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04.06.2025 18:37 Ответить
Так на Курщину ж пішли, щоб відігнати кацапів від нашого кордону. Треба було хоча б тоді будувати. Чи гроші, виділені для цього за останні пару років, просто тупо вкрали?
Сам преЗЕдент їздив на Сумщину з інспекцією оборонних споруд.в квітні 2025.
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04.06.2025 19:29 Ответить
Тут щє й некоректно передали заголовок і досі не виправили. Не на Сумщину, а на Суми.
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04.06.2025 18:29 Ответить
92кв км за 12 дней было захвачено
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04.06.2025 18:05 Ответить
Не на Сумську область, а на Суми, виправьте.
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04.06.2025 17:36 Ответить
10 сіл не масштабно - в середньому по 2-3 села на тиждень ... ?
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04.06.2025 17:38 Ответить
Ну якщо їм вистачить ресурсів, то через 500-600 тижнів захоплять всі населені пункти Сумщині такими масштабними темпами.
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04.06.2025 17:40 Ответить
Они курскую называли не масштабной а там за неделю 1500 км,а тут за два месяца 100 км
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04.06.2025 17:42 Ответить
Динаміку дивіться - з початку 2 села за місяць , тепер - 8 сіл за 2 тижня ...
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04.06.2025 17:50 Ответить
Там сразу было 5 сел , не понятно чего дипстейк не обозначил это, а только через 1,5 месяца сказал что там закрепились рашисты
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04.06.2025 17:55 Ответить
Ніт .
На початку травня вони влізли лише в Новеньке та Басівку .... а потім , потроху , вже просувалися ...
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04.06.2025 17:57 Ответить
2 села за місяць, це 500-600 місяців щоб захопити Сумщину...
8 сіл за 2 тижня, це 300-400 тижнів щоб захопити Сумщину...
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04.06.2025 17:56 Ответить
Це не так працює і не цим вимірюється ...
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04.06.2025 18:04 Ответить
Масштабність саме так і вимірюється. Погугліть, що таке масштабування.
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04.06.2025 18:06 Ответить
Нам тут не треба гуглити . З вчорашнього дня Суми , фактично , в межах дальності кацапської артилерії - вчора прилетіло з града ... Ще пара днів - і відстань кацапів до Сум буде достатньою для їх FPV - от тоді і почнеться найцікавіше ... ((
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04.06.2025 18:13 Ответить
Найцікавіше вже йде не перший рік, якщо ви не помітили.
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04.06.2025 18:17 Ответить
Найцікавішого ви ще не бачили - у вас все ще попереду ...
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04.06.2025 18:20 Ответить
невже путєн нападе?
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04.06.2025 18:24 Ответить
та так це типова пропаганда, яка не бере до уваги той факт що у нас на рік народжується 90к потенційних юнітів...
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04.06.2025 18:08 Ответить
Навіщо свинокацапам витрачати бронетехніку, якщо їм вдається просуватись за рахунок дешевшого гарматного м'яса.
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04.06.2025 17:38 Ответить
Це вже не смішно...
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04.06.2025 17:40 Ответить
На Сумщине у них и без масштабного наступления получается.
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04.06.2025 17:48 Ответить
мʼясні вошкання по селам в них виходять
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04.06.2025 18:00 Ответить
Не фіксуйте. Але Суми вже під ударом. Скоро і Дніпро стане в досяжності. Масованих штурмів кацапи давно не проводять. Але захоплюють, і захоплюють. Не залежно від того чим відволікає Шмарафон і лайнопомийки Банкової.
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04.06.2025 17:52 Ответить
цей шмарафон з вами зараз в одній кімнаті?
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04.06.2025 17:57 Ответить
 
 