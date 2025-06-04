НАТО не фиксирует подготовки масштабного наступления РФ на Сумскую или Днепропетровскую области
По данным разведки стран-членов НАТО, Россия не готовится к масштабному наступлению ни на Сумскую, ни на Днепропетровскую область.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Альянса на встрече с журналистами в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Он отметил, что сейчас в НАТО внимательно следят за перемещением российских войск вблизи границы с Сумской областью и за боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные населенные пункты Украины. "Мы видим расширение линии фронта на севере и северо-востоке от Сум. Но нет свидетельств того, что Россия сейчас готовит серьезное наступление на Сумском направлении", - заявил представитель Альянса.
По его словам, действия РФ сейчас больше похожи на попытку создать буферную зону, что соответствовало бы давним планам Москвы. Дополнительным фактором, который сдерживает агрессора, является осложненная логистика после недавнего разрушения мостов на территории России вблизи границы.
Относительно ситуации в Донецкой области, чиновник НАТО отметил рост боевой активности, однако отрицает подготовку наступления на Днепропетровскую область: "Мы видим увеличение интенсивности, но нет признаков того, что они готовят значительную наступательную операцию".
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Біля Сум таких перешкод не п'є.
Для будь-якої нормальної людини різниця очевидна.
І тільки в коментарях на форумах незламні коментатори, які швидше за все сидять за сотні км від Сум, пишуть, що там все Ок.
"мова то не в відстані до обласного центру, а у відсутністі там відповідної кількісті військ, які б могли на Суми піти."
За останні пару тижнів яку кількість населених пунктів, квадратних кілометрів ЩОДНЯ захоплюють кацапи на Сумщині?
Великого скупчення рашистів немає, але ці два роки не спромоглись за три роки збудували нормальну лінію оборони навіть в прикордонних з кацапами областях.
І значно послабили керівництво ЗСУ, прибравши одномоментно десятки досвідчених генералів з армії.
Сам преЗЕдент їздив на Сумщину з інспекцією оборонних споруд.в квітні 2025.
На початку травня вони влізли лише в Новеньке та Басівку .... а потім , потроху , вже просувалися ...
8 сіл за 2 тижня, це 300-400 тижнів щоб захопити Сумщину...