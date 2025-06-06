Захват всей Донецкой области – главная цель Путина во время летнего наступления войск РФ, - The Telegraph

Российские захватчики в течение летнего наступления будут пытаться оккупировать полностью Донецкую область. Константиновка является основной начальной целью.

Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в материале, захват остальных неоккупированных городов Донецкой области и промышленных центров, вероятно, будет главной целью наступления. Аналитики ожидают, что Россия сделает прорыв, но мало кто верит, что она сможет захватить весь регион.

Сезонные стратегии РФ

"Время начала наступления не является совпадением. Летняя растительность обеспечивает лучшее укрытие для наступающих войск, несмотря на такие недостатки, как увеличение пыли и трудности сокрытия передвижения от тепловизоров", - говорится в статье.

Россия провела зиму, укрепляя человеческие ресурсы, устраняя технические недостатки, совершенствуя тактику, улучшая коммуникации на поле боя и повышая летальность и маневренность своих ударных дронов, и сейчас она готова испытать эти усовершенствования на практике.

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Цель -- Донбасс

Издание напоминает, что, по данным украинской военной разведки, около 125 000 российских военных сосредоточены вдоль границ Сумской и Харьковской областей. За последние десять дней, по сообщениям, четыре приграничных села оказались под контролем оккупационных российских войск.

"Однако кажется маловероятным, что Сумы или Харьков являются главными целями Путина. Россия не имеет достаточных сил на этих фронтах, чтобы провести серьезные наступательные операции против крупных городов. Зато эти операции могут быть направлены на отвлечение украинских войск от главной цели: Донецка", - отмечает The Telegraph.

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Выведя войска из Курска, украинское командование намеревалось усилить перегруженные подразделения в Донецкой области. Необходимость защищать Сумщину помешала этой передислокации, добавляют журналисты.

"Как следствие, российские войска прорвали оборону между городами Покровск и Торецк, усилив давление на Константиновку, важный логистический узел.

Расположенная на ключевом пересечении автомобильных и железнодорожных путей, Константиновка является неотъемлемой частью "крепостного пояса" Украины в Донецкой области. Ее потеря затруднит снабжение и, возможно, поставит Краматорск - самый большой неоккупированный город в Донецке - под удар российской тяжелой ракетной артиллерии, что, по мнению украинских офицеров, может иметь разрушительные последствия. Учитывая цель Путина оккупировать всю Донецкую область, Константиновка является ключевой начальной целью летнего наступления России", - говорится в материале.

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Некоторые украинские военные источники The Telegraph признают возможность потери города, но утверждают, что такая потеря не будет катастрофической, поскольку Россия несет большие потери в городских боях и это не изменит стратегического баланса.

"Сейчас Россия имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командующим выбирать основные направления наступления. Это преимущество обусловлено прежде всего численным превосходством и последними технологическими достижениями в области наступательного и оборонительного оружия", - резюмирует издание.