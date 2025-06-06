Захват всей Донецкой области – главная цель Путина во время летнего наступления войск РФ, - The Telegraph
Российские захватчики в течение летнего наступления будут пытаться оккупировать полностью Донецкую область. Константиновка является основной начальной целью.
Об этом пишет издание The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в материале, захват остальных неоккупированных городов Донецкой области и промышленных центров, вероятно, будет главной целью наступления. Аналитики ожидают, что Россия сделает прорыв, но мало кто верит, что она сможет захватить весь регион.
Сезонные стратегии РФ
"Время начала наступления не является совпадением. Летняя растительность обеспечивает лучшее укрытие для наступающих войск, несмотря на такие недостатки, как увеличение пыли и трудности сокрытия передвижения от тепловизоров", - говорится в статье.
Россия провела зиму, укрепляя человеческие ресурсы, устраняя технические недостатки, совершенствуя тактику, улучшая коммуникации на поле боя и повышая летальность и маневренность своих ударных дронов, и сейчас она готова испытать эти усовершенствования на практике.
Цель -- Донбасс
Издание напоминает, что, по данным украинской военной разведки, около 125 000 российских военных сосредоточены вдоль границ Сумской и Харьковской областей. За последние десять дней, по сообщениям, четыре приграничных села оказались под контролем оккупационных российских войск.
"Однако кажется маловероятным, что Сумы или Харьков являются главными целями Путина. Россия не имеет достаточных сил на этих фронтах, чтобы провести серьезные наступательные операции против крупных городов. Зато эти операции могут быть направлены на отвлечение украинских войск от главной цели: Донецка", - отмечает The Telegraph.
Выведя войска из Курска, украинское командование намеревалось усилить перегруженные подразделения в Донецкой области. Необходимость защищать Сумщину помешала этой передислокации, добавляют журналисты.
"Как следствие, российские войска прорвали оборону между городами Покровск и Торецк, усилив давление на Константиновку, важный логистический узел.
Расположенная на ключевом пересечении автомобильных и железнодорожных путей, Константиновка является неотъемлемой частью "крепостного пояса" Украины в Донецкой области. Ее потеря затруднит снабжение и, возможно, поставит Краматорск - самый большой неоккупированный город в Донецке - под удар российской тяжелой ракетной артиллерии, что, по мнению украинских офицеров, может иметь разрушительные последствия. Учитывая цель Путина оккупировать всю Донецкую область, Константиновка является ключевой начальной целью летнего наступления России", - говорится в материале.
Некоторые украинские военные источники The Telegraph признают возможность потери города, но утверждают, что такая потеря не будет катастрофической, поскольку Россия несет большие потери в городских боях и это не изменит стратегического баланса.
"Сейчас Россия имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командующим выбирать основные направления наступления. Это преимущество обусловлено прежде всего численным превосходством и последними технологическими достижениями в области наступательного и оборонительного оружия", - резюмирует издание.
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але знову помилка - головна мета ***** знищіти Україну
@ (в перекладі, стилістика збережена):
Весняно-літня фаза наступу рашистської окупаційної армії (РОА) завершилася. Нині вони "догрібають" до рубежів за інерцією.
Завдання імперського плану не виконані. На жодній ділянці фронту, враховуючи накопичені сили і засоби, РОА не досягла своїх цілей.
У цей період є ще й Сумська "м'ясорубка", яка генералам РОА в принципі була не потрібна, але імператор захотів і величезне скупчення ударних засобів РОА зараз займаються "фронтальною операцією заради чогось".
Швидше за все, це дуже негативно вплинуло на Донбаську ділянку фронту.
Невеликий успіх РОА мало на Костянтинівському напрямку. Тут РОА підігнало 2 бригади РЕБ і з Очеретинських висот серйозно перекрило "кисень" усім частотам та діапазонам.
Підігнавши велику кількість виявників типу "Москва-1" і подавлювачів типу "Борисоглебск-2", РОА серйозно підірвало можливості ЗСУ через недостатню кількість дронів на оптиці. Проте, продавити оборону ЗСУ "у лоб" не вдалося.
Якщо хтось їздив дорогою Н-20, то чудово представляє цю "яму", куди командування РОА загнало величезну кількість "відмовників" на обнулення.
20-а дивізія РОА "поповзла" в гору в обхід і змогла просунутися.
90-та танкова дивізія, 2-а та 41-а армії по вуха зав'язли в оборонних позиціях ЗСУ.
Шалена кількість атак і втрат не привели взагалі до жодних суттєвих результатів.
На Новопавлівському напрямку три армії влаштували "цирк", що призвів до декомпозиції цієї ділянки фронту. Кожна армія "грає" у свою дудку, бажаючи, напевно, вислужиться перед імператором. Кожна з них "знайшла" свою ціль і довбає туди, незважаючи на загальне завдання. З одного боку - ущільнення вузьких ділянок фронту та уявний успіх, а з іншого боку - поява прогалин у лінії фронту.
Чи скористається цим ЗСУ чи ні, поки невідомо.
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На північному фланзі Донбаської операції РОА закинула всі "проміжні" завдання, "забила" на Куп'янськ і зосередилась на охопленні Слов'янсько-Краматорської агломерації.
Зняті з Куп'янського напрямку основні ударні сили 1-ї танкової армії перекинуто на допомогу 20-й армії на Лиманському напрямку.
Кількість атак зросла, але гостра нестача на Лиманському плацдармі важкої техніки, "своєрідний" рельєф місцевості та рівень пошарпаності особового складу не дає можливості РОА розвинути наступ. Від чогось їм доведеться відмовлятися, бо війська так сильно розтягнуті, що майже втратили свою пробивну силу.
25-а армія отримала "по вухах" у Торському і поки не знає, що робити. ОС є - снарядів мало. Підтягують "гармати Кіма" з надією на виправлення ситуації.
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Загальні підсумки наступальної фази різко відрізняються за напрямками:
Найкривавіший Покровський напрямок - найнеефективніший. Бо ЗСУ дуже грамотно діють проти "ударного кулака" Донбаського угруповання РОА.
Найбільш ефективне - Костянтинівське, з низки причин, викладених раніше (основна - потужний РЕБ з Очеретинських висот).
Тож, основний "приріст" захоплених територій - за рахунок Костянтинівського та Новопавлівського напрямків (див. інфографіку).
Але вже ясно, що сили РОА на даному етапі вичерпані, і їм потрібен відпочинок-перегрупування для можливого продовження активних наступальних дій.
Почали потроху зростати втрати особового складу на тлі зменшення бойових зіткнень. Це і до питання сил РОА на Сумському напрямку, які "відвернені" політичними цілями і не можуть зараз підтримати безперервність тиску на Донбаському фронті.
Або РОА будуть вливати щось у фронт або візьмуть невеликий перепочинок для підгону нового м'яса, в якому у них поки браку немає. Полонені на Костянтинівському напрямі навіть не встигають забруднити форму. Конвеєр працює.
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Але якщо сказати, що ***** хотів захопити 100% чогось за літо (до 9 травня, до свого дня народження, до нового року), але захопив всього навсього 20% - і це вже ніби як перемога, хоча інфоромація однакова.