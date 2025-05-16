Украинская артиллерия и дроны разбили колонну российской бронетехники возле села Новоалександровка в Донецкой области. ВИДЕО
Украинская артиллерия и дроны разбили колонну российской бронетехники, которая продвигалась на штурм возле села Новоалександровка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"потрахаться, рожать, пожрать, посрать, убить и сдохнуть"- весь життєвий цикл тих створінь. А чому, для чого, за що? акакаяразніца...
Все, як мокшанці хотіли !!!
Єдине, що в кураж попала тільки болотяна бидломаса... Але ж основний DJ ********, на даний момент, скучає...
Тому гасло: "Двіжуху в кожен мокшанський дім! двіжуху всім кремлівським свинособакам!"
Давай двіжуху! Мокші скучно!?