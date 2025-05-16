РУС
Новости Донетчина
12 645 25

Украинская артиллерия и дроны разбили колонну российской бронетехники возле села Новоалександровка в Донецкой области. ВИДЕО

Украинская артиллерия и дроны разбили колонну российской бронетехники, которая продвигалась на штурм возле села Новоалександровка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Уцелевший оккупант снимает свою позицию: "Наша пушка горит, п#здец! БК #башит! Вот наш "двухсотый". Вчера прибыл". ВИДЕО

Смотрите: Российский мотоштурмовик на полной скорости летит в противотанковый ров. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20355) уничтожение (7714) артиллерия (665)
+27
Лізуть-здихають..здихають-все одно лізуть і лізуть. Оце промите плем'я. Кацапська гебня все таки знає толок в керуванні біомасой.
16.05.2025 09:42 Ответить
+22
Гарна робота-ЗСУ черговий респект...
16.05.2025 09:43 Ответить
+20
16.05.2025 10:01 Ответить
запарєбрікам є справжні люди,але дуже дуже мало і частина з них навіть воює на боці України,але в основному там бидломаса та біосміття-ось саме воно і лізе...
16.05.2025 09:49 Ответить
цілеспрямована селекція розстрілами, гоніннями, тюрмами
16.05.2025 09:53 Ответить
Яке плем'я? свинособаки...
16.05.2025 10:02 Ответить
Яка біомаса, така й гебня нею володіє. По-іншому та біомаса і не існує. ***** не тому таке, бо воно *****, а тому що такого хоче та вся бидломаса.
"потрахаться, рожать, пожрать, посрать, убить и сдохнуть"- весь життєвий цикл тих створінь. А чому, для чого, за що? акакаяразніца...
16.05.2025 10:09 Ответить
знову лізуть колонами вдень. а шо, тепловізорів нема вночі лізти?
16.05.2025 09:49 Ответить
Чому запитуєш? Задонать, то й будуть
16.05.2025 10:02 Ответить
задонатити кацапам на тепловізори? хвореньке?
16.05.2025 10:09 Ответить
то ж добре, краще видно, але й тепловізори їм не допоможуть
16.05.2025 17:41 Ответить
так, але вони вкладають надзусилля, шоб відновлювати це 50-річне іржаве лайно, шоб просто отак просрати від дронів. а якби перлися вночі, то потрібні були б нічні дрони, а їх значно менше.
16.05.2025 22:20 Ответить
Mötley Crüe - Kickstart My Heart
16.05.2025 10:09 Ответить
зняв...))
17.05.2025 02:44 Ответить
То аналагавнетная Штора так бризкає?
16.05.2025 11:16 Ответить
Не зміг знайти старе посилання, але пам'ять підказує - відео не нове.
16.05.2025 11:19 Ответить
не зміг, то не тринди,чи головне сумнів посіяти? хоча місцеві не гребують по декілька раз одне й те саме викласти під різними назвами, а по друге, а що ти хочеш, це компютерна гра де локації змінюються, тут все одноманітно. кацапи лізуть їх вбивають.
16.05.2025 17:45 Ответить
Бажаєш новенького,захоть на сайти батальйонів,бригад..Зайди до Мадяра..
16.05.2025 17:46 Ответить
За- МотліКрючали кацапів.
16.05.2025 11:24 Ответить
Бодренько! Быстренько! Красивенько! 👌
16.05.2025 12:50 Ответить
Прикольна двіжуха!!!
Все, як мокшанці хотіли !!!
Єдине, що в кураж попала тільки болотяна бидломаса... Але ж основний DJ ********, на даний момент, скучає...
Тому гасло: "Двіжуху в кожен мокшанський дім! двіжуху всім кремлівським свинособакам!"
Давай двіжуху! Мокші скучно!?
16.05.2025 13:16 Ответить
Красівоє!
16.05.2025 15:23 Ответить
Ах..ітельно.
16.05.2025 16:59 Ответить
спостерігається яскрава конкуренція суміжників
16.05.2025 23:20 Ответить
 
 