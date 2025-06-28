Сырский совершил рабочую поездку в подразделения, которые держат оборону на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с рабочей поездкой посетил Донетчину.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Еще один день в рабочей поездке в подразделения, которые держат оборону на Донетчине. Наши бойцы ежедневно отражают яростные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях.

Бои на новом направлении - Добропольском

Продолжаются бои на новом направлении - Добропольском. Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился.

Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях.

На прошлой неделе вблизи Яблоновки враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но наши воины остановили это нашествие, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин.

Заслушал отчеты командиров на местах - новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и ее лучшей организации.

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Выводы

Нужно усиление наших войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения.

Подчеркнул, что важно удержать полную управляемость войсками, действенность подразделений в процессе воплощения корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимают в секторах определенные комплекты войск.

"Благодарю украинских воинов за смелость, самоотверженность и ощутимые результаты в обезвреживании оккупантов", - подчеркнул Сырский.

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