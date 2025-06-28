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Новости Фото Боевые действия на востоке
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Сырский совершил рабочую поездку в подразделения, которые держат оборону на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский с рабочей поездкой посетил Донетчину.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Еще один день в рабочей поездке в подразделения, которые держат оборону на Донетчине. Наши бойцы ежедневно отражают яростные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях.

Бои на новом направлении - Добропольском

Продолжаются бои на новом направлении - Добропольском. Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился.

Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях.

На прошлой неделе вблизи Яблоновки враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но наши воины остановили это нашествие, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин.

Заслушал отчеты командиров на местах - новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и ее лучшей организации.

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Главнокомандующий Сырский совершил рабочую поездку в Донецкую область
Главнокомандующий Сырский совершил рабочую поездку в Донецкую область
Главнокомандующий Сырский совершил рабочую поездку в Донецкую область
Главнокомандующий Сырский совершил рабочую поездку в Донецкую область

Выводы

Нужно усиление наших войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения.

Подчеркнул, что важно удержать полную управляемость войсками, действенность подразделений в процессе воплощения корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимают в секторах определенные комплекты войск.

"Благодарю украинских воинов за смелость, самоотверженность и ощутимые результаты в обезвреживании оккупантов", - подчеркнул Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Яблоновки, Новоукраинки и Шевченко, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10126) боевые действия (4434) Александр Сырский (640) Краматорский район (418) Яблоновка (17)


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Топ комментарии
+3
Цікаво, до куди він доїхав?
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28.06.2025 20:50 Ответить
+3
Как-то фоток маловато, раньше красочнее были. И "Барс" на видном месте.
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28.06.2025 21:00 Ответить
+3
А, що верховний ішак вже не бажає попіаритись? При Залужному, коли були успіхи на фронті це чмо регулярно піарилось своєю присутністю з нагородами.
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28.06.2025 21:10 Ответить
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Робоча поїздка??? Я щось не зрозумів.... Редактори!!!!!! Ау.....
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28.06.2025 20:48 Ответить
Паработал.
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28.06.2025 21:18 Ответить
Працівник, ...***, без ансам***, сам ...***
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28.06.2025 21:28 Ответить
Цікаво, до куди він доїхав?
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28.06.2025 20:50 Ответить
До нуля Майже
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28.06.2025 20:55 Ответить
Надо, что главнокомандующий до окопа передового охранения доехал? Тогда ты пойдешь в тцк , обновишь свои данные?
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28.06.2025 23:45 Ответить
Как-то фоток маловато, раньше красочнее были. И "Барс" на видном месте.
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28.06.2025 21:00 Ответить
И стволами обвешанный. Чисто опасный тип.
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28.06.2025 21:53 Ответить
А, що верховний ішак вже не бажає попіаритись? При Залужному, коли були успіхи на фронті це чмо регулярно піарилось своєю присутністю з нагородами.
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28.06.2025 21:10 Ответить
Повідомив у telegram. ******** зовсім?
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28.06.2025 21:19 Ответить
Відвідини і взяти щось до рук хоч на добу це дві великі різниці.
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28.06.2025 21:40 Ответить
здійснив робочу поїздку в підрозділи

Хто у Сирського пише таку дурню? Яку ще поїздку може здійснити Сирський у підрозділи, окрім робочої - ознакомчу?, туристичну?, НЕ робочу?...
Чи може так заскочити, випити по чарочці?
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28.06.2025 22:04 Ответить
Гнида!!!
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29.06.2025 00:31 Ответить
 
 