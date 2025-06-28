Сирський здійснив робочу поїздку в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із робочою поїздкою відвідав Донеччину.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Ще один день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках.
Бої на новому напрямку – Добропільському
Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився.
Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.
Минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але наші воїни зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин.
Заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації.
Висновки
Потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення.
Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ.
"Дякую українським воїнам за сміливість, самовідданість та відчутні результати в знешкодженні окупантів", - наголосив Сирський.
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До нуляМайже
Хто у Сирського пише таку дурню? Яку ще поїздку може здійснити Сирський у підрозділи, окрім робочої - ознакомчу?, туристичну?, НЕ робочу?...
Чи може так заскочити, випити по чарочці?