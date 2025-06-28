Сирський здійснив робочу поїздку в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із робочою поїздкою відвідав Донеччину.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Ще один день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках.

Бої на новому напрямку – Добропільському

Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився.

Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.

Минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але наші воїни зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин.

Заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації.

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Висновки

Потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення.

Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ.

"Дякую українським воїнам за сміливість, самовідданість та відчутні результати в знешкодженні окупантів", - наголосив Сирський.

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