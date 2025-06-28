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Новини Фото Бойові дії на сході
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Сирський здійснив робочу поїздку в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський із робочою поїздкою відвідав Донеччину.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Ще один день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках.

Бої на новому напрямку – Добропільському

Продовжуються бої на новому напрямку – Добропільському. Противник рветься до Костянтинівки, але, крім численних втрат, нічого не добився.

Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках.

Минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але наші воїни зупинили цю навалу, знищивши велику кількість особового складу росіян та 20 бронемашин.

Заслухав звіти командирів на місцях – новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації.

Також читайте: Ворог значно зменшив застосування важкої техніки, серед легкої переважають мотоцикли, - ОСУВ "Хортиця"

Головнокомандувач Сирський здійснив робочу поїздку на Донеччину
Головнокомандувач Сирський здійснив робочу поїздку на Донеччину
Головнокомандувач Сирський здійснив робочу поїздку на Донеччину
Головнокомандувач Сирський здійснив робочу поїздку на Донеччину

Висновки

Потрібне підсилення наших військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення.

Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ.

"Дякую українським воїнам за сміливість, самовідданість та відчутні результати в знешкодженні окупантів", - наголосив Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ просунулися біля Яблунівки, Новоукраїнки та Шевченка, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (8942) бойові дії (4189) Сирський Олександр (665) Краматорський район (423) Яблунівка (17)


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Топ коментарі
+3
Цікаво, до куди він доїхав?
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28.06.2025 20:50 Відповісти
+3
Как-то фоток маловато, раньше красочнее были. И "Барс" на видном месте.
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28.06.2025 21:00 Відповісти
+3
А, що верховний ішак вже не бажає попіаритись? При Залужному, коли були успіхи на фронті це чмо регулярно піарилось своєю присутністю з нагородами.
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28.06.2025 21:10 Відповісти
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Робоча поїздка??? Я щось не зрозумів.... Редактори!!!!!! Ау.....
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28.06.2025 20:48 Відповісти
Паработал.
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28.06.2025 21:18 Відповісти
Працівник, ...***, без ансам***, сам ...***
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28.06.2025 21:28 Відповісти
Цікаво, до куди він доїхав?
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28.06.2025 20:50 Відповісти
До нуля Майже
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28.06.2025 20:55 Відповісти
Надо, что главнокомандующий до окопа передового охранения доехал? Тогда ты пойдешь в тцк , обновишь свои данные?
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28.06.2025 23:45 Відповісти
Как-то фоток маловато, раньше красочнее были. И "Барс" на видном месте.
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28.06.2025 21:00 Відповісти
И стволами обвешанный. Чисто опасный тип.
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28.06.2025 21:53 Відповісти
А, що верховний ішак вже не бажає попіаритись? При Залужному, коли були успіхи на фронті це чмо регулярно піарилось своєю присутністю з нагородами.
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28.06.2025 21:10 Відповісти
Повідомив у telegram. ******** зовсім?
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28.06.2025 21:19 Відповісти
Відвідини і взяти щось до рук хоч на добу це дві великі різниці.
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28.06.2025 21:40 Відповісти
здійснив робочу поїздку в підрозділи

Хто у Сирського пише таку дурню? Яку ще поїздку може здійснити Сирський у підрозділи, окрім робочої - ознакомчу?, туристичну?, НЕ робочу?...
Чи може так заскочити, випити по чарочці?
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28.06.2025 22:04 Відповісти
 
 