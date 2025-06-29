С начала суток на фронте 56 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 29 июня, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 56.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Заречье Черниговской области; Горки, Большая Писаревка, Прогресс, Малушино Сумской области.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боестолкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросив одиннадцать управляемых авиабомб, а также совершил 198 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили три атаки на позиции наших войск в районе Волчанска, одно боестолкновение еще продолжается. Авиация противника ударила КАБами по населенным пунктам Синельниково, Ольховатка, НАРами враг атаковал Волчанские Хутора и Охримовку.
На Купянском направлении враг дважды штурмовал позиции украинских подразделений в направлениях Петропавловки и Песчаного.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня агрессор десять раз атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Торское в Серебрянском лесничестве и в сторону Новосергиевки, Среднего, Шандриголово. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.
На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Серебрянки и Выемки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Краматорском направлении Силы обороны отражают две вражеские попытки продвинуться в районе Часова Яра.
На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Дачного, Торецка, Русиного Яра, Яблоновки.
На Покровском направлении сегодня враг 17 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Удачное, Луч, Лысовка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях. Авиаударам подверглись Муравка и Новопавловка.
На Новопавловском направлении наши защитники отражают две атаки врага в районах населенных пунктов Мирное и Ривнополь. Боестолкновения продолжаются.
Другие направления
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отражают одну атаку противника в районе Малиновки.
На Ореховском направлении противник в течение дня трижды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского, продолжается одно боестолкновение. Под удар авиации захватчиков попало Приморское.
На Приднепровском направлении в течение дня состоялось пять боестолкновений, два из которых до сих пор продолжаются.
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