За сутки на фронте - 170 боестолкновений на 11 направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за минувшие сутки зафиксировано 170 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиаударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5826 обстрелов, в том числе. 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3004 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности Ольховатка, Подлиман Харьковской области; Покровск Донецкой области; Березовое Днепропетровской области; Зализнычное, Белогорье, Орехов, Каменское Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА и семь артиллерийских средств противника.

Боевые действия

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 22 боестолкновения. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 30 управляемых бомб, совершил 373 обстрела, в том числе. 16 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах в районах Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Сиверском направлении наши воины остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часова Яра и в направлении Белой Горы.

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На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоневки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Проминь, Лисовка, Удачное, Котляровка, Орехов и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 20 атак в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое, Новоселка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки вражеских войск вблизи Малиновки.

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На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, семь боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.