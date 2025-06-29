За сутки на фронте - 170 боестолкновений на 11 направлениях, - Генштаб. КАРТЫ
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за минувшие сутки зафиксировано 170 боестолкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиаударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5826 обстрелов, в том числе. 96 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3004 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности Ольховатка, Подлиман Харьковской области; Покровск Донецкой области; Березовое Днепропетровской области; Зализнычное, Белогорье, Орехов, Каменское Запорожской области.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА и семь артиллерийских средств противника.
Боевые действия
На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 22 боестолкновения. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 30 управляемых бомб, совершил 373 обстрела, в том числе. 16 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах в районах Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Зеленая Долина, Ямполовка, Грековка, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.
На Сиверском направлении наши воины остановили 11 атак противника вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районе Часова Яра и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоневки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Проминь, Лисовка, Удачное, Котляровка, Орехов и Алексеевка.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 20 атак в районах населенных пунктов Ялта, Запорожье, Днепроэнергия, Веселое, Новоселка и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки вражеских войск вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении захватчики наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.
Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили шесть танков, семь боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, 147 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 93 единицы автомобильной техники оккупантов.
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