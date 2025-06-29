За добу на фронті 170 боєзіткнень на 11 напрямках, - Генштаб. МАПА

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5826 обстрілів, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3004 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема Вільхуватка, Підлиман Харківської області; Покровськ Донецької області; Березове Дніпропетровської області; Залізничне, Білогір’я, Оріхів, Кам’янське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та сім артилерійських засобів противника.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 22 боєзіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 30 керованих бомб, здійснив 373 обстріли, зокрема 16 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе, Новосілка та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворожих військ поблизу Малинівки.

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На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.