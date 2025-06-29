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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 018 940 осіб (+1220 за добу), 10 976 танків, 29 689 артсистем, 22 915 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 018 940 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1018940 (+1220) осіб

танків - 10976 (+6) од

бойових броньованих машин - 22915 (+7) од

артилерійських систем - 29689 (+24) од

РСЗВ - 1425 (+0) од

засоби ППО - 1189 (+0) од

літаків - 420 (+0) од

гелікоптерів - 337 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42624 (+147)

крилаті ракети - 3394 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0) од

підводні човни - 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн - 53508 (+93) од

спеціальна техніка - 3921 (+0)

Також читайте: СБУ атакувала дронами військовий аеродром "Кіровське" у Криму: знищено ворожий "Панцир-С1" та три гелікоптери

ліквідація

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18043) Генштаб ЗС (6878) ліквідація (4148) знищення (7702)


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Чогось вчорашніх трьох карлісончиків з Криму та ППО не зарахували.
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29.06.2025 10:39 Відповісти
а где пепелаци и панцирь?
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29.06.2025 10:51 Відповісти
 
 