Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 018 940 осіб (+1220 за добу), 10 976 танків, 29 689 артсистем, 22 915 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 018 940 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1018940 (+1220) осіб
танків - 10976 (+6) од
бойових броньованих машин - 22915 (+7) од
артилерійських систем - 29689 (+24) од
РСЗВ - 1425 (+0) од
засоби ППО - 1189 (+0) од
літаків - 420 (+0) од
гелікоптерів - 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42624 (+147)
крилаті ракети - 3394 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0) од
підводні човни - 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн - 53508 (+93) од
спеціальна техніка - 3921 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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