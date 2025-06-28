СБУ атакувала дронами військовий аеродром "Кіровське" у Криму: знищено ворожий "Панцир-С1" та три гелікоптери

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, було завдано вогневого ураження по місцях дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

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За даними СБУ, упродовж ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

СБУ системно працює над зниженням спроможностей рф завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога.