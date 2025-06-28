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Новини Знищення російської техніки
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СБУ атакувала дронами військовий аеродром "Кіровське" у Криму: знищено ворожий "Панцир-С1" та три гелікоптери

Кіровське

Служба безпеки України завдала ще одного болючого удару окупантам. Цього разу в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, було завдано вогневого ураження по місцях дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1".

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За даними СБУ, упродовж ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

СБУ системно працює над зниженням спроможностей рф завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога.

Автор: 

СБУ (13056) знищення (7702) вертоліт (884)


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Топ коментарі
+23
СБУ святкує День Конституції...
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28.06.2025 15:27 Відповісти
+17
Крым наш, поэтому что хотим то и делаем...
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28.06.2025 15:18 Відповісти
+16
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28.06.2025 15:20 Відповісти
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Крым наш, поэтому что хотим то и делаем...
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28.06.2025 15:18 Відповісти
28 июня 2025, Суббота, 11:52

Появились новые снимки чудовищных последствий атаки БПЛА на Брянск- брянская новости , а ось новини від Буданова - ДТ
УКРАЇНСЬКІ ДРОНИ АТАКУВАЛИ АРСЕНАЛ РОСІЯН У БРЯНСЬКУ - ЗМІ
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28.06.2025 16:01 Відповісти
аеродром "Кіровське"

Кировске гімно?
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28.06.2025 15:19 Відповісти
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28.06.2025 15:20 Відповісти
😂😂😂
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28.06.2025 15:22 Відповісти
Такий не поганий удар рашці під дих
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28.06.2025 15:21 Відповісти
Як мило - ******* у Криму, а привітання всім українцям.
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28.06.2025 15:25 Відповісти
СБУ святкує День Конституції...
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28.06.2025 15:27 Відповісти
Дуже добра новина до дня Конституції .
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28.06.2025 15:33 Відповісти
Випробувальний аеродром, і запасний .... Дивно, що рідко такі удари наносяться - там все передове авіаційне випробовується....
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28.06.2025 15:35 Відповісти
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28.06.2025 15:45 Відповісти
Ми 26 великий сарай...дорогий..
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28.06.2025 15:54 Відповісти
I like it!
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28.06.2025 16:48 Відповісти
Дивився на ютюбі сбущника, котрий розповідав шо операцію Павутиння - у цілковитому її вигляді - а це були б встановлені сотні отих пересувних будинків, шо везли на причепах, у майже всіх місцях які грають військову, енергетичну, фінансову, склади грау та інші, виробництво зброї, ракет, шахедів - тощо - півтора роки підготовки і це ніяк не виглядає Павутинням - 4-5 військових портів і тихенько, без відео фіксації - вийшли, знищили і ніхтоб цього не бачив - і единим наказом, як до речі і військова операція по вагнерам, зеленский, шоб показати Трампу шо в ньго є козирі - знищив 96% операції. просто козел.
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28.06.2025 18:48 Відповісти
дивно чому знищували Мі 8, 26 та 28, треба було підряд знищувати, так дешевше
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28.06.2025 18:52 Відповісти
А що це за малюнок із червоними стрілками? На ньому не видно ні гелікоптерів, ні панцира. Хто має посилання на фото відео, будьте ласкаві, киньте сюди. Я нічого не знайшов.
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28.06.2025 19:34 Відповісти
Номера бортів теж кидать?
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28.06.2025 20:42 Відповісти
А чому ні? Якщо є, то кидай.
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28.06.2025 21:05 Відповісти
 
 